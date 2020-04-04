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Очаг вируса выявлен в Жамбылской области Казахстана - 17 случаев
12:07 05.04.2020

17 случаев COVID-2019 за сутки: рост числа зараженных
Стали известны подробности новых случаев заражения COVID-2019 в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Напомним, 5 апреля в Жамбылской области выявлено 17 случаев COVID-2019. Как сообщается, четверо заболевших являются пассажирами рейса из Индии.

"Прямо со взлетной полосы все прибывшие на специальных автобусах в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции были госпитализированы в карантинный стационар. По результатам лабораторного исследования коронавирусная инфекция выявлена у четверых пассажиров 1984, 1996, 1998, 2000 годов рождения", - говорится в сообщении.
Еще три случая зафиксированы в Кордайском районе.
"Двое жителей 1975 и 1982 годов рождения, которые находились в карантинном стационаре, так как ранее контактировали с заболевшей жительницей Нур-Султана. Одна заболевшая 1999 года рождения прибыла поездом Костанай - Алматы 23 марта из Костаная", - отметили в пресс-службе.
Также инфицированных выявили на приграничных пунктах пропуска - ими оказались водители грузового автотранспорта.

"В результате были выявлены 10 человек. В их числе 4 гражданина Кыргызстана и 6 граждан Казахстана, перевозившие груз из соседнего государства", - сообщили в ведомстве.
Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Сейчас ведется работа по выявлению и изоляции контактных лиц, дезинфекционной обработке по местам жительства и пребывания пациентов.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586077620
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