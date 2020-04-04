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Трамп запаниковал. В Нью-Йорк вводят войска - собирать трупы
17:48 05.04.2020

В Нью-Йорк вводят войска для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.

Всего в город будет отправлена 1 тыс. военнослужащих, уточнил президент, так как в Нью-Йорке сложилось одно из самых тяжелых положений с коронавирусной инфекцией. Он также анонсировал отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в город и штат Нью-Йорк. Сейчас на складах есть 10 тыс. таких аппаратов, сказал Трамп.
Президент также сообщил, что "тысячи и тысячи" военных также будут отправлены на помощь штатам США. По словам Трампа, в число командированных военнослужащих войдут военные медики и медсестры.
Как отмечает Bloomberg, по словам лидера США, следующая неделя, вероятно, "будет самой тяжелой", так как страну ждут "много смертей".

Ранее, 4 апреля, стало известно о том, что Минобороны США перебрасывает в Нью-Йорк военные похоронные команды для того, чтобы помочь в погребении и кремации тел умерших от коронавируса. В команду, которую временно перевели из штата Виргиния, вошли 42 человека. Военные специалисты также отправились в другие штаты.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Нью-Йорке с начала пандемии умерли 2624 человек. Всего в стране зарегистрировано 8499 смертей, более 312 тыс. человек заражены.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586098080
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