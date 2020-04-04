Схватка за президентское кресло в Вашингтоне превратилась в схватку за будущее Америки, - Д.Седов

11:05 05.04.2020 Дмитрий СЕДОВ | 04.04.2020



Трамп готовится дать бой "глубинному государству"

Итак, в фокус внимания всего мира помещена пандемия коронавируса. В США заразившихся вирусом и количество смертей быстро растут. В четверг, 2 апреля, была зафиксирована тысяча умерших за сутки. Белый дом говорит о предстоящих "тяжелых двух неделях", когда может быть достигнут "пик смертности" – более 20 тыс. человек в день. Ожидания специалистов сводятся к тому, что пандемия унесет в США от 100 до 200 тыс. жизней.

Многие в США используют ситуацию для атак на Трампа, обвиняя его за ошибки, совершаемые в борьбе с распространением вируса: опоздал с реакцией на предупреждения специалистов; рекомендовал негодные лекарства; оказался неспособным мобилизовать здравоохранение в отдельных штатах...

На фоне этого возбуждения осталось (пока) незамеченным сенсационное сообщение, поступившее 25 марта из Университета Фэрбенкса на Аляске. Ученые этого университета завершили исследование причин катастрофического падения 11 сентября 2001 года здания №7 Всемирного центра торговли. Результаты проведенного исследования опровергают официальную версию, по которой здание обрушилось в результате пожара.

Университет осуществил компьютерное моделирование процесса катастрофы, на что ушло четыре года. Выяснено, что здание №7 обрушилось не из-за пожара. Руководитель работ по компьютерному моделированию профессор Лерой Халс заявил: "Наше исследование установило, что пожар в здании № 7 не мог привести к разрушению конструкции. Здание разрушалось быстро, симметрично и точно легло в свое основание. Падение было вызвано не пожаром, а одновременным разрушением каждой несущей колонны здания по всей его высоте". Исследование проводилось по инициативе некоммерческой организации "Архитекторы и инженеры за правду о 9/11", в которой состоят более 3 тыс. специалистов, подписавших петицию о проведении нового расследования этой катастрофы.

Президент этой некоммерческой ассоциации Ричард Гейдж заявил: "Теперь все строительное сообщество США, СМИ и правительство должны принять к сведению эти результаты и начать новое полномасштабное расследование". По мнению Р. Гейджа, безусловные ошибки прежнего расследования не позволят уйти от пересмотра материалов и выводов о причинах разрушения здания.

В процессе моделирования и составления доклада, названного "Структурная переоценка обрушения здания ВТЦ № 7", приняли участие признанные эксперты в области строительной инженерии, в том числе доктор Грегори Суладзински (Dr. Gregory Szuladzinski) из "Компании аналитического сервиса", ведущий специалист в области структурной механики и метода конечных элементов, и доктор Роберт Корол (Dr. Robert Korol), почетный профессор гражданской инженерии Университета МакМастера, член Канадского общества Гражданской инженерии.

Исследование было начато сразу после инаугурации президента Д. Трампа, а до этого 15 лет никто данным вопросом не занимался. Считалась окончательной версия Национального института стандартов и технологии (National Institute of Standards and Technology, NIST), гласившая, что здание № 7 было первым в истории небоскребом, полностью разрушившимся от пожара.

Официально поданное сейчас в NIST требование об "изменении заключения" этого института автоматически поднимает вопрос об авторах предыдущего доклада и политических фигурах, его одобривших. Новое расследование может вывести на истинных виновников преступления, что подтверждает готовность Трампа дать бой силам, воплощающим "глубинное государство" в Америке.

Расследование по зданию № 7 автоматически поднимает также вопрос о правдивости докладов по разрушению других зданий ВТЦ и крайне сомнительных заключений об "атаке на Пентагон" в тот же день, 11 сентября 2001 г. Возникает перспектива пересмотра всего расследования и возвращения к выводам экспертов из Ассоциации ветеранов ЦРУ, Ассоциации пожарных, Ассоциации авиадиспетчеров США, которые в свое время аргументированно заявили о несоответствии официальных выводов действительным причинам катастрофы. Эти доклады не были приняты официальной комиссией к рассмотрению.

Появление доклада Университета Фэрбенкса рассчитано по времени. До выборов президента США остается 7 месяцев. За это время сенсация "отложенного действия" может заработать в полную силу. Не исключено, что будет создана специальная комиссия Конгресса США для нового расследования.

Правда, информационное пространство замусорено сейчас свистопляской вокруг коронавируса, и на этом фоне у СМИ есть возможность "не заметить" сенсацию. Однако есть такой фактор, как материальная заинтересованность родственников погибших при катастрофе 9/11. Если по результатам первого расследования материальные иски предъявлять было некому, то сейчас могут появиться конкретные люди, ответственные за организацию катастрофы. Учитывая, что заинтересованных в "пересмотре дела" несколько тысяч человек, их сообщество может перевернуть Америку.

Нельзя исключать, что на волне разоблачений "глубинного государства" люди в команде Трампа, которые провели операцию с Университетом Фэрбенкса, установят сотрудничество с общественными инициативами, утверждающими, что COVID-19 – это биологическое оружие американских спецслужб, пущенное в ход, чтобы нанести удар по предвыборным позициям президента.

Схватка за президентское кресло в Вашингтоне превратилась в схватку за будущее Америки. Трамп замахнулся на закулисные силы, всегда видевшие в нем угрозу своим интересам. Источник - fondsk.ru

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