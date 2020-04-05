История Хазарии. Как иудеи вырезали тюркскую династию Ашина

15:29 06.04.2020 Переворот, жертвой которого стала родовая аристократия Хазарии.Рахдониты-(знающие дороги).



В первом тысячелетии новой эры, на территории Евразии, был этнос, не имеющий централизованной власти, армии и границ. Евреи, рассеянные от Германии до Ирана, жили не теряя своего внутреннего единства. Именно они, представители Персидской и Византийской ветвей еврейского народа в IХ веке повернули судьбу Хазарии вспять.



Путь иудеев в хазарию.



Римский полководец Кассий, во II веке жестко подавил восстание иудеев, многих из них обратив в рабство. При этом, большей части иудеев удалось уйти в Парфию. Парфяне их охотно приняли, как врагов Рима и расселили по городам. Дальнейшии события в Парфии, с участием Иудеев, развивались следующим образом. Арташир из Парса , потомок древней еще до македонской династии Ахеменидов, в 226 г совершив переворот и короновался шахиншахом Ирана. Он основал новую династию Сасанидов и новую империю, включавшую в себя собственно Иран, Афганистан, Мерв, Хорезм и Ирак. С этого момента религия зороастризма стала государственной, а племенные культы стали подвергаться преследованию. Только иудаизм не подвергался гонению потому, что евреи были врагами Рима, с которыми Иран вел постоянные войны. При шахе Каваде( 448-531гг.), стихийные бедствия обрушились на страну (засуха ,неурожай) и вызвали в 491 г. беспорядки, и тогда фаворит шаха, визир Маздак предложил выход, конфисковать имущество богатых и раздать его бедным. Естественно, это вызвало сопротивление, а следовательно последовали казни, причем гибли знатные люди, составляющие конницу, основу персидской армии.



В 529 г. царевич Хосрой казнил Маздака, отстранил от власти своего отца Кавада и перевешал всех маздакитов. Иудейская община Двуречья и Исфагана не осталась равнодушной к этим событиям, разделившись. Как только победили маздакиты, торжество которых грозило гибелью ортодоксальным евреям, началась их миграция в Византию. Когда же в Иране пошли расправы над маздакитами, то примкнувшим к ни евреи, боясь мести Кавада, бежали на Кавказ, подальше от разъяренных Персов и очутились , на широкой равнине между Тереком и Сулаком. Персидские евреи 200 лет прожили в равнинном Дагестане, они пасли скот, возделывали землю, по соседству с хазарами с которыми были в дружеских отношениях. Таким образом создались две ветви евреев Кавказская и Византийская . Арабы начавшие наступление на Кавказ, натолкнулись на сопротивление, Кавказских евреев и хазар совместно отражающих их натиск.



Вождь евреев, с тюркским именем Булан (Лось) отличился в этом походе, он восстановил иудаизм среди своих соплеменников, пригласив иудеев - учителей религиозного закона и 730-году, принял имя Сабриель. Византия, которая вела отчаянную борьбу с арабами , надеялась, что евреи нашедшие в стране спасение, будут помогать ей в борьбе с врагами. И они помогали, правда несколько странно, договариваясь тайно с арабами, евреи открывали по ночам ворота осажденных городов и впускали арабских воинов, те вырезали мужчин, а женщин и детей продавали в рабство. Евреи дешево скупали пленников, перепродавали с немалой для себя выгодой. Это естественно не понравилось грекам и все евреи были выселены из Византии. Так в Хазарии появилась вторая група евреев. Хазарские евреи встретили выходцев из Византии с радушием, а тюркские ханы из династии Ашина, в силу религиозной терпимости, считали, что их держава приобретает работящих и интеллигентных подданных. Но доблестные тюркюты, спасшие Хазарию, от арабского завоевания, совершили ошибку ставшую роковой.



Рахдониты и переворот Обадия



Используя свою грамотность, евреи быстро стали осваивать и развивать занятия, не свойственные местному населению, в их руках оказалась дипломатия, торговля и образование. Воцарение Аббасидов в халифате и начавшийся затем развал халифата, открыли дорогу с Запада на Восток, еврейским купцам, которые эти дороги хорошо изучили. Рахдониты (знающие дороги), так называли еврейских купцов, захвативших в свои руки, монопольную торговлю, на караванных путях из Европы в Китай. Торговые операции были баснословно выгодны, а из сверхприбыли покрывались расходы на перевозку и содержание трассы. ( Уход за источниками, строительство караван сараев, установление вешек указывающих путь). От Красного моря до Китая, было 200 дневных переходов и хазары строго следили за безопасностью на степных дорогах, поэтому значение Итиля как перевалочной базы на долгом пути возрастало.



Евреи- рахдониты, вероятно очень расстроились, что попытка Булана добиться верховенства в политической жизни окончилась неудачно, разбившись о тюркское мужество. Военная власть осталась в руках тюрко хазарской знати, ладить с которыми было не всегда легко . В начале IХ века, некий влиятельный иудей Обадия, взял власть в свои руки. Обстоятельства, при которых произошел этот переворот, покрыты множеством легенд, но несомненно одно, от смены власти, выиграли не хазары и не хазарские евреи , а приезжие иудеи из Византии и купеческая община в целом. Значит, это они организовали переворот, оплатив его из прибылей торговли. Законный хан, из рода Ашина стал иудеем, приняв веру своей матери, все государственные должности были распределены между евреями. Сам Обадия принял титул Пех- бек, это значит, что он возглавил правительство, при номинальном кагане, находившимся все время под стражей и показываемый народу раз в год.



Два разных народа, живущих в одном государстве.



Казалось должно было произойти смешение евреев и хазар, но этого не произошло, потому что по еврейскому закону, евреями считаются дети от матери еврейки, независимо кто был их отец. А у хазар, как и большинства народов, родство определяется по отцу, эти два разных обычая не давали смешиваться двум народам. Получалось, что сын хазарина и еврейки имел все права отца и возможности матери, его учили еврейские равины, члены общины помогали делать карьеру или участвовать в торговле . Род отца, защищал его от врагов и страховал в случае несчастий, а сын еврея и хазарки был всем чужой, он не имел прав на наследование доли отца в родовом имуществе, не мог обучаться в духовной еврейской школе, не получал помощи ни от кого, кроме своих родителей. Им не было места в жизни и они селились на окраине Хазарии, в Крыму, исповедуя караизм, не требующий изучения Талмуда. Их потомки, составили небольшой народ, караимов. Дети, от смешанных еврейско- хазарских браков и даже сами евреи, стали называть себя хазарами, потому- то арабские географы и делили хазар, на ""черных"(тюрко- хазары) и ""белых""(иудео-хазары), то есть два разных народа, живущих в одном государстве. Боевую силу, хазарские евреи, нанимали. Сначала они использовали печенегов, против мадьяр, но во второй половине IХ века поссорились с ними и заключили союз с гузами. Гузы тоже не долго оставались друзьями хазарских евреев, ибо те нашли очередной источник военной силы, на юго восточном берегу Каспия.



Мусульмане проживавшие там, охотно шли на службу, в Хазарию, при условии ,что не будут воевать с единоверцами. Постоянный корпус мусульманских наемников насчитывал, по словам Масуди, 20 тысяч человек. Платя воинам большое жалование, хазарское правительство предъявляло им требование -не проигрывать сражения, бегство от противника каралось смертью. Исключение, делалось для предводителя и его заместителя, которые были не наемники, а иудеи, зато подлежало конфискации их имущество. Ясно, что средства на оплату воинов, правительство получало не с рахдонитов торгующих по всему ""Шелковому пути,"" при увеличении пошлин, купцы сменили бы маршруты караванов . Следовательно, расходы покрывались данью с собственно хазар. Переворот, жертвой которого стала родовая Аристократия, всех народов, входивших в Хазарский каганат, вызвал войну. На стороне хазар и примкнувшим к ним выступили мадьяры, а на стороне евреев- печенеги и гузы. Сведения, об этой войне, содержатся у Константина Багрянородного. Война была беспощадной, после нее Хазария изменила свой облик. Крымская готия, отпала от Хазарии и примкнула к Византии. Сильно пострадали хазарские мусульмане. Хазарский царь, разрушил минарет в Итиле и казнил ни в чем не повинных муэдзинов.



Хазарское население, речных долин Дона, Волги и Терека, промолчало и их молчание обрекло на гибель и поражение родовую знать и мадьяр, бежавших за Днепр. Обвинять их в этом не следует, так как положение хазар, было не только тяжелым, но и безнадежным. Любое восстание, против правительства располагающего регулярной армией, было обреченно. Пассивность хазар, спасла их от жестокой расправы, но больно отозвалось на судьбе их детей и внуков. Ханы Ашина, руководствовались, в политике внешней и внутренней, интересами своих поданных. Еврейские цари, таких целей себе не ставили.



Продолжение читайте в следующей части.



Спасибо за внимание.



ИСТОЧНИКИ :



Томас Кейтли. История средневековья. Н.К. Дибвойз. Парфянское царство. Л. Н. Гумилев .. Открытие Хазарии. Тысячелетие вокруг каспия. Источник - История с душой

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