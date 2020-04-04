В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. У него нет маски..?

11:21 05.04.2020 В Праге демонтировали бронзовую статую маршала Советского Союза Ивана Конева, стоявшую на площади Интербригады в шестом районе города. Это произошло несмотря на то, что за сохранность монумента выступали и простые граждане, и президент страны Милош Земан.

По закону местные власти обладают большой свободой, и именно они приняли решение о сносе, причем еще в 2019 году, но каждый раз на пути демонтажной бригады вставали неравнодушные горожане. А тут подвернулась возможность: в условиях карантина от памяти об освободителе Праги избавились быстро, не привлекая к этому большого внимания.



Глава муниципального района Прага-6 Ондржей Коларж обосновал снос памятника в Facebook таким образом: "У него [Конева] не было маски на лице. Правила должны соблюдать все. На улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".



Формальной причиной демонтажа послужило то, что Конев, по мнению региональных властей, якобы готовил подавление "Пражской весны" (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Некоторые современные публицисты называют те события "попыткой цветной революции и ее подавлением", оправдывая действия СССР. Вместе с тем чешские историки-ревизионисты не могут предоставить бесспорных доказательств, что Конев действительно принимал участие в подготовке той военной операции.



Демонтированный монумент будет передан музею.

"Монумент временно отправят в хранилище, а затем перевезут в Музей памяти XX века, который сейчас создается, сделают пояснительные таблички, и он станет первым экспонатом в его коллекции", – сообщил заместитель районного старосты Ян Лацина.

Этот музей, как сообщает чешское радио, будет рассказывать о "тоталитарных режимах, действовавших на территории Чехии в прошлом веке".



На место статуи Конева местные власти планируют поставить памятник освобождения Праги. Каким он будет, пока не ясно. Известно, в качестве варианта обсуждалась установка монумента в честь власовцев.

Посольство РФ выразило МИД Чехии решительный протест в связи с происходящим.

"Произошедшее вызывает глубокое возмущение. Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 О.Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя в т.ч. Праги, Освенцима и Терезина. В то же время в посольство России в Чехии поступают многочисленные обращения неравнодушных чешских граждан с осуждением акта "муниципального вандализма". Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей", – говорится в комментарии дипведомства.

В ноте протеста также подчеркивается, что Россия расценивает случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года. Уточняется, что республика нарушила обязательства по обеспечению охраны памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранению российских воинских памятников и уходу за ними.

Министерству иностранных дел Чехии выражен решительный протест.



"Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника маршалу И.С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны", – пообещали в посольстве.

В свою очередь, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал уничтожение памятника освободителю Праги кощунством и оскорблением памяти предков самих чехов. Он напомнил, что монумент был установлен по инициативе пражских властей.



Мединский заявил, что попросит Следственный комитет России дать правовую оценку случившемуся. Кроме того, он подчеркнул, что накануне Совет Федерации одобрил внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение расположенных на территории РФ или за границей воинских захоронений и памятников.

С критикой районных властей выступил и пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек. "Осуждаем отстранение памятника маршалу Коневу, которое, к тому же, проведено подпольным способом, как в тоталитарные времена. Злоупотребление кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом, для ликвидации памятника, достойно презрения. Президент республики глубоко уважает освободителей нашей страны, которые здесь воевали и погибали", – подчеркнул он.



Ранее Земан в выступлении по TV Nova подтвердил свое намерение принять участие в торжествах 9 мая в Москве и упомянул о чешских "борцах" с военными памятниками. Он также заявлял, что уважает "жертвы рядовых русских солдат", и считает, что роль Красной армии во время Второй мировой войны "совершенно неоспорима".

Ожидается, что чешский лидер выскажется об инциденте с памятником в своем выступлении по сетевому ТВ-каналу Blesk в ближайшее воскресенье.



Тем временем Музей Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве, в ответ на демонтаж памятника Коневу разместил на своем сайте онлайн-выставку, посвященную памяти маршала. Виртуальная экспозиция включает около 150 фотографий, а также редкие документы, которые расскажут о жизненном пути военачальника. Источник - столетие.ру

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