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Самоизоляция в Узбекистане стала принудительно-обязательной
09:03 06.04.2020

С 6 апреля самоизоляция в Ташкенте, Нукусе и областных центрах становится обязательной. Покидать дома запрещается, кроме случаев крайней необходимости. Ограничивается движение мото- и велотранспорта. У посетителей торговых комплексов будут измерять температуру.

С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным. Такое решение на заседании 4 апреля приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщили "Газете.uz" в правительстве.
Вводимый режим подразумевает:
Строгое ограничение на покидание места жительства, кроме посещения в районе проживания объектов торговли при крайней необходимости (для приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий) либо медучреждений. Исключение составляют посещение места работы;
При передвижении по улицам, а также посещении объектов торговли и других мест требуется сохранение социальной дистанции в 2 метра;
Гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания категорически запрещено выходить из дома без крайней необходимости.
Граждане, нарушившие эти требования, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
С 6:00 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах временно ограничивается передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах. Пользоваться ими можно только в случаях крайней необходимости - для покупки продовольствия, лекарств, медизделий, посещение врача, а также поездок на работу.

Согласно решению комиссии входы в крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) в течение двух дней будут оснащены пирометрами и антисептическими средствами, там также должны находиться соответствующие специалисты.
У каждого посетителя этих объектов будет измеряться температура тела. Если она равна 37 градусам и выше, вход в эти объекты запрещается. Этим гражданам в срочном порядке рекомендуется обратиться в службу скорой медицинской помощи.
Работы по дезинфекции на крупных дехканских рынках и в торговых центрах, а также в местах проведения карантинных мероприятий будут регулярно проводиться в обязательном порядке.
В порядке исключения сотрудникам ДПС разрешено доставлять автотранспортные средства, передвигающиеся без специального разрешения или не имеющие права на передвижение, на штрафплощадки.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586152980
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