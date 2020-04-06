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В Кандагаре пойман главарь афганского филиала ДАИШ - Аслам Фаруки
09:28 06.04.2020

В Кандагаре арестован глава афганского филиала ИГ
Дата: 10:51, 06-04-2020.
Лидер ИГ в Афганистане Аслам Фаруки, наряду с 19 другими членами Даиш, был арестован на прошлой неделе после 12 последовательных операций сил разведки в южной провинции Кандагар, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Ахмад, командир спецподразделения СНБ, который руководил операцией по аресту Аслама Фаруки, лидера хорасанского отделения Даиш, рассказал СМИ, что операция была самой сложной и точной из тех, которые он провел за семь лет службы.
Ахмад, 26-летний командир спецназа, пояснил, что он и его подчиненные первоначально намеревались арестовать поставщика взрывчатых веществ и оружия по имени Шах Вали, который был активен в Кандагаре, но его арест открыл путь для дальнейших последовательных операций в Кандагаре.
"Наша операция длилась шесть дней и ночей, и мы провели 12 операций, и мы проводили их медленно, потому что они (враги) перебрались в гражданские районы", - цитирует командира TOLOnews.
Ахмад сказал, что во время их второй операции в Кандагаре он и его соратники обнаружили, что они были ближе к Аслам Фаруки, лидеру хорасанского отделения Даиш, чем когда-либо прежде, и что они доберутся до него, если будут действовать осторожно.
"Операция была проведена в четырех или пяти частях города (в одной из южных провинций), и Аслам Фаруки был в одном из районов, когда мы его арестовали", - добавил Ахмад.
Отмечается, что командир афганских сил ИГ Абдулла Оракзай, также известный как Аслам Фаруки, был жителем ахондзадаганской деревни агентства Оракзай, которое находится в племенных районах Пакистана.
Помимо руководства Хорасанским отделением Даиш, Фаруки также выполнял такие обязанности, как набор в ряды террористической организации в Пакистане и управление международными связями Хорасанского филиала.
После мирного соглашения между Соединенными Штатами и талибами в Кабуле произошли только два крупных террористических акта - один был нападением на церемонию, приуроченную к годовщине смерти Абдула Али Мазари, лидера партии Хезб-и Вахдат, в котором погибли 32 человека, а другой был нападением на сикхский храм в Кабуле, в результате которого погибли 26 человек. Ответственность за обе атаки вязло на себя ИГ..
"Существует настоящий Даиш, который находится в контакте с Сирией и Ираком, и второй Даиш, который первоначально действовал под эгидой настоящего Даиш в некоторых провинциях и районах. Возможно, информация об этом человеке (Аслам Фаруки) была передана афганским силам безопасности другой группировкой Даиш ", - сказал Хан Ага Резаи, член парламента.
"Арест Аслама Фаруки является крупным достижением для правительства и национальных сил безопасности; это означает, что Даиш потерпел поражение в Афганистане ", - сказал другой депутат парламента Джавед Сафаи.
Мулла Рауф Хадем, Хафиз Саид, Хасиб Логари и Абу Саид Баджури были лидерами Даиш, которые были ликвидированы между 1393 и 1397 (солнечными годами) в ходе операций правительственных сил в провинции Нангархар.

Источник - aftag.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586154480
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