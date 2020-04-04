Бахром Сироджев: достройка Рогунской ГЭС без иностранных инвестиций невозможна

00:04 06.04.2020 Искандар Фируз

Тахмина Хакимова



Бахром Сироджев, бывший руководитель госэнергохолдинга "Барки Точик", работает сейчас советником в группе по разработке проектов в сфере энергетики при президенте страны. Недавно ему исполнилось 80 лет.



Журналист Радио Озоди побеседовал с ним о его работе и отставке с поста председателя ОАО, проблемах "Барки Точик", о строительстве Рогунской ГЭС и о служебной иерархии в Таджикистане.



Бахром Сироджев: 25 января 2001 года, после почти 40-летней деятельности в энергетическом секторе страны, я был освобожден от занимаемой должности. 18 лет проработал председателем ОАО "Барки Точик". После выхода на пенсию некоторое время отдыхал. Но затем руководство страны призвало меня помочь в организации строительства Рогунской ГЭС. И с 2012 года я работаю на должности старшего консультанта Группы по разработке проектов строительства объектов энергетики при президенте Таджикистана. Задачами этой группы является обеспечение рационального использования энергетического потенциала страны и ускорение вопросов ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС. Есть решение, после ввода в действие двух агрегатов электростанции, к 2025-2026 годам запустить еще четыре турбины ГЭС.



Радио Озоди: Руководство страны недавно объявило, что для продолжения строительства Рогунской электростанции необходимы иностранные инвестиции. В качестве консультанта какие советы Вы могли бы дать властям, откуда найти средства для этой цели?"



Бахром Сироджев: Ни одно государство в мире не сможет построить такой гигантский объект в одиночку. Так как строительство такого объекта требует огромных финансовых средств и любое государство будет нуждаться в иностранных кредитах. Без иностранных инвестиций строительство такого объекта невозможно. В настоящее время таджикские власти стараются найти кредиты с наименьшими процентными ставками, для того, чтобы продолжить строительство ГЭС.



Радио Озоди: Вы можете назвать какое-нибудь государство или организацию?



Бахром Сироджев: Австрия, немецкое предприятие "Войт". Это предприятие готово за счет кредита в 400 миллионов евро поставить четыре блока Рогунской ГЭС и вложиться в строительство самой гидроэлектростанции. Так что в качестве одного из вариантов мы рассматриваем это предприятие.



Радио Озоди: Насколько мы располагаем информацией, два первых агрегата для Рогунской ГЭС были доставлены из Украины. А есть ли возможность построить остальные агрегаты в другой стране?



Бахром Сироджев: Сейчас Украина требует предоплаты для разработки еще четырех агрегатов. Таджикистан же хочет заказать эти агрегаты на основе долгосрочного кредита. По крайней мере, на двадцать лет. Только в таком случае и производитель агрегатов, и страна-получатель смогут получить выгоду.



Радио Озоди: Несколько ранее Всемирный Банк принял решение о предоставлении гранта в размере 134 миллионов долларов США для улучшения финансового состояния холдинга "Барки Точик" и взамен требует, чтобы государство подняло тарифы на электроэнергию для населения. Насколько нам известно, у холдинга имеется долг перед Сангтудинской ГЭС и госбюджетом страны. Почему предприятие, которое получает дешевую электроэнергию, попало в такую удручающую ситуацию?



Бахром Сироджев: Первая проблема - это разница, например, между стоимостью приобретаемой электроэнергии от ГЭС Сангтуда-1, и ценой продаваемой электроэнергии для потребителей. Один киловатт у Сангтуды холдинг покупает по цене 3,1 цента, а для населения продает по 2,5 цента. Второе - это насосные станции. Особенно в Согдийской области, где 94 процента посевных площадей орошаются за счет насосных станций. Сельскохозяйственные предприятия неплатежеспособны, но и власти не могут оставить их без воды. Есть также и промышленные предприятия, которые не оплачивают своевременно долги за электроэнергию, но если отключить их, то возникнут социальные и экономические проблемы у работников предприятия. Именно поэтому "Барки Точик" не может оставить такие предприятия без электроэнергии. Все это вместе взятое и послужило причинами сложного финансового положения энергохолдинга.



Радио Озоди: Неужели в Таджикистане столь высока себестоимость выработки одного киловатта электроэнергии?



Бахром Сироджев: В развитых европейских странах как, например, Германия или Австрия, стоимость четырех киловатт-часов электроэнергии составляет один евро.



Радио Озоди: Но Таджикистан - это не Германия и зарплата у нас несравнима с уровнем заработной платы в Германии или в Австрии...



Бахром Сироджев: А вы хотите сравнивать только по одной отрасли зарплату населения? Какое отношение выработка электроэнергии имеет к уровню заработной платы? Если есть возможность, покупайте электроэнергию, если нет, воздержитесь. Например, в Пакистане стоимость одного киловатта электроэнергии составляет 15 центов. Афганистан покупает у нас электроэнергию по цене 4,8 центов за один киловатт. Хотите или не хотите, нужно работать в этом направлении. Со всей ответственностью нужно работать. Так не получится, чтобы электроэнергия была бесплатной.



Радио Озоди: Несмотря на это, все знают, что в деятельности "Барки Точик" много недостатков. В прошлом были выявлены и факты хищения электроэнергии, например, на Нурекской ГЭС. Вы располагаете информацией по этому поводу?



Бахром Сироджев: Реструктуризация - разделение энергохолдинга на три организации и организация предоплаты или биллинговой системы в этой отрасли должно помочь решению этих проблем. Таджикистан все еще находится в целом на таком переходном периоде, и мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Мы должны поменять менталитет граждан. Если давать бесплатно воду, электроэнергию и газ, проблемы не решить. Жители должны сами стараться, чтобы иметь возможность приобретать эти природные богатства.



Радио Озоди: Вернемся к вопросу вашего выхода на пенсию. Некоторые из представителей власти после отставки выбирают в качестве места жительства другие страны. А у вас была возможность выехать на постоянное место жительства в другую страну?



Бахром Сироджев: После развала Советского Союза в период 1993-1995 годов мне трижды предлагали переехать в Москву. Я знаю, что до 1985 года большинство представителей отрасли энергетики были уроженцами других республик, которые после провозглашения независимости уехали из Таджикистана и энергетический сектор остался без специалистов. Для каждого таджика остаться на родине и служить ей есть самая почетная обязанность.



Радио Озоди: Во время гражданской войны Вы работали здесь, в Таджикистане? Не было угроз в Ваш адрес, давления?



Бахром Сироджев: Помню, как-то вышел с работы, чтобы съездить домой на обед. Мою служебную машину остановили, несколько человек сели рядом со мной. Водителя забрали в другую машину. Они стали угрожать мне оружием, чтобы я оставил свою работу, я же говорил им об энергетике. Они сказали, что ты ввел российские войска на территорию Нурекской ГЭС, и ты же должен вынудить их уйти обратно. Я спросил есть ли у них самих возможность и силы, чтобы самим охранять эту ГЭС и защитить от других? Они еще долго спорили со мной в своем штабе в Нуреке, но потом отпустили меня.



Радио Озоди: Одно время Вы были депутатом парламента Таджикистана. Как Вы оцениваете сегодняшнюю работу депутатов?



Бахром Сироджев: Я сейчас не очень знаком с деятельностью парламента и поэтому не могу оценивать их работу. Но думаю, что любой человек, на какой должности он бы ни был, должен честно и добросовестно служить интересам своей страны.



Радио Озоди: Довольны ли Вы своей жизнью и что бы Вы сделали, если бы Вам предоставили возможность во второй раз выбрать профессиональную стезю?



Бахром Сироджев: Я очень доволен тем, что с божьей помощью всю свою жизнь служил народу и нес им свет и тепло. Если бы мне была предоставлена во второй раз возможность выбирать, где и кем работать, то я бы снова выбрал свою судьбу. Так как считаю, что нести свет людям – это лучшее дело. Можете проверить и спросить любого моего бывшего подчиненного, но Вы не найдете никого, кого бы я обидел или оскорбил резким словом, хотя и я был очень требовательным на работе. Источник - Радио Озоди

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