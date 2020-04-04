|Больных коронавирусома в Казахстане уже 569. Умерших - 6
12:28 05.04.2020
Еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб госкомиссии.
"Зарегистрировано еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 5, в Туркестанской области - 4, в Акмолинской области - 3, в Атырауской области - 1, в Карагандинской области - 4, в Кызылординской области - 1", - говорится в сообщении.
Согласно последним данным, всего в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавируса. Умерли от коронавируса уже шесть казахстанцев.