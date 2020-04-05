Почему Запад пострадал от коронавируса сильнее Азии?

15:34 06.04.2020 Анар Мустафина



Несмотря на близость к Китаю, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг и Япония смогли во время обуздать распространение пандемии и обошлись малыми жертвами. А сейчас мы видим, что западные страны намного хуже справляются с эпидемией.



Жолдас Орисбаев, который сейчас обучается по программе "Болашак" в Америке, на своей странице в Facebook рассуждает, в чем же секрет более успешной борьбы азиатских стран с COVID-19?



Без жестких мер



"В Гонконг и Тайвань из Китая ежедневно едут более тысячи человек. Японию ежегодно посещают миллионы туристов. Это все могло быть основой распространения вируса в этих странах. Однако показатели по сравнению с западными странами дают иную статистику. Почему?".



Жолдас предлагает такую статистику:



Азия:

Сингапур: количество зараженных – 1 049, умерших – 4;

Тайвань: количество зараженных – 300, умерших - 3,

Япония: количество зараженных – 3 482 (700 из них из корабля Diamond Princess), умерших – 19;

Южная Корея: количество зараженных – 9976, умерших - 169;

Гонконг: количество зараженных – 802, умерших - 4;



Европа:

Италия: количество зараженных – 110 574, умерших -13 155;

Испания: количество зараженных – 110 238, умерших -10 003;

США: количество зараженных – 216 722, умерших - 5 140.



"И это при том, что азиатские страны добились всего этого без особо жестких мер. Южная Корея, например, даже не объявлял карантин. Они лишь сделали так, чтобы любой желающий мог сделать тест на определение коронавируса. Таким образом, болеющие сразу уходили на самоизоляцию".



В Америке сдать сегодня тест любой желающий не может, для этого у него должны совпадать все симптомы.



Кто как побеждал?



Япония же, по словам Орисбаева, победила пандемию с помощью масок.



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"Власти Японии требовали, чтобы каждый носил маску, и это дало свои результаты. Например, если человек не знает, что он подхватил вирус, и носит маску, он не будет распространять болезнь.



Испанский грипп 1918 года оставил неизгладимый след в истории Японии. Тогда он унес жизни более 500 тысяч японцев. Это в 2,5 раза превысило количество жертв атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. С тех пор в Японии распространено "искусство ношения маски". В год они используют 4,3 млрд. Получается, каждый японец в год использует 43 маски, а во время пандемии эта цифра увеличилась в разы", - пишет он.



Что касается Тайваня, Гонконга и Сингапура, с конца января они предприняли следующие меры:

- ограничили рейсы некоторых направлений;

- измеряли температуру всех приезжих;

- призвали самоизолироваться всех приезжих их зарубежных стран;

- призвали соблюдать дистанцию;

- призвали соблюдать чистоту.



После того, как Китай объявил о вирусе всему миру, Сингапур мигом отменил все рейсы из Уханя и закрыл места массового скопления людей. Также власти призвали людей не собираться большими компаниями.



Власти Гонконга измеряли температуру приезжих из Китая, а также отправляли на двухнедельный карантин. Люди жестко соблюдали все меры против вируса, потому что при распространении других вирусов в 2008, 2009, 2018 и 2019 годах школьники обучались онлайн, все начали носить маски и научились держать дистанцию. Одним словом, борьба с пандемией им не в новинку.



Власти Тайваня не ограничили рейсы из Уханя, но отправляли на карантин всех приезжающих оттуда.



И еще две причины:



- в 2002-2003 годах все эти страны уже пережили пандемию SARS, поэтому знали, какие меры нужно предпринимать, и люди подстраивались под новые правила;

- у них нет языкового барьера. Они одним из первых узнавали новости из Китая и вовремя предпринимали меры.



Им было все равно



Почему же западные страны оказались в таком нелегком положении? По мнению Жолдаса, это объясняется тем, что до этого они никогда не знали, что такое пандемия. Многие уже подзабыли, что такое испанский грипп. Поэтому и не предполагали, что это приведет к многочисленным жертвам.



"Во-вторых, они не стали тщательно проверять приезжих из других стран, не просили соблюдать дистанцию и не требовали самоизолироваться. Также многие не отнеслись серьезно к пандемии и не соблюдали меры предосторожности. Например, когда север Италии закрывался на карантин, власти Венеции и Милана критиковали премьер-министра Италии за то, что он ограничил въезд туристов", - пишет Орисбаев.



В Америке же скопление людей продолжалось. Чтобы избежать дефицита масок, власти запустили новость, что при пандемии они не помогают.



"К сожалению, власти западных стран и Америки спохватились в самый последний момент и теперь несут такие потери. Теперь они борются за уменьшение человеческих жертв. Одним словом, лучше поздно, чем никогда", - написал автор. Источник - 365info.kz

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