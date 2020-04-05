Монголы против Халифата. Часть 1 и 2

15:42 06.04.2020 Монголы против Халифата. Часть 1

Удивительность этой истории в первую очередь заключается в том, как быстро слабые и неизвестные превращались в сильных и угрожающих



Автор: Абдулмумин Гаджиев



Из своей милости Всевышний Аллах установил на земле неменяющиеся законы и принципы, по которым идет ход истории. Именно на них строится жизнь человека. На них основываются люди в своих умозаключениях, действиях и решениях. Если бы не эти законы, накопленный человечеством опыт не имел бы смысла. Однако он не только имеет смысл, но и является чрезвычайно важным.



То, что произошло с тобой вчера, повторится сегодня, а то, что произошло сегодня, повторится завтра. И так – до Судного дня.



Изучение истории является на сегодняшний день необходимым элементом образования. События, которые происходили на протяжении истории, постоянно повторяются. Причем иногда почти в той же самой форме, в какой уже имели место. Человек, хорошо знающий историю, даже может сказать, что на земле не происходит ничего нового. Что бы сегодня ни происходило, можно с уверенностью утверждать: подобное уже происходило раньше. Возможно, при тех же обстоятельствах и по таким же причинам, которые мы наблюдаем сегодня. Мы можем использовать этот опыт, создавая соответствующие предпосылки для достижения положительного результата. Так же как можем использовать его, чтобы не допустить ошибок, которые допускали те, кто жил до нас.



Изучение истории с глубоким осмыслением опыта человечества делает историческую науку живой и реальной. Ее следует читать и изучать не просто ради развлечения, не просто как академический курс. Ее необходимо читать именно с глубоким осмыслением для извлечения накопленного человеческого опыта. Всевышний Аллах говорит в Коране (смысл): "В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом" (сура "Юсуф", аят 111).



По этой причине значительная часть Корана представляет собой рассказы о предыдущих народах, из которых мусульмане могут выделить общие законы и принципы существования человечества. Они могут ясно убедиться: эти принципы являются нерушимыми и на их основе можно прогнозировать исход тех или иных событий и причинно-следственные связи в нашей современной жизни. Однако для этого необходимо глубокое размышление. Аллах говорит в Коране (смысл): "Рассказывай эти истории – быть может, они призадумаются" (сура "Преграды", аят 176).



Из-за большой важности изучения истории мы хотели бы подробно остановиться на некоторых эпизодах истории исламской уммы, которые пока не получили достаточного отражения в литературе на русском языке. Первым таким эпизодом будет нашествие монголов, о котором мы расскажем в серии статей нашей рубрики. Данный эпизод является чрезвычайно важным в истории мусульман и в истории человечества в общем.



Это не вымысел



В XIII веке (VII веке по хиджре) на земле появилась новая страшная сила, не известная ранее миру. Появление этой силы привело к колоссальным политическим изменениям в мире и на земле ислама в частности. Этой силой были монголы.



История Монгольской империи является удивительной со многих сторон. Если бы в этой истории не было полной уверенности, если бы она не приводилась в самых разных источниках в почти одинаковой форме, можно было бы сказать, что она вымышлена и такого не могло произойти. Но она реальна.



Удивительность этой истории в первую очередь заключается в том, как быстро слабые и неизвестные превращались в сильных и угрожающих. И как быстро сильные превращались в слабых и беспомощных. Как быстро – буквально в считанные годы – Аллах возвышал одних и унижал других и наоборот! Аллах говорит в Коране (смысл): "Скажи: "О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо – в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь…"" (сура "Семейство Имрана", аят 26).



Удивительность этой истории также в том, насколько здесь велики цифры. Количество убитых, величина армий, число покоренных городов, масштаб охваченной войной области, величина обмана и коварства – поражают воображение. И все это происходило восемь веков назад.



А еще эта история удивительна тем, как во многом схоже происходившее тогда с происходящим сегодня. Пожелав показать нам, как повторяется история, Всевышний Аллах сделал события, происходящие в исламской умме в последние десятилетия, схожими с тем, что происходило в XIII веке (в VII веке по хиджре). Конечно, если мы покопаемся в истории, то найдем схожесть сегодняшних дней со многими другими историческими событиями, однако история монгольского нашествия выбрана нами по причинам, упомянутым выше, а также из-за того, что события восьмивековой давности разворачивались в той же области, в которой судьбоносные события разворачиваются сегодня.



Политический расклад



Монголы, как сила, представляющая угрозу, появились в конце XII и начале XIII века. Чтобы понимать обстоятельства, в которых явился этот новый вызов устоявшимся в мире политическим игрокам, необходимо взглянуть на имевшую место реальность того времени.



По сути, на тот момент в мире существовали две основные силы: Исламский мир (Халифат) и Западная Европа.



Исламский мир был велик по размерам, крайне неоднороден, разрознен и плохо управляем. В него входили: земли Ирака, которые на тот момент были осколком Аббасидского Халифата, Миср (Египет), Шам (Сирия, Иордания, Палестина), Хиджаз (Мекка, Медина), Йемен, часть Европы (куда входила Андалусия), Хорезм (часть Азии, простиравшаяся от запада Китая до Ирана), Индия, земли персов (территория современного Ирана), Анатолия (Турция).



Земли ислама в этот период раздирали склоки, междоусобные войны и конфликты. Они были полностью разрознены, не говоря уже об отсутствии общего управления. В обществе мусульман сильно распространились грехи, несправедливость, отрешенность от религии. Большие грехи и преступления, такие как убийство, стали распространенными и легкими в восприятии. Власть была предельно далека от народа и не исполняла своих функций. Было ясно, что долго это продолжаться не будет.



По сути, правитель Аббасидского Халифата имел реальную власть лишь на территории Ирака. Вокруг были десятки образований, которые фактически были полностью независимыми от номинального халифа, хоть они и не объявляли себя отдельными государствами. Халифат существовал де-юре, но не де-факто. Это был лишь образ и символ, любимый и желанный мусульманами, который, к сожалению, не исполнял своей исторической миссии.



Исламский мир словно ждал какого-то большого события, которое встряхнет его и изменит следующее поколение, сделав его способным вернуть Халифату былые силу и величие.



Второй основной силой на карте мира в то время была Европа. Европейцы были долгое время заняты постоянными военными походами на мусульман и именовались в исламском мире не иначе как крестоносцами. Англичане, французы, немцы, итальянцы непрерывно организовывали так называемые крестовые походы на территории Шама и Египта.



Что же касается испанцев и португальцев, то они были заняты постоянными войнами с мусульманами Андалусии. В этом им помогали и французы.



Помимо основных перечисленных было и много других государственных христианских образований, которые постоянно враждовали с мусульманами: Византия, Армения, Грузия и другие. Таким образом, война с мусульманами велась практически везде.



Всевышний Аллах пожелал, чтобы конец шестого века по хиджре (XII век) был радостным и счастливым для мусульман, в том смысле, что они одержали ряд важных побед над крестоносцами. Важную роль в этом сыграли некоторые известные личности, такие, как Салахуддин аль-Аюби в Шаме и Мансур аль-Муваххиди в Андалусии и на юго-западе Африки. Несмотря на это, уже в начале седьмого века мусульмане пребывали в крайней слабости, ставшей следствием раздоров и склок после смерти Салахуддина и Мансура, укрепивших государство и общество на своих местах. Однако то же самое можно было сказать и о крестоносцах, которые значительно ослабли и уже не могли нападать на мусульман с прежней силой.



В это время на востоке появляется новая сила, которая полностью меняет политический расклад на карте мира. Она представляет себя как третий политический игрок, хотя с уверенностью можно сказать, что в начале XIII века (первая половина VII века по хиджре) Монгольская империя была самой устрашающей военной машиной на земле…



Публикация подготовлена на основе материалов книги шейха Рагиба ас-Сирджани "Киссату т-татар мина ль-бидаятииля Айн Джалут". ]§[

№41 от 20 октября 2017 г.



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Монголы против Халифата. Часть 2

В Бухаре погибли все: и те, кто сражался и оборонялся, и те, кто сдался на милость врага



Автор: Абдулмумин Гаджиев



Поскольку Ирак и Китай разделяло огромное расстояние, Чингисхан решил, что первым шагом к разрушению Аббасидского Халифата в Ираке будет обоснование на землях современного Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Ирана. Это было необходимо для удобного расположения войск и дальнейшего централизованного управления ими. Также немаловажным фактором было то, что многие местности данного региона были достаточно богатыми экономически, поскольку на тот момент представляли собой важную часть исламской цивилизации. Обойти эти регионы, чтобы напасть на Багдад, оставив в тылу достаточно большое скопление мусульманских сил, было неразумно.



Все это наталкивало Чингисхана на мысль о необходимости вступить в войну с Хорезмом – крупным тогда государством, расположенным на огромной территории Средней Азии.



Между Чингисханом и Мухаммадом ибн Хаварезмшахом, правителем Хорезма, было негласное соглашение о мирном соседстве. Однако Чингисхан не был из тех, кто придавал подобным отношениям большое значение. Такое положение было выгодным ему до поры до времени, пока он прочно не закрепился в Восточной Азии. Затем же пришло время расширяться на запад, в сторону земель ислама.



Формального повода для начала войны не было. Однако вскоре он представился.



Убийство монгольских послов



Группа торговцев-монголов прибыла в город Отрар, расположенный на территории современного Казахстана. Правитель города задержал и убил их. Относительно причин убийства историки приводят разные версии. По одной из них, торговцы были шпионами, отправленными Чингисханом для разведывания обстановки в Хорезме. По другой – это было ответным действием на грабежи и нападения со стороны монголов. По третьей версии Мухаммад ибн Хаварезмшах хотел таким образом сам развязать войну для расширения своего государства. Однако данное предположение является маловероятным. Также некоторые историки упоминают версию о том, что Чингисхан сам подстроил убийство своих послов-торговцев, чтобы получить повод для начала военных действий, однако данная версия не подтверждается соответствующими доказательствами.



В любом случае произошло то, что произошло, и Чингисхан направил Мухаммаду ибн Хаварезмшаху письмо, в котором потребовал выдать ему убийц торговцев для суда над ними. Последний посчитал это угрозой и вмешательством в его власть и управление, ответив, что сам проведет над ними суд и накажет в случае, если их вина будет доказана. Чингисхан же, в свою очередь, посчитал это достаточным поводом для начала осуществления своих планов.



Первые столкновения



В 1218 году (615 г. х.) монгольское войско выдвинулось в сторону города Отрар и достигло реки Сайхун (Сырдарья). Первой целью Чингисхана был захват земель между реками Сайхун и Джайхун (Сырдарья и Амударья). На берегу реки началась первая битва, которая носила очень ожесточенный характер и продлилась четыре дня. Мусульман было убито около 20 тысяч, монголов – намного больше. Затем мусульманское войско покинуло место сражения и отправилось на подготовку к защите от осады крупных городов, таких как Бухара, Самарканд и столица Хорезма – Ургенч.



Тем временем огромное монгольское войско двинулось на хорошо укрепленный город Отрар, оборонять который были готовы около пятидесяти тысяч мужчин. Осада города продолжалась пять месяцев, после чего он пал. Все оборонявшиеся были убиты, Отрар был разграблен и сравнен с землей.



Проблемы мобилизации



Мухаммад ибн Хаварезмшах стал предпринимать попытки собрать армию мусульман со всех краев, однако власти различных регионов были очень разрозненными, а сам Мухаммад ибн Хаварезмшах даже враждовал со многими из них, в частности с управлением Аббасидского Халифата в Ираке. И даже в те немногие периоды, когда мусульмане заключали соглашения об отражении агрессии монголов, они часто заканчивались предательством и вероломством, как мы это увидим далее. Хорезм фактически был оторван от других мусульманских регионов и остался один на один с угрозой монголов, справиться с которой в одиночку было невозможно. Как отмечают некоторые арабские историки, основной причиной падения мусульманских земель перед монголами была не столько многочисленность монгольской армии и ее воинственность, сколько разлад между мусульманами. Случилось то, о чем Аллах говорит в Коране (смысл): "…и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах – с терпеливыми" (сура "Добыча", аят 46).



Вдобавок к отсутствию единства управления мусульман Мухаммад ибн Хаварезмшах совершал грубые просчеты, проявляя большую заботу об укреплении столицы Хорезма Ургенча и полное попустительство относительно защиты обширных восточных территорий государства. На самом деле это не был тактический просчет. Это было желание во что бы то ни стало спасти себя, свою семью и близкое окружение в ущерб огромному народу, который был брошен на растерзание свирепой военной машине. Скоро мы увидим, удалось ли ему воплотить свое желание и сохранить жизнь и богатство…



Резня в Бухаре



Очень скоро Чингисхан вновь собрал свое войско и направил его к городу Бухаре, ныне находящемуся в Узбекистане. Это город выдающегося знатока хадисов имама Аль-Бухари. В 1219 году (616 г. х.) Чингисхан осадил город и потребовал от его жителей сдачи в обмен на безопасность. Мухаммад ибн Хаварезмшах в это время был далеко от Бухары, и жители города стали решать, как им быть. Мнения разделились. Часть людей считала необходимым дать бой и защищать город, в то время как другая часть посчитала более верным сдать город, открыв ворота, в обмен на обещанную безопасность. Люди не понимали, что "они не соблюдают по отношению к верующим ни родственных, ни договорных обязательств. Они – преступники!" (сура "Покаяние", аят 10).



Группа, настаивавшая на сражении, закрылась в большой крепости внутри города. Это были воины, ученые-правоведы и последовавшие за ними. Другая группа – гораздо большая по численности – решила открыть ворота города и сдаться на милость монголов. Чингисхан вошел в город и, схитрив, вначале на самом деле дал сдавшимся безопасность. Он окружил крепость и в том числе с помощью населения стал ее осаждать. Она продержалась десять дней, после чего все находившиеся внутри были убиты, и в Бухаре не осталось ни одного вооруженного воина. Затем, опрашивая жителей, Чингисхан собрал все золото, серебро и другие богатства города, после чего дал своему войску команду на полное разграбление и уничтожение всего вокруг.



Произошедшее трудно представить человеческому разуму… Вот что об этом пишет историк Ибн Касир: "Они убили огромное количество людей, которое не знает никто, кроме Аллаха. Поработив детей и женщин, они стали совершать мерзости с женщинами на глазах у их семей. Мусульмане стали сражаться за своих женщин, и одни из них были убиты, а другие – пленены и подвергнуты различным видам пыток. Город погрузился в плач и крики, которые слышались от женщин, детей и мужчин. Затем татары (монголы) стали поджигать дворы города, учебные заведения, мечети… Город был сожжен дотла и разрушен до основания…"



В Бухаре погибли все: и те, кто сражался и оборонялся, и те, кто сдался на милость врага.



Зейнаб как-то спросила посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): "О посланник Аллаха, так неужели погибнем и мы, несмотря на то, что среди нас будут праведники?" Он ответил: "Да, если умножатся пороки" (Аль-Бухари, Муслим). Пороки умножились: нежелание защищать свою религию, землю и честь; доверие врагам и вера в их обещания, предательство лучших из лучших и помощь в их убийстве ради шанса на спасение, разделение и разобщение, забвение Книги Аллаха и Сунны Его посланника (мир ему и благословение Аллаха)…



Бухара пала в 1219 году (616 г. х.) Однако было ли это последним бедствием, которое постигло исламскую умму в то время? Нет. Это была лишь первая страница испытаний, которые выпали на долю мусульман. Следующие страницы будут более жестокими и кровавыми. Мусульмане войдут в 617 год по хиджре, и, без сомнения, это будет самый ужасный год, который переживала исламская умма за всю ее длинную историю… ]§[



№43 от 3 ноября 2017 г.



(Продолжение следует…)



При написании статьи были использованы следующие источники:

"Киссату т-татар, Рагиб ас-Сирджани";

"Аль-Магульбайна ль-интишарива ль-инкисар", Али ас-Салляби;

"Атлясутарихи д-давляти ль-аббасийя", Сами аль-Маглюс. Источник - chernovik.net

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586176920

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