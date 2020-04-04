Больных коронавирусома в Казахстане уже 569. Умерших - 6

12:28 05.04.2020 Еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб госкомиссии.



"Зарегистрировано еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 5, в Туркестанской области - 4, в Акмолинской области - 3, в Атырауской области - 1, в Карагандинской области - 4, в Кызылординской области - 1", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавируса. Умерли от коронавируса уже шесть казахстанцев. Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586078880

Новости Казахстана

