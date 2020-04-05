Италия тонет как "Титаник"

15:43 06.04.2020 Нужен план неизвестно какого Маршалла

Италия ждет экстренной помощи ЕС



Правительство Италии, установившее почти месяц назад строгий карантин, выделило пострадавшим €25 млрд. Наиболее уязвимым слоям населения и мелкому бизнесу активно помогают местные органы самоуправления и крупные компании. Но выделяемых средств все равно не хватает, и на помощь согражданам приходит мафия, усиливающая свое влияние на юге страны. При этом итальянские политики и эксперты все чаще говорят о том, что стране срочно необходим новый план Маршалла. С подробностями - корреспондент "Ъ" в Риме Елена Пушкарская.



Никто не забыт



Список тех, кто может претендовать на правительственные субсидии в рамках выделенных €25 млрд, чрезвычайно обширен. В нем нашлось место даже ваучеру на оплату няни из-за закрытия школ и детских садов. И потому приходится соблюдать очередность. Первыми получают деньги индивидуальные предприниматели, которым полагается единовременная выплата в €600 из фонда социального страхования (INPS). Поначалу пошли слухи, что средств на всех не хватит и они достанутся только тем, кто раньше других подаст заявку на сайте соцстраха. Не удивительно, что в первые же минуты работы сайт обвалился. Прокуратура проводит расследование, виноваты ли в этом нерадивые чиновники или это была хакерская атака, как утверждает руководитель INPS Паскуале Тридико.



Как бы то ни было, сайт быстро возобновил работу, и уже подано больше 2 млн заявок на выплаты, причем INPS гарантирует их всем, кто заявится до конца апреля.



Более 100 тыс. заявок поступило от тех, кто из-за карантинных мер потерял работу. При этом, как пояснил министр экономики Роберто Гуалтьери, предусмотренная итальянским законодательством в подобных случаях выплата 80% зарплаты на этот раз распространяется и на малые предприятия, включая тех, у кого есть единственный наемный работник.



Однако бюрократическая машина работает медленно. И поэтому выплаты приходится ждать. В регионах еще дольше, чем в центре. Не удается быстро оформить и обещанные государством ипотечные каникулы - на оформление документов, подтверждающих, как требуют банки, что доходы просителя сократились на 30%, нужно время. При этом мартовские квитанции за электричество и газ оказались в почтовом ящике по расписанию, и пени за просроченную задолженность никто не отменял. Плата за телефон и прочие услуги списываются с банковского счета без задержек. На этом фоне даже покупка продуктов - последняя отрада самоизолировавшихся - многим становится не по карману.



На юге



Первыми стали бить тревогу мэры южных городов, где санитарная ситуация более или менее спокойная, но зато социальная весьма напряжена. Градоначальник Палермо Леолука Орландо в разговоре с "Ъ" назвал произошедшие в его городе в прошлые выходные инциденты, когда люди отказывались платить на кассе, а кто-то в сердцах пытался разбить витрину, первым звоночком.



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По его словам, ранее ничего подобного ни в столице Сицилии, ни в других южных городах не отмечалось. Господин Орландо призывает власти со всей серьезностью отнестись к появляющимся в социальных сетях призывам "новых бедных" к неповиновению и массовым выходам на улицу.



- Палермо всегда жил туризмом. Гиды, bеd-and-breakfast, прочие услуги. Знаете, сколько народа у нас получало деньги в черную? - рассуждает мэр.- А теперь эти люди не могут претендовать ни на какие социальные выплаты.



В подтверждение слов Леолуки Орландо телевидение показывает выстроившуюся на узкой улочке исторического центра очередь в столовую Caritas - католической благотворительной организации. Санитарная дистанция в очереди явно не соблюдается. Однако мэра в данный момент это не смущает. Он опасается другого - того, что к обнищавшим людям могут прийти криминальные структуры, которые, по его словам, всегда готовы "выручить" попавших в тяжелое положение людей.



72-летний Леолука Орландо, чей нынешний мандат является пятым по счету (не подряд), и чья биография - живое свидетельство противостояния мафиозным структурам, знает, о чем говорит. Впрочем, с ним никто и не спорит. О том, что "спрут" уже пытается поднять голову, подробно рассказал глава министерства по делам Юга Джузеппе Провенциано. А в комиссариате МВД по противодействию вымогательству и рэкету на запрос "Ъ" ответили, что там не исключают возможности возвращения такого побежденного в последние годы социального зла, как ростовщичество. Если к сказанному добавить комментарий государственного прокурора Катандзаро (административный центр области Калабрия) Николы Граттери о том, что мафия готова вложить немалые средства как в нуждающиеся в наличных сектора экономики, так и для помощи обычным гражданам, понятно, почему Юг бьет тревогу.



Что происходит в эпицентре эпидемии в Италии



Леолука Орландо считает очень важным, чтобы люди поверили, что государство не бросит их в беде. Его рецепт - немедленно раздать деньги нуждающимся, расширив социальную базу тех, кто должен получать безусловный доход по гражданству. "Цивилизованная страна не должна допустить обнищания своих граждан",- не может сдержать эмоций сицилиец.



Мера под рабочим названием "экстренный доход" уже внесена на рассмотрение правительства. А пока мэрия Палермо использует для помощи нуждающимся средства, которые поступили в ее распоряжение из экстренного правительственного транша в €4,3 млрд, напрямую направленного в органы городского самоуправления. Совсем обедневшим раздают продуктовые ваучеры (на них из государственных средств выделены €40 млн). Примета социального напряжения - на пунктах раздачи дежурит полиция, ведь уже отмечались случаи, когда продуктовые ваучеры перепродавали. Правда, не в Палермо, а в маленьком городке вблизи Бари.



На севере



"У нас, конечно, нет такой социальной напряженности, как в Палермо,- рассказывает мэр Милана Джузеппе Сала,- но и здесь несколько тысяч человек испытывают крайнюю нужду". По словам господина Салы, мэрия Милана составляет списки лиц, нуждающихся в экстренной помощи. На прямую линию мэрии поступают сообщения отчаявшихся, которым нечем заплатить за аренду квартиры, а порой даже за интернет.



- Мы решили так,- продолжает градоначальник,- если о крупных предприятиях позаботится государство, о мелком бизнесе и гражданах должны подумать мы. Однако городская казна тоже заметно беднеет - мы ожидали €100 млн годовых дивидендов от аэропортов Мальпенса и Линате (мэрия Милана имеет мажоритарный пакет акций в управляющей этими аэропортами компании.- "Ъ"). Но теперь, сами понимаете...



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Поскольку поступлений в кассу города будет все меньше, а запросов от граждан все больше, при мэрии создали фонд взаимопомощи, куда поступают средства как от крупных предпринимателей, так и от простых людей.



Эти средства мэрия частично тратит на помощь нуждающимся, включая покупки медикаментов и продуктов, а также частично собирается использовать для посткарантинного запуска микроэкономики, будь то, как выразился господин Сала, "пиццерия или объект культуры". По его словам, один пожелавший остаться неизвестным крупный предприниматель недавно перевел большую сумму именно на поддержку культурных заведений, особенно страдающих в отсутствие публики.



Однако ответ мэра Милана на вопрос "Ъ" о знаменитой "Ла Скала" был неожиданно суров: "Мы пытаемся помочь тем, кому трудно выжить. "Ла Скала" не умрет, просто ей нужно больше открываться через интернет. Я и до эпидемии призывал театр к большей открытости".



Делиться надо



Все эти меры по защите лишившихся дохода граждан принимаются с колес, и обнаруживаются прежде не учтенные категории людей: домработницы и сиделки, нелегальные иммигранты. Тревогу забила продовольственная ассоциация Federalimentari. Ее президент Ивано Вакондио рассказал "Ъ", что опасается за судьбу сезонных сельскохозяйственных рабочих, существующих на полулегальном положении иммигрантов, живущих, как правило, в скученных и антисанитарных условиях.



Однако, как выяснилось, ряд некоммерческих организаций уже занимается сбором средств для этих людей, чей почти рабский труд теперь рассматривается как миссия по наполнению продуктовой корзины итальянцев.



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Итальянцы в эти тяжелые дни проявляют свои лучшие качества. Случаи, когда вполне благополучные граждане пытаются записаться на материальную помощь, конечно, есть. Но в целом превалирует дух сознательности и взаимопомощи. Кто-то даже вспомнил давний обычай делиться с соседями приготовленной пастой. При этом растут фонды финансовой поддержки, множатся примеры, когда акционеры больших фирм отказываются от дивидендов, а топ-менеджеры добровольно сокращают себе зарплаты.



Призыв экс-президента Ferrari Луки Монтедземоло поделиться своими благами для спасения людей был услышан.



Кстати, знаменитый завод в Маранелло частично занят производством запчастей для аппаратов искусственной вентиляции легких, на фабриках Armani и Valentino шьют медицинские маски, а Bvlgari переформатировала производство духов под дезинфицирующие гели.



Новый план Маршалла



Правительство, в свою очередь, готовится к выделению следующего транша, который, как ожидается, составит €30 млрд и пойдет на поддержку как бизнеса, так и населения. По мнению оппозиционной "Лиги", этого мало - ее лидер Маттео Сальвини считает, что сумма нового транша должна быть не меньше €100 млрд.



Его ближайшая единомышленница Джорджа Мелони, возглавляющая партию "Братья Италии", призывает правительство раздать каждому итальянцу по €1000.



Государству срочно нужны внешние вливания, и в связи с этим в Риме все чаще вспоминают о плане Маршалла, в свое время поднявшем после войны разрушенную экономику страны.



Однако на сей раз, считает бывший премьер-министр, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, помощь должна прийти не через два года, как в 1947-м, а прямо сейчас.



От расторопности Европы, как считают в Италии, во многом будет зависеть будущее Европейского союза.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен co своей стороны уже выступила с инициативой создания 100-миллиардного европейского фонда для помощи в борьбе с безработицей в пострадавших от коронавируса странах, добавив, что это будет лишь первый шаг.



Елена Пушкарская Источник - Коммерсант

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