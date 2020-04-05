В Казахстане разработали собственные тест-системы диагностики коронавируса

09:27 06.04.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников двух медицинских научных центров РК с разработкой тест-систем на коронавирус, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана .

"Поздравляю коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с большим достижением – собственной разработкой диагностических тест-систем для определения коронавируса COVID-19. Благодаря работе ученых и специалистов Национального научного центра особо опасных инфекций и Национального центра биотехнологии удалось в сжатые сроки создать жизненно необходимые тесты, которые соответствуют всем установленным международным стандартам", - говорится в приветственном письме Токаева коллективам Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и Национального центра биотехнологии, распространенном в понедельник.

Глава государства отметил, что достижения двух центров "демонстрируют высокую конкурентоспособность отечественной биомедицинской отрасли и перспективность ее разработок в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире".

"Уверен, что разработанные тесты помогут сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев", - подчеркнул президент.

Также сообщается, что Токаев поблагодарил ученых за плодотворную работу, пожелал им благополучия и новых свершений.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). Сотни тысяч заразились, десятки тысяч скончались.

15 марта президент Токаев распорядился ввести в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности", который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.

17 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК приняла решение ввести режим карантина в Нур-Султане и Алматы, который начал действовать с 00.00 19 марта. В связи с этим ограничен въезд-выезд граждан и транспорта. С 28 марта в режим усиленного карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы, меры усилены и в Шымкенте.

К настоящему моменту в Казахстане было зафиксировано 584 случая заражения коронавирусом, 44 выздоровели, шестеро скончались. Источник - aftag.info

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