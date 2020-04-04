Reflex: как заканчивались эпидемии прошлого, и что стало с вирусами?

11:49 05.04.2020 Любая пандемия и эпидемия когда-нибудь заканчивается, и COVID-19 тоже. Так же, как закончились другие коронавирусные заболевания и гриппы, ужасавшие мир. Например, SARS, MERS или испанский грипп. Факторов, благодаря которым они закончились, может быть несколько, и они могут переплетаться.



Reflex (Чехия): внезапные завершения вирусных эпидемий



Как закончился MERS, SARS и испанский грипп?

Мартина Лежакова (Martina Lezakova)



Пандемия - это эпидемия, которая охватывает не один континент. В истории человечества пандемий, как и эпидемий, случалось много. Их происхождение могло быть бактериальным, как, например, в случае средневековой чумы, или вирусным, как в случае коронавируса, который сейчас вызвал пандемию заболевания COVID-19. Теперь из-за него мы все сидим дома, а на улицу выходим только в масках. Когда закончатся эти меры против пандемии? Сказать трудно. Но кое-что могло бы нас утешить: пандемии и эпидемии не длятся бесконечно.



COVID-19 не первое серьезное коронавирусное заболевание, которое появилось в XXI веке. В 2002 году появился вирус SARS - заболевание дыхательных путей. Его происхождение сродни новому коронавирусу, с которым мы боремся сейчас. Как и COVID-19, SARS, по-видимому, появился у азиатских летучих мышей, от которых затем через каких-то других животных передался человеку. Пострадавшие страны, которых насчитывалось более 30, ввели меры против пандемии и остановили распространение SARS в 2003 году. Через год этот вирус снова появился в небольшом количестве случаев, и с тех пор об этом вирусе больше не слышно. То же можно сказать и о его "родственнике" - коронавирусе, который вызывает воспаление легких и почек, под названием MERS. В 2012 - 2015 годах этот вирус "гулял" по Ближнему Востоку и в Южной Корее, но потом снова вернулся к своему первоначальному носителю - верблюдам, от которых когда-то передался человеку.



Испанский грипп: внезапный конец



Коронавирусы не единственные вирусы, которые появляются "ниоткуда", вызывают массу проблем, а потом исчезают. Самый показательный пример - испанский грипп 1918 - 1920 годов. Пожалуй, это была худшая пандемия из всех, с которыми сталкивался человек со времен средневековой чумы. Несмотря на свое название, скорее всего, это вирус происходил также из Азии и передался человеку от птиц. Испанский грипп распространялся тремя волнами, погубил десятки миллионов человек, а потом, буквально за несколько дней, исчез. Но почему?



Стоп распространению вирусов



Факторов, благодаря которым закончились эпидемии и пандемии, может быть несколько, и они могут переплетаться. Первый фактор - противоэпидемиологические меры. Вирусу нужен носитель, ведь без него он не может воспроизводиться. Если мы препятствуем передаче вируса от человека к человеку, его распространение снижается и эпидемия идет на спад. Или появляется вакцина, разработать которую в случае COVID-19 ученые стараются изо всех сил и как можно скорее. Второй фактор заключается в том, что даже в случае самых серьезных заболеваний большая часть населения справляется с ними благодаря своей иммунной системе. Переболев, люди приобретают иммунитет благодаря антителам в крови, которые защищают их от очередного заражения. Таким образом, носителей вируса становится все меньше.



Возможный плюс - мутация вирусов



Наконец, третий фактор - изменения в самом вирусе, то есть мутации его генов. Вирусные нуклеиновые кислоты прекрасно мутируют. Теоретически, конечно, есть вероятность, что мутация приведет к чему-то еще более страшному, но на практике такое случается нечасто. Напротив, со временем появляются новые штаммы вируса все менее опасные для своих носителей. Это логично, так как именно у тех штаммов вируса, которые не убивают своего носителя, есть больше шансов на то, чтобы распространяться дальше среди людей. Так что давайте держаться. Какой бы страшной ни была история пандемий и эпидемий, в их конце вирус, как правило, просто исчезает. Или не исчезает, но вызывает лишь легкие заболевания и становится одним из пусть и неприятных, но вполне рядовых сезонных вирусов. Источник - ИноСМИ

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