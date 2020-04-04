Россияне пойдут отнимать хлеб у мигрантов?

21:41 05.04.2020 Эксперты считают, что некоторой части работников сектора сферы услуг придется после коронакризиса заняться физическим трудом.



Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко озаботился возможным оттоком трудовых мигрантов, в основном - из Средней Азии, с российских строек. И нашел предположительную замену.



"В той же фитнес-индустрии в Москве сейчас временно освободилось порядка 300 тыс. человек. Пускай идут на стройку, у них накаченные тела… в большинстве случаев это ИП, самозанятые, пускай идут, копают ямы, таскают кирпичи. Дома нужно строить, дороги нужно ремонтировать, поэтому в текущих условиях нужно разворачиваться лицом к трудовым профессиям", - заявил Алексеенко РИА "Новости".



Возникает сразу целый ряд вопросов. Действительно ли нас покинули занятые на строительстве узбеки и таджики? Пойдут ли на их место безработные - фитнес-тренеры, а также, например, официанты закрытых кафе и ресторанов? И потом: все-таки рестораны и фитнесы захотят вновь открыться при первой возможности. Ну, продержится карантин месяц - есть ли из-за чего сыр-бор городить?



Эксперты признают, что определенная логика в словах Алексеенко наличествует. Но дойдет ли дело до столь глубоких трансформаций, пока предсказать трудно. Как сообщила корреспонденту "Росбалта" ведущий научный сотрудник РАНХиГС Юлия Флоринская, действительно, в каждый кризис часть трудовых мигрантов из РФ уезжает. Но какая часть? Где-то от 10 до 20%. "В прошлый кризис 2008-10 гг. уехало 10-15%, не больше, - рассказала Флоринская. - В 2014 году сокращение достигло 20% - девальвация рубля, схлопывание рынка. Этот кризис, очевидно, будет глубже, но насколько…"



При этом эксперт заметила, что за строительную отрасль она "беспокоится меньше всего": строительство далеко не везде останавливается, и уж точно "восстановится первым". Работу потеряют скорее те посланцы Средней Азии, что зарабатывают кусок хлеба помощниками по хозяйству и разнорабочими в дачных поселках. В последние годы их услуги очень популярны, но теперь и многие владельцы дач обеднеют.



Бизнес думает о смерти



И Юлия Флоринская, и председатель исполкома Форума переселенческих организаций Лидия Графова напомнили о том вопросе, что сейчас наиболее остро стоит для мигрантов: они и не могут выехать. Закрыты границы, не ходит транспорт.



"Стройки многие сейчас закрываются, и мигранты покупают билеты из разных концов РФ до Москвы, - рассказала Графова - А дальше, в аэропортах „Внуково", „Шереметьево", „Домодедово" они узнают, что их родная страна их не принимает. Границы закрыты всюду, и транспорт остановился. Пересаживаться не на что. Они неделями живут в нейтральной зоне аэропортов. В „Домодедово" позавчера около 300 человек из нейтральной зоны вышвырнули на улицу, потом детей все-таки пустили в какие-то комнаты матери и ребенка".



"Въезд в Россию закрыт до 31 мая, и те страны тоже закрылись, - отметила Флоринская. - Кто-то улетел, но на постоянной основе этого нет. Что будет через месяц, неизвестно".



Опытный предприниматель и экономист Иван Стариков также напомнил, что многие стройки продолжают работу, и далеко не все мигранты рвутся уехать.



"Мигранты - люди простые, но думающие, - заметил эксперт. - Они понимают, что туда возвращаться - даже если здесь все остановилось - для них не спасение. На то, что они там получат какую-то работу, в Таджикистане-Узбекистане, надежды беспочвенные. Правда, кто-то готов будет вернуться к семье и заняться натуральным хозяйством".



"Чтобы они уехали, надо как минимум стимулировать их отъезд, - предположил Стариков. - Отменить ограничения на границах и купить им билеты в один конец. Тогда нам удастся снять некий избыточный навес не наших граждан".



При этом Иван Стариков полагает, что "по окончании карантина нас ждут тектонические изменения на рынке труда". "Рестораны и кафе, наверное, не сильно сожмутся", предположил он, однако "интернет-торговля приучит граждан обходиться без походов в магазин". Можно предположить, что станет меньше продавцов-кассиров - а за кассами сейчас часто сидят гости из Средней Азии, - но больше курьеров, тоже их трудовая ниша. Зато меньше станет охранников, в которые традиционно предпочитают брать россиян попроще.



Каникулы для вируса



Эксперт допускает, что некоторой части работников сектора сферы услуг "придется-таки смириться с невыносимой для них мыслью и заняться физическим трудом". И если мигрантов действительно вдруг не хватит, то строительным компаниям, возможно, придется раскошелиться и на более высокую зарплату. "Вы же знаете, что эти бедные таджики расписываются за одну сумму, а получают половину", - напомнил Стариков.



Предприниматель и ресторатор Дмитрий Ицкович в разговоре с корреспондентом "Росбалта" высказал надежду вновь открыть сеть своих кафе, как только снимут карантин. "Мы надеемся, были в хорошей форме, развивались, - заметил Ицкович. - Умеем работать с маленьким чеком, с разной аудиторией".



При этом, бизнесмен отметил, что "длительного периода выживания у малых предприятий нет": они живут "в операционном режиме". "Если люди теряют работу и источник существования, они ищут другие источники, - заметил Ицкович. - Какая-то логика есть".



Как заметил член совета Конфедерации труда России, бывший замминистра труда РФ Павел Кудюкин, он тоже "не ожидает, что стройки обезлюдеют". А вот что касается фитнес-тренеров, официантов и их коллег, то да, многим из них "возвращаться будет некуда".



"Непонятно, когда эти ограничительные меры закончатся, и в каком состоянии будет вообще экономика, - отметил Кудюкин. - Логично ожидать, что вся эта сфера услуг не первого уровня потребностей сильно ужмется. Люди будут очень экономить - вряд ли на еде, скорее - на ресторанах, фитнесе и даже парикмахерских - будут родственники друг друга стричь".



"В Москве людей с накоплениями побольше. Но и здесь большая часть сбережений не имеет, поэтому заинтересована в том, чтобы поскорее найти заработок, - напомнил эксперт. - Однако даже самый замечательный тренер вряд ли быстро выучится на опалубщика и даже бетонщика. С бетонным вибратором работать - не самое приятное. И будут ли строительные предприниматели готовы их обучать?"



Леонид Смирнов Источник - Росбалт

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