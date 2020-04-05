Кыргызстан и вирус - 216 зараженных, 4 - умерших

09:21 06.04.2020 В Кыргызстане скончались еще два пациента с коронавирусом

В Кыргызстане скончались еще два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов в понедельник.



По его словам, оба летальных исхода с подтвержденным диагнозом COVID-19 зафиксированы в Ноокатской территориальной больнице Ошской области. Одному больному был 61 год, второму – 80.



По данным на 6 апреля, в Кыргызстане зарегистрировано 216 подтвержденных случаев коронавируса. 4 человек скончались.



Больше всего заразившихся на юге КР. В Ошской области – 80, Жалал-Абадской – 80, в Бишкеке – 25, в Оше – 14. Чуйская область – 5; Иссык-Кульская область – 3; Нарынская область – 5; Таласская область - 0. Источник - kyrtag.kg

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