 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.04.2020
13:18  Из того, что было... Ашраф Гани пытатся слепить новое правительство для Афгана
10:15  Команды штангистов Таиланда и Малайзии отстранены от Токийской Олимпиады за допинг
09:28  В Кандагаре пойман главарь афганского филиала ДАИШ - Аслам Фаруки
09:27  В Казахстане разработали собственные тест-системы диагностики коронавируса
09:24  Крах США скор и неизбежен, - профессор Йохан Галтунг
09:21  Кыргызстан и вирус - 216 зараженных, 4 - умерших
09:03  Самоизоляция в Узбекистане стала принудительно-обязательной

08:33  Узбекистан начинает выпуск собственных аппаратов дыхания ИВЛ
08:28  Guardian: Забудьте о "рецессии" - это депрессия
08:26  "Свидетели" и "негационисты": коронавирус как стимул глобальной гражданской войны, - А.Дугин
08:25  Коронавирус наносит удары по НАТО. Умри ты сегодня, а я завтра, - В.Прохватилов
07:59  "Мы снова встретимся". Британского премьера Джонсона госпитализировали с вирусом
01:57  Москва проигрывает нефтяную войну. Новая сделка ОПЕК+ грозит РФ потерей рынка, а ее отсутствие – санкциями США, - О.Соловьева
00:34  Терроризм COVID –19. Пандемия обостряет мировые угрозы, - Вл.Овчинский
00:05  Травы и запреты: как Центральная Азия противостоит пандемии
00:04  Бахром Сироджев: достройка Рогунской ГЭС без иностранных инвестиций невозможна
Воскресенье, 05.04.2020
21:41  Россияне пойдут отнимать хлеб у мигрантов?
21:31  Коронавирус: число умерших за сутки в Испании и Италии продолжает снижаться
20:48  Страны СНГ лишатся переводов гастарбайтеров на 30 миллиардов долларов, - "НГ"
17:48  Трамп запаниковал. В Нью-Йорк вводят войска - собирать трупы
17:46  Летом эпидемия не прекратится, - успокоил Казминздрав Биртанов
17:36  Либерализм мертв! - М.Хазин, И.Шишкин
12:28  Больных коронавирусом в Казахстане уже 569. Умерших - 6
12:07  Очаг вируса выявлен в Жамбылской области Казахстана - 17 случаев
11:59  Море по колено: американцы готовятся к конфликту с Китаем, - А.Тарасов
11:53  Власти утверждают, что коронавируса в Туркменистане нет. Можно ли этому верить?
11:49  Reflex: как заканчивались эпидемии прошлого, и что стало с вирусами?
11:47  Образование в вирусном шоке. Как учить/учиться? - Н.Нуртазина
11:21  В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. У него нет маски..?
11:05  Схватка за президентское кресло в Вашингтоне превратилась в схватку за будущее Америки, - Д.Седов
11:02  Хитроумный вирус разделяет государства в Европе и штаты в Америке, - В.Кудрявцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Команды штангистов Таиланда и Малайзии отстранены от Токийской Олимпиады за допинг
10:15 06.04.2020

Сразу две сборные полностью отстранены от Олимпиады в Токио: речь не о России

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) вынесла очередные санкции в рамках борьбы с допингом. Сразу две национальных Ассоциации дисквалифицированы за массовые нарушения. Речь о Таиланде и Малайзии.
Сборная Таиланда до недавнего времени была одной из самых успешных команд мира. Правда, за счет узкой специализации: в самых легких весах и с упором на женщин.

На ЧМ-2018 Таиланд занял второе место в командном зачете (после Китая) с 3 золотыми и 3 бронзовыми медалями. В 2019 стало известно, что на допинге попались... все три золотых тайских медалистки.
Таиланд и Малайзия полностью лишены права выставлять тяжелоатлетов на Олимпиаду-2020, которая должна пройти летом 2021-го под прежним названием. На тайскую тяжелоатлетическую ассоциацию наложены трехлетние санкции. Обе страны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Тяжелая атлетика – самый проблемный олимпийский вид спорта в плане допинга. Скандалы сотрясают ее уже около 15 лет, причем это единственный вид, где дисквалифицируют по нескольку стран в год, и все – ведущие сборные мира.
Это интересно
Что нужно изменить в Южном федеральном округе
Пришло время решать, какой будет Нижегородская область
Необычные знакомства
В разное время массовым санкциям подвергались спортсмены России, Китая, Ирана, Турции, Болгарии, Армении, Казахстана – практически вся элита данного спорта.
Несмотря на все это, штангистов до сих пор не лишили олимпийского статуса.
В 2019 имел место совершенно нелепый инцидент. Чемпионат мира прошел в Таиланде без сборной-хозяйки. Тайцы к тому моменту уже погорели на допинг-пробах и подписали добровольный самоотвод от турнира, зато переносить соревнования не стали.

Источник - sportsdaily.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586157300
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  