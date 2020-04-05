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В режиме "отжимания": как будут выживать нелегалы и маргиналы в РФ?
15:26 06.04.2020

В режиме "отжимания": как будут выживать нелегалы и маргиналы
Пандемия COVID-2019 может привести к катастрофическим последствиям в социально незащищенной среде

Иван Петров

Самоизоляция благополучного москвича не идет ни в какое сравнение с ситуацией, в которой оказались обитатели социального дна. Люди, освободившиеся из мест лишения свободы и не имеющие собственного угла, страдающие алкогольной или иной зависимостью, нелегальные мигранты. О том, что с ними стало сегодня и на что они могут пойти, чтобы добыть кусок хлеба, выясняли "Известия".

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Люди со сложной судьбой

Рабочие или работные дома - это вовсе не что-то из романов Диккенса. Так в наши дни называют ночлежки, где кров и скромную пищу постояльцы отрабатывают, часто - в почти каторжных условиях. Туда попадают люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, - в основном бездомные, алкоголики, бродяги и бывшие заключенные.

Число таких "учреждений" по стране посчитать можно лишь приблизительно - по количеству тематических сообществ в интернете. Они есть почти в каждом регионе, и их счет идет на сотни. Власти на местах игнорируют существование этих заведений - официально они числятся как хостелы, общежития, реабилитационные центры для зависимых или вообще не существуют официально. О работных домах подробно писали "Известия", свое расследование подготовил телеканал РЕН ТВ.

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"Эта категория рабочей силы пригодна лишь для нехитрых работ - как говорится, бери больше, бросай дальше. Они, как правило, копают, мешают бетон, разгружают вагоны, фуры. Но сейчас вся эта деятельность сворачивается из-за карантина", - говорит столичный предприниматель, не раз обращавшийся к услугам обитателей работных домов.

По его словам, они могли бы пригодиться сейчас в сервисах доставки, но есть один большой аргумент против.

"Дело в том, что распространенным в этой среде нарушением порядка остается так называемое "крысятничество". Многие постояльцы - люди ненадежные, крадут у своих же товарищей и работодателей. Таким доставку пиццы страшно доверить, чего уж говорить о продуктовом наборе на 5 тыс. рублей", - говорит бизнесмен.

Работы нет и не предвидится

Людей, оказавшихся выброшенными из общества, в новых условиях может ожидать катастрофа - внятной программы помощи им не было озвучено.

"Сейчас непростые времена для людей, с которыми мы имеем дело, - рассказал "Известиям" руководитель подмосковного приюта "Теплый прием" Илья Кусков. - Например, наш приют самоизолирован с понедельника, мы не смогли принять из-за этого уже трех человек. Те, кто к нам попадает, бывали в этих работных домах. Насколько знаю со слов наших постояльцев, жизнь там не сахар, но хоть какая-то возможность быть на плаву, пока ноги ходят. Но сейчас, насколько мне известно, в таких местах работы все меньше из-за пандемии, производства закрываются, строительные работы сворачиваются. Постояльцы работных домов привлекались часто на отделку квартир, но сегодня не та ситуация - все хозяева сами сидят по домам".

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Со слов Ильи, главным заработком для социально незащищенной категории всегда были промоакции, проще говоря - раздача листовок. Но… "О каких листовках сегодня может идти речь?" - с сожалением говорит Илья.

Сами мы не местные

Еще одной статьей почти легального дохода для бродяг и скитальцев была разгрузка товара. Многие подрабатывали грузчиками не только на рынках и в мелких торговых точках, но и в магазинах крупных сетевых ритейлеров.

Стоит напомнить, что на днях в принадлежащем крупной сети столичном супермаркете один из грузчиков оказался заражен коронавирусом. Администрация приняла исчерпывающие меры, персонал был отправлен в карантин, а магазин полностью дезинфицирован, пишет "Комсомольская правда". Но теперь без работы временно оказались многочисленные работники, большая часть из них - трудовые мигранты из Средней Азии.

"Есть вероятность, что произойдет рост преступности среди иностранцев, - рассказал "Известиям" источник в столичной полиции. - Об этом уже подумали. В полиции приняты упреждающие меры на случай роста преступности среди мигрантов. Проводятся профилактические мероприятия, отрабатывают тех из них, кто нарушает режим, и тех, кто ранее привлекался и был осужден за преступления. В первую очередь, за тяжкие и особо тяжкие".

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Методика выживания бродяги

Для бывших заключенных в стране нет толковой социальной программы реабилитации, поэтому немногие из них действительно становятся на путь исправления, хотя желание такое у них есть, считает собеседник "Известий" - подмосковный оперативник с 20-летним стажем.

"Эта армия людей постоянно проживает в полулегальных общежитиях, в квартирах ранее судимых знакомых, официальному трудоустройству их в нормальное время мешают пагубные привычки, - говорит сыщик. - В условиях карантина они лишаются части своих доходов - случайных заработков. И выходят к продуктовым магазинам, игнорируя самоизоляцию, стреляют мелочь. Они проходят и в торговые точки, где тоже просят денег у граждан. Такие вещи начали пресекать. Ожидаем роста преступлений против собственности со стороны этой группы".

Кстати, по мнению сыщика, вал заявлений о хищениях с дач, складов, офисов и заводов будет зафиксирован лишь после завершения действия режима самоизоляции.

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"Как всегда и бывает, такого рода кражи обнаружатся с большим опозданием", - комментирует оперативник. Тенденция, по его словам, неутешительная.

"Те, кто потрусливее, будут воровать, те, кто похрабрее, - грабить. Остальные будут кормиться со стола первых двух", - говорит полицейский.

Воруют в основном то, что можно сдать в пункты приема лома металла.Сейчас такие точки, например, в Подмосковье закрыты. И это удерживает группу риска от желания заработать на хищении медного или алюминиевого провода. Как правило, от таких преступлений страдают предприятия и частные домовладения.

Впрочем, оперативник настроен оптимистично. По его мнению, панические настроения присущи только мегаполисам.

"Уже за МКАДом такой истерии не чувствуется. Каких-либо предпосылок к ухудшению обстановки нет. Наоборот, пока наблюдается спад. Беспокойство приносят только злоупотребляющие алкоголем граждане", - подытожил офицер.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586175960
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