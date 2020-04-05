Москва проигрывает нефтяную войну. Новая сделка ОПЕК+ грозит РФ потерей рынка, а ее отсутствие – санкциями США, - О.Соловьева

01:57 06.04.2020 Москва проигрывает нефтяную войну



Новая сделка ОПЕК+ грозит России потерей рынка, а ее отсутствие – санкциями США

Ольга Соловьева



5 апр. 2020



Отмена сделки ОПЕК+ привела к наращиваюнию добычи черного золота во всем мире. Фото Reuters

Запланированный на 6 апреля экстренный саммит стран, входящих в ОПЕК+, внезапно был перенесен на 9 апреля, сообщают СМИ и представители стран-экспортеров. Ожидается, что это даст больше времени возможным участникам для выработки соглашения. Сама вероятность новой нефтяной сделки подогревает рынок: в конце прошлой недели котировки пошли вверх только на сообщениях о переносе саммита. Россия же может проиграть нефтяную войну еще до встречи. "В случае ограничения добычи на 10 млн барр. в сутки Саудовская Аравия вернется к показателям начала марта. России, которой предлагалось сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки, теперь придется сокращать в разы больше", – отмечают эксперты. Предложение самой Москвы – снизить производство на 1 млн барр. в день, но только в случае если к сделке присоединится Вашингтон и Эр-Рияд.



О переносе саммита ранее сообщало агентство Reuters. Позднее это подтвердили в Минэнерго Азербайджана. Сообщения о предстоящей встрече несколько поддержали нефтяные котировки. Стоимость нефти марки Brent выросла на 21% по итогам торгов в четверг. В пятницу эталонный сорт нефти прибавил еще 9%. В результате котировки черного золота колебались в диапазоне 32,7 долл. за баррель.



Не исключено, что перенос даты встречи связан с возможным продлением сроков переговоров. Дополнительное время явно необходимо странам – производителям нефти. Напомним, отношения внутри ОПЕК+ ухудшились в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. Котировки черного золота после разрыва сделки показали падение. При этом уже 18 марта нефть марки Brent снизилась до 25 долл. за баррель впервые с 2003 года. Многие страны неоднократно сообщали о планах по увеличению добычи, после того как прежняя сделка прекратит действие 1 апреля. Так, Саудовская Аравия объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 млн барр. в сутки, что примерно на 300 тыс. выше ее производственных мощностей.



После экстремального падения нефтяных цен, обвала рубля и образования дыры в бюджете Россия, похоже, не исключает возможности вернуться к переговорам. Так, президент РФ Владимир Путин допустил, что по итогам встречи ОПЕК+ может быть принято решение о сокращении добычи нефти на 10 млн барр. в сутки. Снижение добычи "должно происходить по-партнерски", подчеркнул он в ходе видеоконференции с представителями нефтяной отрасли и профильными чиновниками в пятницу. Глава Минэнерго РФ Александр Новак предложил уменьшить объемы добываемого сырья на несколько месяцев, а затем увеличить их по мере роста спроса.



В Кремле также опровергли обвинения в том, что РФ была инициатором разрыва сделки. "Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокие, и не хотели, чтобы цены были слишком низкими", – сказал Путин, напомнив, что бюджет страны сформирован, исходя из цены нефти 42 долл. за баррель. Заметим, ранее министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман не согласился с обвинениями Москвы, что именно Эр-Рияд несет ответственность за срыв сделки. По его словам, первым о решении не возобновлять сделку сообщил Александр Новак.



Очевидно, при всей заявленной готовности Москвы к переговорам России придется очень постараться, чтобы теперь, после развязанной словесной войны, убедить других переговорщиков в сокращении добычи.

При этом уже очевидно, что саммит, намеченный на 9 апреля, определит движение нефтяного рынка на ближайшие месяцы. Так, Saudi Aramco объявила, что отложит публикацию официальных цен продажи нефти в мае до 10 апреля. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, решение компании напрямую связано с итогами встречи ОПЕК+, запланированной на 9 апреля. "Это беспрецедентный шаг, которого Aramco не делала ранее. Цены на май будут зависеть от итогов встречи ОПЕК+", – приводит агентство слова высокопоставленного саудовского источника. Как сообщается, традиционно компания публикует официальные цены продажи нефти к 5-му числу каждого месяца, закладывая таким образом тренд для Ирана, Кувейта и Ирака и влияя на цены поставок в Азию.

Если Россия и Саудовская Аравия не придут к соглашению о снижении добычи, США не исключают вероятности введения пошлин на импортируемую в Штаты нефть. О такой вероятности сообщил в субботу президент США Дональд Трамп. "Если мне нужно будет ввести пошлины или сделать что-то еще для защиты тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США (в нефтегазовом секторе. – "НГ"), то я сделаю то, что должен", – пообещал он. Риторику Трампа разделяют и в Канаде.



Глава Белого дома при этом намекал, что саудиты готовы договориться с Россией о сокращении добычи на 10 млн барр. в сутки "или даже на существенно больше". Впрочем, в Москве и Эр-Рияде не подтвердили наличие такой договоренности. При этом в ряде СМИ прошла информация о том, что Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу, но только в том случае, если к ней присоединятся Россия и США. Wall Street Journal (WSJ) писала, что условием королевства является совместное сокращение нефтедобычи со всеми странами из G20. Агентство Bloomberg сообщает, что Россия готова снизить добычу на 10% (или 1 млн барр. в сутки), только если к сделке присоединятся США и Саудовская Аравия.

В США возможность сокращения нефтедобычи официально не рассматривают. Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, готовы ли Штаты также снизить свою добычу нефти в рамках усилий по повышению цен на этот энергоресурс. При этом в той же WSJ констатировали: среди американских нефтяных компаний нет единого мнения о возможности присоединения к сделке по сокращению добычи. Часть, куда входят Exxon Mobil и Chevron, выступают против. Сланцевые производители, такие как Pioneer Natural Resources, пытаются найти пути для присоединения к российско-саудовскому плану, некоторые из них даже поддерживают снижение производства на 500 тыс. барр. в сутки, писала газета.



При этом нельзя сказать, что у американских производителей так уж хорошо сегодня обстоят дела. Так, на прошлой неделе американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства. Как сообщалось, компания стала первой в стране, которая приняла такие меры в свете падения цен на энергоносители. Ранее сообщалось о закрытии первых нефтеперерабатывающих заводов в Канаде (см. "НГ" от 30.03.20).

Эксперты считают, что, если стороны так и не договорятся, это грозит очередным падением цен на нефть. "Мы увидим резкое падение цены в моменте до 10–15 долл.", – полагает руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.



Спрос на рынке нефти упал на 25% – это значит, что "лишней" нефти сейчас в глобальном плане 20 млн барр. в сутки минимум, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. "США рассчитывают, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу на 10–15 млн барр. в день. Это значит, что если подразумевать общий объем сокращения на 10 млн барр. в день, то Саудовская Аравия возвращается на уровни до 9 марта текущего года. Эта страна поставляла 7,5 млн барр., сейчас – почти 13 млн. То есть при сокращении 3 млн барр. королевство ничего по большому счету не теряет", – рассуждает он, подчеркивая, что потери России в этом случае значительны. "Если в марте в рамках ОПЕК+ наша страна не согласилась на снижение добычи в размере 0,5 млн барр. в день, то сейчас нужно сокращение в размере 2,5–3 млн барр. Это при том что РФ поставляет на глобальный рынок всего 5 млн барр. в день", – говорит эксперт. По мнению Деева, как бы ни развивалась ситуация, отсутствие сделки в ближайшем времени грозит планомерным нарастанием профицита на рынке нефти, а следовательно, и снижением цен. Источник - ng.ru

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