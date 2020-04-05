Монголия. Каракорум - руины былого великолепия

15:25 06.04.2020 От Монгольского Алтая мы поворачиваем прямо на восток и наш путь лежит к древней столице нескольких империй... По дороге продолжаем удивляться разнообразию монгольской природы...



Для меня было открытием, что Монголия богата не только пустынями и горами, но и многочисленными озерами, и полноводными реками, да и леса кое-какие имеются...А тут тормознули перед настоящим каньоном....



Вспомнились , почему-то, конфеты Кара-Кум... я помню их еще с детства. Вкусные шоколадные конфеты. В детстве я думал, что специфический хруст этим конфетам придает песок их пустыни Кара-Кум. В советское время конфеты фабрики Красный Октябрь считались одними из самых престижных...К чему бы это? Оказывается связь прямая между туркменскими Кара-Кумами и появившимся на горизонте монгольским Каракорумом...



Когда Чингисхан понял, что завоевывать ему практически нечего, так как все уже было им взято, его советники подсказали неожиданную для кочевников идею: основать постоянный город, как это и положено в империи мирового значения. При таком количестве рабов-мастеров, что были захвачены в городах по всему миру, город был построен быстро и получил название Каракорум - по названию местных гор.



Здесь в священной для монгол долине реки Орхон Чингис хан разбил непокорные племена и впервые объединил народы будущей непобедимой империи.



Этот город был первой не кочевой резиденцией Чингисхана, превратившийся при его приемнике Угэдэе и следующих великих ханах в настоящую представительскую столицу, названную от ближайших гор Каракорум (с тюркского - "ограда из черных камней"). Расцвет города продолжался всего 50 лет, а упадок начался с момента, когда наследники монгольской империи, стали обустраивать собственные столицы на территории своих вновь образованных владений.



сегодняшний Каракорум городок небольшой



Во времена ханов Угэдэя и последовательно сменивших его Гуюке и Мункэ в Каракорум приезжали, чтобы выразить свою покорность, правители захваченных монголами стран. Здесь принимались решения, определявшие судьбы миллионов людей и целых стран.



Послы сопредельных стран и посланцы покоренных монголами народов назвали город Каракорум не иначе, как "само великолепие". От него мало что сохранилось, но и эти останки впечатляют размахом строительства.



памятник трем империям на холме напоминает о былой силе



В записках путешественников утверждается, что ежедневно в Каракорум приходило до 500 верблюдов, груженных продуктами и товарами.



Каракорум оказался весьма благоустроенным для того времени и этого места. Дороги в нем были вымощены булыжником, в домах было установлено подобие центрального отопления подполом.Были найдены также пашни, орошавшиеся каналами, отведенными от реки Орхон.



Одни из самых любопытных находок - большие каменные черепахи, что были установлены буддийскими монахами на границах города.



Они были призваны оберегать город так же, как Будда, который однажды явился миру в виде черепахи, чтобы спасти людей. У черепах было и более практическое применение: они служили постаментами для каменных стел, на которых вывешивались ханские указы.



по окраинам столицы стояли охранные крепости с земляными валами 110 х 110 м. Такая же средневековая крепость стояла когда-то и в моем Александровске-Сахалинском...



Во время одной из попыток возродить город, в XVI в., рядом с развалинами из камней прежнего Каракорума был возведен монастырь Эрдэнидзу, или "Храм Сокровища". Главное место в нем занимают храмы Гурбандзу (Три Сокровища), олицетворяющие три этапа жизни Будды.



Согласно воспоминаниям путешественников, побывавших в Каракоруме, одной из главных его достопримечательностей было механическое серебряное дерево, сконструированное парижским мастером Гийомом Буше. Устройство действительно представляло собой дерево из серебра и других драгоценных металлов, стоявшее посреди двора во дворце Угэдэя. С ветвей дерева свисали серебряные плоды, а его ствол обвивали четыре золотые змеи. На вершине дерева стояла фигура с трубой. Когда хан желал угостить гостей напитками, механическая фигура подносила трубу к губам и выдувала мелодию, после чего из пастей золотых змей начинали извергаться напитки - кумыс, мед, рисовое пиво и вино - прямо в фонтан у корней дерева.



К городу Каракорум ведет хорошая асфальтированная дорога, что в Монголии нечастое явление. Одно это уже указывает на высокую степень важности Каракорума для национального самосознания монголов.



В 80 км к юго-востоку от Каракорума (Хар-хорина) находится географический центр Монголии.



В 2004 г. ЮНЕСКО дало Каракоруму вместе с обширной территорией название "Культурный ландшафт долины реки Орхон" и внесло в список объектов Всемирного наследия.



ценны и фрески монастыря сами по себе...Как Вам изображение Йети?



немного жаль, что путешествие оканчивается...завтра к вечеру мы вернемся в Улан-Батор...Но темы еще есть... Источник - Григорий Смекалов

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