Анти-тренды в таджикском макияже: широкие брови, увеличенные губы и слишком светлый тон лица

15:46 06.04.2020 Широкие брови, увеличенные губы и слишком светлый тон лица: анти-тренды в таджикском макияже



Ширин Рахманова, Asia-Plus



Самая распространенная ошибка современных таджичек – вульгарность.



Интернет пестрит самыми разными шутками на темы женского макияжа: переборщила с тональным кремом, цвета помады и теней вообще не сочетаются и тому подобное. Но мы решили узнать, какие ошибки в макияже совершают наши таджикские красавицы.



Разобраться в этом нам помогла опытный визажист Гульноза Нишанбаева. И по ее словам, самая основная ошибка таджичек – выбор макияжа не по возрасту.



"Я ли краше всех на свете..."



"Наши девушки зачастую красятся очень ярко, вычурно и не побоюсь этого слова "вульгарно", – говорит она. - Ошибок совершается очень много: излишне четко и широко нарисованные брови на весь лоб, слишком выведенные за границу ресничного контура стрелки, сильно и четко прорисованные скулы, очень светлый тон лица, излишнее нанесение "хайлайтера", сильно обведенные тенями границы века, которые нужно хорошо растушевывать, либо не наносить вообще. Но самое ужасное – увеличенные губы, контур которых прорисовывается чуть ли не на сантиметр выше естественного".



Цвет, утверждает Гульноза, каждый может выбирать себе сам по своему вкусу, при этом, учитывая цвет глаз, волос и одежды. Но есть цвета, которые использовать, конечно, не запрещено, но наносить их надо очень аккуратно, не перебарщивая.



"Например, желтый, зеленый, красный, фиолетовый, синий, все яркие и резкие оттенки. Они неуместны в дневном макияже, – поясняет Гульноза Нишанбаева. - Но, к сожалению, пройдясь по нашим улицам, очень часто можно встретить девушек с макияжем, где использованы эти цвета и, в добавок, еще и ярко накрашенные губы".



Толстый слой косметики наши девушки, увы, очень любят и "практикуют". От этого, в первую очередь, страдает кожа, скажет вам любой начинающий дерматолог. А Гульноза даже людям, которые таким способом скрывают проблемы, не советует этим увлекаться, так как, вреда будет нанесено только больше.



"Даже девушки с нормальной, чистой кожей зачастую наносят слишком толстый слой косметики и при этом плохо растушевывают тон, - говорит визажист, - дома перед зеркалом это не особо заметно, а вот при дневном свете на улице сразу бросается в глаза. В течение дня слой тонального крема растекается и попадает в поры, загрязняя их. Так и появляется неприятный жирный блеск на коже".



Соревнование "Посмотри на меня!"



"Сегодня есть множество трендов в макияже и одежде, но большинство из них мне, как специалисту, не нравятся, - признается Гульноза. - Это излишняя графичность, блестящие стрелки с глиттером, губы омбре и прочие новые веяния. Все эти техники предназначены даже не для вечерних мероприятий, они больше подходят для сценических образов, фото- или видеосъемок с определенной тематикой".



А у наших девушек проходит, мне кажется, нечто вроде соревнования, мол "посмотри на меня!", говорит визажист. Они ошибочно полагают, будто яркий кричащий макияж притянет к ним больше восторженных взглядов.



"Лучше умыться, аккуратно причесать волосы и одеться более-менее скромно, тогда все и начнут любоваться, - советует Гульноза Нишанбаева, - ведь, наши таджикские девушки очень красивы и без макияжа: они обладают густыми бровями, ресницами и волосами. Все это не означает, разумеется, что краситься не нужно вообще, просто следует соблюдать меру.



"Нужно подчеркивать свою красоту и прятать несовершенства, а не наоборот"



Каждая вещь в женской косметичке должна выполнять свою функцию, считает визажист. Не стоит вслепую скупать в магазинах косметику, не зная что, как и для чего применять. Кроме того, подбираться она должна индивидуально.



"Косметика существует для того, чтобы подчеркнуть свою красоту и спрятать несовершенства, а не наоборот", – утверждает Гульноза.



Мы попросили ее дать несколько советов, как с помощью легкого макияжа подчеркнуть девичью красоту.



Первое и основное: дневной макияж должен быть освежающим, спокойным и приятным. Для начала, нужно очистить лицо, далее увлажнить и потом нанести тонким слоем легкую, тональную основу, чтобы выровнять тон лица.



После нужно обязательно немного зафиксировать пудрой, чтобы тон держался. Затем нужно сухим скульптором слегка выделить черты лица. Так оно не будет выглядеть бледно, а, если присутствует ярко выраженная асимметричность, благодаря скульптору она выровняется.



Далее, по желанию, можно нанести немного румян и мелкого "хайлайтера" для свежести. Брови подчеркнуть лучше всего тенями для бровей. Но тем, у кого они густые, их лучше оставить нетронутыми. На веки надо нанести тени пастельных тонов, слегка прорисовать ресничный контур карандашом и немного растушевать ресницы тушью. Это придаст глазам глубину. Завершит образ спокойный оттенок помады, блеск или бальзам для губ. Источник - Asia-Plus

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