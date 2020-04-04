Летом эпидемия не прекратится, - успокоил Казминздрав Биртанов

17:46 05.04.2020 Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поделился прогнозами по поводу ситуации с коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

"Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости придется на апрель-май, с пиком в первой половине апреля. В этот период мы прогнозируем порядка 3500 заболевших (сейчас 551. - Прим. автора)", - написал Биртанов на своей странице в Facebook.



По данным Минздрава, карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции с 52 процентов прироста 28 марта до 12 процентов за вчерашние сутки.

"В дальнейшем, в летние месяцы, эпидемиологи ожидают спада темпов, но не полного прекращения эпидемии. Эксперты не исключают повторного сезонного подъема эпидемии осенью этого года", - добавил Биртанов.

В связи с такими прогнозами уже сейчас развернуто 3920 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также около 7300 провизорных коек для пациентов с подозрением на нее. Также готовы и уже работают реанимационные отделения для приема 180 тяжелых больных, оснащенные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови.

"Однако с учетом того факта, что в среднем пациенты проводят в инфекционной больнице 3-4 недели, а также возможного риска вспышек инфекции в коллективах предприятий и служб, задействованных в жизнеобеспечении населенных пунктов, нам потребуется большее количество койко-мест и специальных больниц", - написал министр здравоохранения.

Напомним, в связи с этим в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте построят быстровозводимые инфекционные больницы. Биртанов отметил, что строительство планируется завершить в кратчайшие сроки (15-20 дней).

Ранее Биртанов предполагал, что пик эпидемии Казахстан пройдет в апреле. Также он отмечал, что в нынешней ситуации сложно делать прогнозы, поскольку очень много факторов влияет на распространение инфекции. Министр здравоохранения высказывал надежду, что количество инфицированных коронавирусом не превысит 3,5 тысячи человек. Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586097960

Новости Казахстана

