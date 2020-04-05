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Узбекистан начинает выпуск собственных аппаратов дыхания ИВЛ
08:33 06.04.2020

В Узбекистане начнут производить аппараты искусственной вентиляции легких 6 Апреля 2020 Автор: Теги: Узбекистан В сотрудничестве со словацкой компанией Chirana Узбекистан начнет производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как отметил начальник Управления Мининноваций Узбекистана Джамолиддин Бабаханов, производство аппаратов ИВЛ начнется в мае текущего года. Полное завершение строительства производственной площадки на территории Бектемирского района Ташкента планируется до сентября текущего года, когда завод будет сдан в эксплуатацию. На первом этапе локализации производства зарубежные партнеры планируют внести инвестиции на сумму 3 млн долларов США и открыть 30 рабочих мест. На втором этапе предполагается инвестировать до 5-6 млн долларов и создание до 100 рабочих мест. "Аппараты ИВЛ в настоящее время производятся в 12 странах мира, – говорит генеральный директор компании CHIRANA+ Василий Шимко. - Наши аппараты в отличие от других моделей выполняет трехступенчатую вентиляцию, а не одноступенчатую. Создание такого завода в Узбекистане обеспечит медицинскую безопасность государства". В рамках проекта с учетом сложившейся в стране обстановки в связи с коронавирусом и потребности в ИВЛ, средствах личной гигиены для больных Узбекистана безвозмездно будет передана тысяча штук дыхательных контуров, 500 увлажняющих коллекторов, тысяча одноразовых бактериально-вирусных фильтров. В министерстве отметили, что целью создания компании Chirana Asia является выпуск высокотехнологического медицинского оборудования, не имеющего аналогов в республике под маркировкой Made in Uzbekistan. На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 342, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Источник: centralasia.media

Источник - ia-centr.ru
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