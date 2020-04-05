Страны СНГ лишатся переводов гастарбайтеров на 30 миллиардов долларов, - "НГ"

20:48 05.04.2020 Закрытие границ ударит и по экспортерам, и по импортерам рабочей силы

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

5.04.2020



Нынешний экономический кризис будет значительно усилен закрытием границ и возвращением на родину миллионов трудовых мигрантов, которые уже не смогут помогать своим семьям переводами на общую сумму в десятки миллиардов долларов. власти РФ пытаются сохранить занятость для иностранных рабочих, от которых критически зависят многие сектора экономики. Но предупреждают о предстоящих потерях из-за отъезда гастарбайтеров.

Примерно 2 млн граждан Узбекистана отправляли на родину 4 млрд долл. ежегодно. Теперь этих поступлений не будет. Но это еще не самые большие потери стран – экспортеров рабочей силы на постсоветском пространстве. Около 5 млн украинских "заробитчан" привозили или пересылали на родину до 20 млрд долл.

Но после начала пандемии и эти валютные поступления значительно сократятся. Украинские власти обещают организовать в стране 5 млн рабочих мест для тех трудовых мигрантов, которые могут и не найти работу за границей в ближайшие годы. Кроме Украины и Узбекистана потеряют приток валюты от своих работников и другие постсоветские страны – Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Армения. То есть в условиях закрытых границ постсоветские страны могут потерять как минимум 30 млрд долл., которые ранее получали от уехавших на заработки граждан.

Но отъезд гастарбайтеров угрожает потерями и для экономик тех стран, которые импортировали рабочую силу. Ущерб будет нанесен тем отраслям, в которых была велика доля иностранной рабочей силы: это прежде всего строительство и сельское хозяйство.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин уже объявил об угрозе замораживания некоторых объектов жилищного строительства. Число обманутых дольщиков в России может увеличиться в связи с остановкой строек из-за эпидемии коронавируса, заявил в пятницу Хуснуллин. "Простых решений здесь нет… Мы пока еще не понимаем, какие будут экономические потери в сложившейся ситуации", – пояснил вице-премьер.

По его словам, строительство – это очень инерционный процесс, и в случае временной остановки возобновить его будет сложно. При этом в стране наступило время неотложных сезонных работ. "Сейчас нужно ремонтировать и строить коммунальные сети, то есть готовиться уже к зимнему периоду, поэтому такие работы останавливать нельзя ни при каких обстоятельствах", – объяснил вице-премьер.

Российское правительство, по словам Хуснуллина, рекомендует не останавливать строительство объектов, на которых задействованы рабочие-мигранты. "Считаем, что где-то от миллиона до двух, по разным оценкам, работает мигрантов в регионах. В основном это жители бывших советских республик и стран СНГ. В сегодняшней ситуации многие уехать не могут, потому что границы и возможности переезда уже закрыты, поэтому мы рекомендуем, где есть такие мигранты и вахтовики, стройку не останавливать, потому что они живут, как правило, в общежитиях в скученных условиях. И лучше, если они будут находиться на работе, а не в общежитии", – сказал Хуснуллин.

Он советует предусмотреть на стройплощадках отдельные бытовки, которые позволят изолировать рабочих в случае, если будут выявлены заболевшие коронавирусом. "У них нет домов и квартир, где они могут самоизолироваться. Конечно, тяжелые случаи – это больница, а вот легкие случаи можно лечить на объектах изолированно, то есть обеспечить им проживание и нахождение с оказанием медицинской помощи на месте", – пояснил вице-премьер.

Отсутствие иностранных сезонных рабочих уже болезненно ощущается в аграрных секторах европейских стран и в России. Так, например, власти Астраханской области предложили местным жителям работу в полях из-за дефицита трудовых мигрантов. Чиновники обещают всем откликнувшимся на вакансии хорошие заработки и достойные условия: доставку к месту работы и обратно, предоставление жилья и питания. Ранее похожие призывы звучали в адрес оставшихся без работы французов и жителей других стран. Однако рассчитывать на замещение сезонных рабочих за счет местного населения все же не приходится. Именно поэтому Германия уже планирует организовать въезд в страну по 40 тыс. сезонных работников в апреле и мае. О таком решении объявили министр внутренних дел Хорст Зеехофер и министр сельского хозяйства Юлия Клекнер. Пересекать немецкую границу сезонные работники смогут только в составе организованных групп, для которых будет действовать режим групповой изоляции или виртуального карантина.

Похожие инициативы могут быть реализованы и в других европейских странах. Ведь, по расчетам Bloomberg, только экономика Польши из-за исхода трудовых мигрантов будет терять по 47 млрд долл. в год. И поляки могут попытаться снизить эти потери путем привлечения тысяч сезонных работников для исполнения неотложных сельхозработ в условиях карантина или относительной изоляции.

Острую нехватку иностранных сезонных рабочих испытывает и Финляндия. По словам местных аграриев, производство многих продуктов питания может сократиться, а цены на них могут вырасти из-за срыва сезонных полевых работ.



В связи с такой угрозой финское Министерство труда собирается организовать чартерные авиарейсы для завоза работников из Украины. Все такие иностранцы должны будут пройти двухнедельный карантин прежде чем приступить к работе. Всего может быть привезено около 1500 сезонных иностранных работников. Источник - ng.ru

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