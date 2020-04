Крах США скор и неизбежен, - профессор Йохан Галтунг

Норвежский пророк о скором падении Pax Americana

Он предсказал события на площади Тяньаньмэнь, распад СССР и теракт 11 сентября 2001 года

Я уже писал о разных предсказаниях скорого конца Америки. Предсказывают и астрологи с экстрасенсами, и ученые.

Сценарии "конца Америки" располагаются в широком диапазоне от полного уничтожения США новым всемирным потом или извержением супервулкана в Йеллоустоунском национальном парке до распада страны с исчезновением Pax Americana. Обычно предсказатели избегают определять точную дату, но есть один прогноз, в котором дата определена точно – 2020 год.



Автор прогноза – известный норвежский профессор, социолог Йохан Галтунг (Johan Vincent Galtung), которому в этом году исполняется 90 лет. Фигура легендарная. Его имя стало широко известно более шестидесяти лет назад, когда в 1959 году он основал Институт исследования проблем мира в Осло (Peace Research Institute Oslo, PRIO) и до 1970 года оставался его директором. С 1964 года Галтунг издавал международный журнал изучения проблем мира (Journal of Peace Research). В 1969 году он основал в Университете Осло кафедру исследования проблем мира и конфликтов, став ее руководителем. В разное время был экспертом и консультантом в ООН, многочисленных международных неправительственных организациях, занимающихся вопросами международных конфликтов и их урегулирования. Его привлекали в качестве консультанта при урегулировании более 50 конфликтов.

Й. Галтунг считается основателем новой научной дисциплины – исследования проблем мира и конфликтов на стыке истории, социологии, экономики, антропологии, теологии. Будучи по образованию математиком, он придает своим работам вид теорем со строгой логикой. Любой специалист в области международных отношений и конфликтологии знаком с трудами норвежца, которым написано более 100 книг и около тысячи статей, переведенных на многие языки.

Начиная с 70-х годов ХХ века Галтунг много путешествует по миру, преподавая в университетах. Стал известен сбывающимися предсказаниями крупных политических изменений. Например, он достаточно точно предсказал события на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году.

Еще больше славы ему добавило то, что он предсказал распад СССР и точно определил дату распада. В 1980 году норвежец участвовал в работе научной конференции в Москве и шокировал всех, заявив, что через 10 лет падет Берлинская стена, а после этого исчезнет СССР. Галтунг указал на пять главных противоречий советской системы: 1) между СССР и его союзниками из социалистического лагеря, стремившимися к независимости от Москвы; 2) между РСФСР и остальными союзными республиками, добивавшимися большей автономии; 3) между городом и селом (растущий разрыв); 4) между советской партийно-государственной верхушкой (норвежец называл ее "социалистической буржуазией") и подавляющей частью населения; 5) между денежной и товарной массами (деньги у населения были, но товаров не хватало).

В Москве тогда не обратили внимания на предсказания норвежца. А Запад, наоборот, вдохновился пророчеством и усилил подрывную работу против СССР. Галтунга стали превозносить, называть норвежским Нострадамусом…

После распада Советского Союза главными объектами научных интересов Галтунга были его родная Норвегия и США. Америку он воспринимает не как обычное государство, а как империю, как Pax Americana. Он довольно точно предсказал террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В начале 2000-х годов Галтунг сказал, что Америка вообще падет, она погибнет как империя. И падение Pax Americana начнется в 2020 году, а к 2025 году она полностью потеряет статус сверхдержавы. Норвежец утверждает также, что утрата международного авторитета США будет сопровождаться "ростом фашистских настроений" в этой стране.

Предварительные соображения по этому вопросу Галтунг изложил в 2004 году в статье On the Coming Decline and Fall of the US Empire. Он выделил 14 основных противоречий американского общества. Наиболее важны, по мнению норвежца, следующие: 1) противоречия между экономическим ростом и распределением благ (все большая концентрация национального богатства в руках узкой группы людей); 2) между финансовым и реальным секторами экономики (угнетение реального сектора финансовой олигархией); 3) экономические противоречия между США и другими странами; 4) противоречия между государственным терроризмом США и ответным терроризмом угнетаемых народов; 5) культурные противоречия между США и их союзниками (Старому Свету и другим странам навязывается вульгарная, плебейская массовая культура США); 6) между США и странами Азии, где складывается антиамериканский альянс.

Норвежец продолжал работать над прогнозом, постоянно уточняя его. Когда при президенте Джордже Буше-младшем Америка затеяла войну в Ираке, Галтунг назвал это безумием и внес уточнения в прогноз. Благодаря "личным усилиям" Буша-младшего окончательный крах Америки, сказал норвежец, начнется не в 2025, а в 2020 году.

Подробное обоснование своего прогноза Галтунг изложил в книге The Fall of the US Empire – and Then What? Successors, Regionalization or Globalization? US Fascism or US Blossoming? (2009). В следующем году в статье I Love the US Republic, and I Hate the US Empire он дал дополнительные разъяснения этого прогноза.

Галтунг подчеркивает, что он не враг Америки как таковой. Более того, он считает ту Америку, которая в конце XVIII века стала самостоятельным государством, близкой к идеалу политического устройства и очень рассчитывает, что она перестанет быть империей. Тем самым она избегнет превращения в фашистское государство, и у нее появится шанс восстановить республику, созданную отцами-основателями Джоном Адамсом, Бенджамином Франклином, Александром Гамильтоном, Джоном Джейем, Томасом Джефферсоном, Джеймсом Мэдисоном, Джорджем Вашингтоном.

Когда в 2016 году в Белый дом пришел Дональд Трамп, Й. Галтунг заявил, что новый президент не оттянет, а ускорит приближение конца Pax Americana. Поэтому дата конца остается прежней – 2020 год.

В Америке норвежец не раз подвергался нападкам. За резкую критику американского капитализма и империализма его называли "скрытым коммунистом". Напрягало официальных экспертов, работающих с правительством США, и то, что Галтунг не очень одобрительно отзывался об известных советских диссидентах – Андрее Сахарове и Александре Солженицыне, которые, по его мнению, сыграли не последнюю роль в развале СССР. А сейчас таким "диссидентом" выступает президент США Дональд Трамп. Норвежец подвергся резкой критике и в Израиле, где его обвинили в антисемитизме (Галтунг утверждал, что на политику США оказывает сильнейшее давление еврейское лобби, за которым стоит МОССАД).

Сегодня интерес к прогнозам Галтунга в Америке возрос. Во-первых, наступил тот самый 2020 год. Во-вторых, в США начался острейший "вирусно-экономический" кризис, который может резко ослабить позиции США в мире. Норвежец от своего прогноза не отказывается; наступивший кризис, по его мнению, делает крах американской империи неизбежным до конца текущего года. Источник - fondsk.ru

