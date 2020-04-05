Из того, что было... Ашраф Гани пытатся слепить новое правительство для Афгана

13:18 06.04.2020 Ашраф Гани настраивает правительство на свой лад



Продолжение кадровых перестановок в правительстве Афганистана, которые были инициированы президентским дворцом Арг, возможно, стали свидетельством безрезультатного завершения переговоров между двумя бывшими соперниками на президентских выборах – Ашрафом Гани Абдуллой Абдуллой.



Как уже сообщал "Афганистан.Ру", на должность главы администрации президента был назначен Мохаммад Шакир Каргар. Утром 4 апреля президентская пресс-служба обнародовала указ о представлении на должность министра иностранных дел Мохаммад Ханифа Атмара, который в прошлом занимал пост советника по национальной безопасности. До этого были опубликованы указы о назначении Абдул Хади Аргандиваля – министром финансов, Тахира Захира – министром культуры, Дауда Сультанзоя – мэром Кабула, Вахид Катали – губернатором Герата.



Смена кадров происходит в ситуации, когда страна продолжает находиться в остром политическом кризисе на фоне споров вокруг результатов президентских выборов, прошедших еще в прошлом году. Впервые за всю историю Афганистана были проведены две параллельные инаугурации президента. А в ряде северных провинций были представлены альтернативные губернаторы, близкие к доктору Абдулле, что стало поводом говорить о формировании параллельных структур власти.

Следует признать, что во время переговоров о будущей конфигурации сил в руководстве республики политические соперники – Гани и Абдулла – воздерживались от назначений, соблюдая некие негласные правила. Теперь же, после того как президентский дворец возобновил работу по условному обновлению кадров, все ждут реакцию доктора Абдуллы.



Интересно, что предпринимаемые в Кабуле шаги сейчас привлекают особое внимание администрации президента США. Накануне помощник государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс выразила недоумение произведенными в афганском Минфине реформами. Дело в том, что в разгар политического кризиса Гани своим указом переподчинил администрации президента ряд структур этого ведомства, которые отвечают за торговлю, таможню и бюджет. Это дало повод заподозрить исполнительную власть в попытке скрыть от народа доходы и расходы. В частности, Институт мира США заявил в своем докладе об ослаблении Минфина Афганистана и о том, что теперь ведомство будет работать без требуемой прозрачности.



Уэллс обратила на доклад внимание. "Тревожит новый отчет Института мира США о том, что афганское правительство "истощает" и "серьезно ослабляет" Министерство финансов, выделяя ключевые составные части и помещая их непосредственно под контроль президентского дворца", – написала дипломат в своем Twitter. Народ Афганистана нуждается в ответственном правительстве, также подчеркнула Уэллс.



Все предыдущие годы афганским Министерством финансов управляли близкие к президентскому дворцу чиновники. Теперь же, после произведенных реформ впервые на эту должность был назначен Абдул Хади Аргандеваль, который явно не относится к близкому кругу президента Гани. Возможно, отчасти это может говорить о смене приоритетов главы государства. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - afghanistan.ru

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