 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы снова встретимся". Британского премьера Джонсона госпитализировали с вирусом
07:59 06.04.2020

Джонсон в больнице, Трамп видит свет в конце тоннеля

Минувшую ночь премьер-министр Британии Борис Джонсон провел в больнице, куда его поместили в воскресенье вечером для прохождения "планового тестирования" на коронавирус.
По данным британских СМИ, Джонсона направили в госпиталь Сент-Томас, который находится на южном берегу Темзы напротив парламента всего в нескольких минутах ходьбы от резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10.
Премьера Британии Бориса Джонсона поместили в больницу c Covid-19
Коронавирус у 55-летнего Джонсона был диагностирован в конце марта. В пятницу премьер сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.
В случае неспособности Джонсона исполнять обязанности функции главы правительства перейдут к главе МИД Доминику Раабу. Именно он в понедельник утром проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом.

"Лучшие дни возвратятся, мы снова встретимся". Обращение Елизаветы II в связи с Covid-19
В воскресенье вечером королева Британии Елизавета II выступила со специальным обращением к нации и жителям стран Содружества, в котором подчеркнула важность самодисциплины во время вспышки коронавируса, поблагодарила сотрудников Национальной службы здравоохранения и провела параллели с военным временем, вспомнив, как впервые вышла в радиоэфир в 1940 году вместе с сестрой, принцессой Маргарет, и обратилась к детям, пострадавшим от войны.
"Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас", - сказала королева и поблагодарила британцев, которые последовали рекомендациям властей и остались дома.
"Лучшие дни возвратятся". Королева Елизавета обратилась к народу

Обращение (кстати, пятое по счету за все время правления) было записано в Виндзорском замке, где 93-летний монарх находится в самоизоляции. Съемку вел единственный оператор, который был одет в защитный костюм и находился на безопасном расстоянии от королевы; вся съемочная группа находилась в другом помещении.
"Лучшие дни возвратятся. Мы снова будем со своими друзьями, снова будем рядом с близкими, мы снова встретимся", - этими словами Елизавета II завершила свое обращение.

Несмотря на многочисленные призывы оставаться дома, многие британцы в минувшие выходные вновь отправились в парки, наслаждаясь теплой погодой. Власти предупредили, что могут ужесточить карантин, если так будет продолжаться дальше.

По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер воскресенья, за сутки коронавирусом в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли - более 5,7 тысячи. Общее число зараженных - более 1,1 млн человек (большинство - в Европе), летальных исходов - почти 63 тысячи.
В Италии и Испании, которые больше других пострадали от вспышки коронавируса, число умерших снижается, что дает надежду на то, что пик эпидемии миновал.
Коронавирус: число умерших за сутки в Испании и Италии продолжает снижаться
Число зараженных в России - 5,3 тысячи человек, умерли 47 человек.

Президент США Дональд Трамп советует американцам готовиться к тяжелой неделе - в некоторых частях страны ожидается пик заражений коронавирусом, пишет Washington Post.
"Грядет самая тяжелая неделя - эта или следующая. К сожалению, умрет много людей", - заявил Трамп во время воскресного брифинга.
При этом американский лидер заявил, что считает хорошим признаком снижение темпа прироста числа летальных исходов в штате Нью-Йорк.
"Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля. И, надеюсь, в недалеком будущем мы будем очень гордиться работой, которую мы все проделали", - добавил он.
Главный инфекционист страны Энтони Фаучи не разделяет оптимизма президента: незадолго до брифинга Трампа он говорил, что медики "всеми силами пытаются взять ситуацию под контроль".
Ранее американские медики прогнозировали, что в результате пандемии коронавируса могут погибнуть от до 240 тысяч американцев, даже с учетом жестких карантинных мер.
"Мы надеемся, что до этих цифр не дойдет", - заявил Дональд Трамп в воскресенье.

Самка малайского тигра по кличке Надя, которая обитает в зоопарке района Бронкс в Нью-Йорке, заразилась коронавирусом, предположительно, от работника, который ухаживал за ней, сообщает американское Общество охраны природы (WCS), которое управляет зоопарком.
Судя по всему, это первый случай заражения коронавирусом животного в США. Сам работник зоопарка при этом не подавал никаких признаков болезни.
Как сообщается, тест на вирус у четырехлетней тигрицы дал положительный результат. Его провели после того, как у животного появился сухой кашель - один из основных признаков заражения.

"У тигрицы, ее сестры, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель. Ожидается, что все они поправятся", - говорится в сообщении.
При этом еще у одного амурского тигра и других животных, которые жили рядом с заразившейся тигрицей, не было обнаружено никаких симптомов.
"В настоящее время приняты соответствующие профилактические меры для всего персонала, который ухаживает за кошачьими в четырех наших зоопарках, для предотвращения дальнейшего заражения", - говорится в сообщении.

Источник - ВВС
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