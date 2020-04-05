 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.04.2020
10:15  Команды штангистов Таиланда и Малайзии отстранены от Токийской Олимпиады за допинг
09:28  В Кандагаре пойман главарь афганского филиала ДАИШ - Аслам Фаруки
09:27  В Казахстане разработали собственные тест-системы диагностики коронавируса
09:24  Крах США скор и неизбежен, - профессор Йохан Галтунг
09:21  Кыргызстан и вирус - 216 зараженных, 4 - умерших
09:03  Самоизоляция в Узбекистане стала принудительно-обязательной
08:33  Узбекистан начинает выпуск собственных аппаратов дыхания ИВЛ

08:28  Guardian: Забудьте о "рецессии" - это депрессия
08:26  "Свидетели" и "негационисты": коронавирус как стимул глобальной гражданской войны, - А.Дугин
08:25  Коронавирус наносит удары по НАТО. Умри ты сегодня, а я завтра, - В.Прохватилов
07:59  "Мы снова встретимся". Британского премьера Джонсона госпитализировали с вирусом
01:57  Москва проигрывает нефтяную войну. Новая сделка ОПЕК+ грозит РФ потерей рынка, а ее отсутствие – санкциями США, - О.Соловьева
00:34  Терроризм COVID –19. Пандемия обостряет мировые угрозы, - Вл.Овчинский
00:05  Травы и запреты: как Центральная Азия противостоит пандемии
00:04  Бахром Сироджев: достройка Рогунской ГЭС без иностранных инвестиций невозможна
Воскресенье, 05.04.2020
21:41  Россияне пойдут отнимать хлеб у мигрантов?
21:31  Коронавирус: число умерших за сутки в Испании и Италии продолжает снижаться
20:48  Страны СНГ лишатся переводов гастарбайтеров на 30 миллиардов долларов, - "НГ"
17:48  Трамп запаниковал. В Нью-Йорк вводят войска - собирать трупы
17:46  Летом эпидемия не прекратится, - успокоил Казминздрав Биртанов
17:36  Либерализм мертв! - М.Хазин, И.Шишкин
12:28  Больных коронавирусом в Казахстане уже 569. Умерших - 6
12:07  Очаг вируса выявлен в Жамбылской области Казахстана - 17 случаев
11:59  Море по колено: американцы готовятся к конфликту с Китаем, - А.Тарасов
11:53  Власти утверждают, что коронавируса в Туркменистане нет. Можно ли этому верить?
11:49  Reflex: как заканчивались эпидемии прошлого, и что стало с вирусами?
11:47  Образование в вирусном шоке. Как учить/учиться? - Н.Нуртазина
11:21  В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. У него нет маски..?
11:05  Схватка за президентское кресло в Вашингтоне превратилась в схватку за будущее Америки, - Д.Седов
11:02  Хитроумный вирус разделяет государства в Европе и штаты в Америке, - В.Кудрявцев
09:37  Карантин и развал экономики: Великая чума в Лондоне XVII века, - Яна Литвинова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан и вирус - 216 зараженных, 4 - умерших
09:21 06.04.2020

В Кыргызстане скончались еще два пациента с коронавирусом
В Кыргызстане скончались еще два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов в понедельник.

По его словам, оба летальных исхода с подтвержденным диагнозом COVID-19 зафиксированы в Ноокатской территориальной больнице Ошской области. Одному больному был 61 год, второму – 80.

По данным на 6 апреля, в Кыргызстане зарегистрировано 216 подтвержденных случаев коронавируса. 4 человек скончались.

Больше всего заразившихся на юге КР. В Ошской области – 80, Жалал-Абадской – 80, в Бишкеке – 25, в Оше – 14. Чуйская область – 5; Иссык-Кульская область – 3; Нарынская область – 5; Таласская область - 0.

Источник - kyrtag.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586154060
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  