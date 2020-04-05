Как монгол Субэдэй в битве при Легнице в дымовой завесе перебил армию Европейских рыцарей (история)

15:19 06.04.2020 Как лучший полководец Чингисхана перехитрил герцога Силезии в битве при Легнице



Чингисхан с большим умением подбирал своих военачальников. Одним из лучших среди них был Субэдэй - сын кузнеца из простого монгольского рода. За долгую жизнь он отличался во многих битвах и прославился тем, что умело развивал стратегию и тактику своего учителя. Одним из главных приоритетов в войне Чингисхан считал смекалку и хитрость. Монголы не стеснялись выигрывать свои походы, пугая и обманывая противника.



Расправившись с Русью и разорив стольный Киев, Субэдэй двинулся в Польшу и Германию. Мало кто знает, что уже в этом крылась монгольская хитрость. Их истинной целью в Европе была не Польша, а венгерская пойма - обширная долина в бассейне Среднего Дуная. Только здесь монголы могли пасти миллионные стада лошадей, с которыми они никогда и нигде не расставались. На Польшу и Германию они пошли, чтобы предотвратить возможное объединение европейских государей в антимонгольскую лигу.



Именно поэтому Субэдэй направил в Венгрию 50 тыс. всадников, а в Польшу и Германию - в два раза меньше.



Польша не оказала монголам сопротивления. Ее города выбрасывали белый флаг без боя. Иначе повел себя герцог Силезии Генрих II. Он начал в спешке собирать армию сопротивления. Лучшие бойцы Европы откликнулись на его призыв. В Силезию прискакали рыцари из Польши, Германии и Франции. Чтобы увеличить численность пехоты, Генрих поставил в строй даже силезских горняков. Всего ему удалось собрать около 30 тыс. человек против 20-тысячного монгольского войска.



Что полезней - храбрость или хитрость?



Битва состоялась 9 апреля 1241 г. при Легнице рядом с нынешней польско-германской границей. Место сражения выбирали монголы, поэтому им оказалось очень большое поле в нескольких километрах от города.



Рыцари Генриха II готовы были снести варваров в конной атаке, но совершенно не хотели шевелить мозгами. Никому и в голову не пришло разузнать, как воюют пришельцы с востока. Монголы же, напротив, продумали все до мелочей. Они дважды отбили атаки вражеской кавалерии, а после третьей притворно дрогнули и стали отступать.



Рыцари тут же смешали ряды и бросились добивать "трусливых дикарей". В это время монголы внимательно смотрели на боевых коней врага. Подметив, что лошади порядком устали таскать на себе бронированных всадников, монголы перешли к следующему пункту плана и включили секретное оружие. Польских хронист Ян Длугош писал, что монголы использовали



"...огромную голову с отверстиями из которых вдруг повалил дым и отвратительный запах, от которого поляки (и немцы тоже - ред.) чуть не потеряли сознания и были уже неспособны драться".



Рыцари оказались в смертельной ловушке: они плохо ориентировались в дыму и были отрезаны от лучников и пехоты, которая плелась за ними следом.



Монголам оставалась самая легкая часть работы, и они начали расстреливать рыцарей из луков с безопасного для жизни расстояния. Христианское войско погибло полностью. Герцог Силезии сложил свою голову вместе со всеми.



Прошло время, и среди европейцев сложилось мнение, что монголы битву при Легнице проиграли, а Генрих II выиграл. Благодпрные потомки объявили герцога мучеником и святым Генрихом Благочестивым.



Интересно, что в XIX в. прусаки открыли на поле под Легницей офицерскую школу, где на уроках стратегии рассказывали о той ловушке, в которую воины Субэдэя заманили Генриха и его рыцарей. Источник - ИстПросвет

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