Команды штангистов Таиланда и Малайзии отстранены от Токийской Олимпиады за допинг

10:15 06.04.2020 Сразу две сборные полностью отстранены от Олимпиады в Токио: речь не о России



Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) вынесла очередные санкции в рамках борьбы с допингом. Сразу две национальных Ассоциации дисквалифицированы за массовые нарушения. Речь о Таиланде и Малайзии.

Сборная Таиланда до недавнего времени была одной из самых успешных команд мира. Правда, за счет узкой специализации: в самых легких весах и с упором на женщин.



На ЧМ-2018 Таиланд занял второе место в командном зачете (после Китая) с 3 золотыми и 3 бронзовыми медалями. В 2019 стало известно, что на допинге попались... все три золотых тайских медалистки.

Таиланд и Малайзия полностью лишены права выставлять тяжелоатлетов на Олимпиаду-2020, которая должна пройти летом 2021-го под прежним названием. На тайскую тяжелоатлетическую ассоциацию наложены трехлетние санкции. Обе страны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Тяжелая атлетика – самый проблемный олимпийский вид спорта в плане допинга. Скандалы сотрясают ее уже около 15 лет, причем это единственный вид, где дисквалифицируют по нескольку стран в год, и все – ведущие сборные мира.

Это интересно

Что нужно изменить в Южном федеральном округе

Пришло время решать, какой будет Нижегородская область

Необычные знакомства

В разное время массовым санкциям подвергались спортсмены России, Китая, Ирана, Турции, Болгарии, Армении, Казахстана – практически вся элита данного спорта.

Несмотря на все это, штангистов до сих пор не лишили олимпийского статуса.

В 2019 имел место совершенно нелепый инцидент. Чемпионат мира прошел в Таиланде без сборной-хозяйки. Тайцы к тому моменту уже погорели на допинг-пробах и подписали добровольный самоотвод от турнира, зато переносить соревнования не стали. Источник - sportsdaily.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586157300

Новости Казахстана

