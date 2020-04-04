Очаг вируса выявлен в Жамбылской области Казахстана - 17 случаев

12:07 05.04.2020 17 случаев COVID-2019 за сутки: рост числа зараженных

Стали известны подробности новых случаев заражения COVID-2019 в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Напомним, 5 апреля в Жамбылской области выявлено 17 случаев COVID-2019. Как сообщается, четверо заболевших являются пассажирами рейса из Индии.



"Прямо со взлетной полосы все прибывшие на специальных автобусах в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции были госпитализированы в карантинный стационар. По результатам лабораторного исследования коронавирусная инфекция выявлена у четверых пассажиров 1984, 1996, 1998, 2000 годов рождения", - говорится в сообщении.

Еще три случая зафиксированы в Кордайском районе.

"Двое жителей 1975 и 1982 годов рождения, которые находились в карантинном стационаре, так как ранее контактировали с заболевшей жительницей Нур-Султана. Одна заболевшая 1999 года рождения прибыла поездом Костанай - Алматы 23 марта из Костаная", - отметили в пресс-службе.

Также инфицированных выявили на приграничных пунктах пропуска - ими оказались водители грузового автотранспорта.



"В результате были выявлены 10 человек. В их числе 4 гражданина Кыргызстана и 6 граждан Казахстана, перевозившие груз из соседнего государства", - сообщили в ведомстве.

Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Сейчас ведется работа по выявлению и изоляции контактных лиц, дезинфекционной обработке по местам жительства и пребывания пациентов. Источник - tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586077620

Новости Казахстана

