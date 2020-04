"Свидетели" и "негационисты": коронавирус как стимул глобальной гражданской войны, - А.Дугин

08:26 06.04.2020 не принадлежать ни к одной из двух сект нельзя

Александр Дугин

4.04.2020



На наших глазах стремительно складывается два современных эпистемологических культа:

- "секта свидетелей коронавируса", к которой относятся те, кто верит что вирус это нечто страшное, масштабное и фундаментальное (неважно биологически, психически, политически, цивилизационно и т.д.) и

- "секта коронавирусных негационистов", тех, кто считают, что все цифры фейк и вся паника дутая, созданная правящими элитами для каких-то неизвестных большинству, но явно зловредных целей.

Обе секты чисто умозрительные, потому что реальности без интерпретации не существует. Мы читаем реальность через интерпретацию, а она имеет с необходимостью парадигмальную структуру. Поэтому обе секты и "свидетелей", и "негационистов" имеют все основания на то, чтобы быть.



Я принадлежу к первой эпистемологической группе: коронавирус есть (именно в эпистемологическом, парадигмальном смысле), и он гораздо опаснее и глубже, чем его описывают. Более того, вероятно, власть скрывает истинный масштаб катастрофы, чтобы все не посыпалось. По ряду - эпистемологических! - признаков я считаю, что вирус возник в США и поэтому около половины американцев заражены им. Пациент зеро это американский либерал-глобалист. В Китай вирус попал из США. Трамп не справляется с этим, и США через какое-то время впадут в состояние хаоса, гражданской войны и исчезнут (как минимум как глобальный гегемон).



Считайте, что это wishfull thinking, но как структуралист я замечу, что всякое thinking есть wishfull thinking. Однако это уже развитие базовой парадигмы "свидетелей коронавируса". Главное не в этом, откуда он взялся и кто "пациент зеро", а в базовой когнитивной установке на то, что вирус есть и он опасен. Поэтому введение ЧС оправдано и "сидите дома" в любой стране, где вы находитесь. Особенно в США.



Кто считает также, тот относится к той же социологической группе человечества, что и я.

Вторая секта все это ставит под сомнение - и сам коронавирус, и размах эпидемии, и оправданность изоляции, и карантин, и ЧС, и информацию о эпидемии, и вообще все. Как альтернативная эпистемология "коронавирусный негационизм" имеет полное право на существование. Это собирание реальности по альтернативной модели: если коронавируса нет, то...

Принадлежность к "негационистам" выливается в "коронавирусно-негационистский праксис", сводящийся к систематическому и осознанному нарушению карантина, режима самоизоляции, саботажу действий властей, вводящих карантин или ЧП, и к захлебывающейся в истерике денонсации "коронавируса" как фэйка.



"Свидетели" сидят дома, не желая заражаться и заражать, "негационисты" рвутся наружу, будучи уверенными (ведь речь идет практически о "квази-религиях"), что не заразятся и никого не заразят, так как нечем. И вот когда из двух эпистем (сект) вытекают две практики, начинается Политическое - пара друг/враг. Свидетель свидетелю друг (а значит, друг и государство, и полиция и врачи и все, что "хорошо сидит"), а негационист почти осознанный коллаборационист, пособник вируса, разносчик, заведомо законтаченный, то есть враг. И наоборот: для негационистов свидители трусливые и доверчивые идиоты и конформисты, необходимые для введения невиданной диктатуры, могильщики свободного мира и рынка, то есть враги. Другие же негационисты - друзья. А это уже предпосылка для мировой гражданской войны: негационисты против свидетелей. Еще месяц посидим в lockdown, именно к этому и придем.



И вот теперь вывод: не принадлежать ни к одной из двух сект нельзя, так как вызов коронавируса тотален, и каждый должен дать на него какой-то ответ, а эти две позиции обобщают все возможные позиции, включая в себя множество оттенков. Принадлежать партиям к обоим одновременно - признак полного ментального расстройства, и непонятно, как строить на таком расщеплении бытовую практику изоляции. Но поскольку психиатрические клиники в связи с пандемией закрыты, лечиться от такой "полстаканности" придется самостоятельно - амбулаторно или по интернету. Заходите на сайт "Все что надо знать о коронавирусе" и задаете вопрос: "доктор, я больше ничего не понимаю, кто я - свидетель или негационист?..." Если вы человек легкомысленный и склонны менять убеждения, то вы будуте попеременно то одним, то другим, доказывая лишь свою интеллектуальную непоследовательность и слабоволие. Больной легкого поведения.

То, что мы описываем, выглядит немного как битва двух "теорий заговора".



Конечно, негационисты больше похожи на сторонников "теории заговора", но из этого не следует, что "свидетели" от этого свободны - крайние "свидетели коронавируса" также убеждены, что их обманывают и что truth is out there. Поэтому обе группы друг друга стоят.

В конце концов, отрицание теории заговора вполне может быть очередным заговором, "способом скрыть заговор" и даже строиться на альтернативной теории заговора. Я об этом написал социологический труд "Конспиролология", кстати в нем-то в самом начале 90-я и ввел в русский язык слово "конспирология".

Либералы в мировом масштабе в последнее время не просто осмеивают конспирологию, но все чаще к ней обращаются - "русский след", "популисты", "путинская сеть", "китайский бизнес" и т.д.



С философской точки зрения, истина продукт сложнейшего и тончайшего метафизического процесса, который просто по определению не может протекать на уровне журналистики, соцсетей и банальных суждений. Поэтому любая претензия на "истину", встречающая вне полноценного и основательного философского контекста, глупа.

Но две эпистемологические группы это уже социально-политический факт. Чтобы трезвее его принять, систематизировать и исследовать, лучше вопрос об истине отложить - не насовсем, но хотя бы на время - он только всех запутает, так как каждая секта будет с пеной у рта (хочется написать эти слова вместе "спенойурта") уверять, что истина известна только ей. Источник - geopolitica.ru

