Нефтяные игры с ОПЕК. При посредничестве Трампа, - Ф.Тихий

15:48 06.04.2020 Нефтяные игры с ОПЕК. При посредничестве Трампа



Федор Тихий



Встреча ОПЕК+, на которой должны обсуждаться цены на нефть, перенесена с понедельника, 6 апреля, на среду, 9 апреля. По словам неназванного источника Bloomberg, ОПЕК+ отложила встречу, направленную на прекращение "ценовой войны", поскольку Эр-Рияд и Москва обмениваются "шпильками" о том, кто виноват в крахе цен на нефть



Разрыв соглашения



ОПЕК задумалась о дополнительном снижении добычи из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса COVID-19. Распространение новой болезни оказало серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 г., особенно в I и II кварталах. По прогнозам ОПЕК, под влиянием коронавируса рост спроса на нефть в 2020 г. замедлится более чем в два раза, до 480 тыс. баррелей в сутки (в декабре 2019 г. рост составлял 1,1 млн баррелей в сутки).



Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. 6 марта Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, Россией, поступила неожиданно для всех.



Вместо согласованного со странами ОПЕК накануне увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.



Ожидания того, что ситуация с коронавирусом больше похожа на панику и стали основой позиции России, полагающей, что скоро ситуация пойдет на спад, а в цене нефти, упавшей за месяц на 25%, заложены опасения инвесторов, а не фундаментальные факторы. Поэтому Россия считала, что достаточно отреагировать на этот фактор продлением текущих ограничений еще на один квартал.



Тем не менее, Саудовская Аравия заручилась поддержкой своих собратьев по ОПЕК, которые выдали рекомендацию коалиции стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК продлить действующие ограничения на 1,7 млн б/с на весь 2020 год, а на второй квартал увеличить ограничения еще на 1,5 млн б/с, то есть фактически удвоив их.



Свое реальное значение для рынка нефти Россия продемонстрировала выходом из сделки ОПЕК+, обрушив за день котировки более чем на 10%.



Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК рассуждали так: мы сократим добычу на миллион баррелей, а все "примкнувшие страны" сократят еще на 500 тысяч, кто и насколько - не важно.



Но было очевидно, что основная доля снижения добычи придется на Россию. Вероятно, в ОПЕК посчитали, что Россия будет вынуждена согласиться на такие условия и никуда она не денется - доходы от экспорта углеводородов слишком важны для нее, поломается и согласится.



В ОПЕК не обратили внимания на выступление российского министра финансов Антона Силуанова, заявившего 28 февраля, что "…бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы". В ОПЕК это важное заявление, что называется, пропустили мимо ушей. Российский бюджет, по словам министра, балансируется при цене нефти в $42 за баррель (поскольку речь идет о российской нефти Urals, которая несколько дешевле эталонной нефти сорта Brent, а это $44-45 для нефти Brent). Плюс у России накоплены огромные финансовые резервы - более полутриллиона долларов золотовалютных резервов и более 7 триллионов рублей в финансовом резерве правительства.



Кроме того, Россия отдает себе отчет в том, что оба основных игрока лишь наращивают добычу, США - открыто, Саудовская Аравия - скрыто. Так почему в этих условиях она должна была вести себя иначе?



Нефтяной шок



После развала сделки котировки начали резко падать. В марте стоимость барреля нефти Brent упала на 55%, а в целом за первый квартал 2020 года - на 66%. Майский контракт Brent торговался 31 марта на уровне $22,6 за баррель, июньский - $26,1.



В конце марта российская нефть Urals подешевела до минимума с 1999 года. Резкое падение привело к парадоксальной ситуации на рынке нефти России: ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям, сообщило 1 апреля агентство Argus Media. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке.



Котировка Argus fip (Free in pipeline - с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь 30 марта была равна минус 1007 рублей за тонну, а 31 марта - минус 1200 рублей за тонну. Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость нефти Urals в эти два дня.



Россия ожидала, что срыв соглашения ОПЕК+ приведет к снижению цен на нефть. По информации источников Bloomberg, российские власти были готовы к падению цен до $20 за баррель и столкновению из-за этого с негативными экономическими последствиями.



Сделка - не вечна



До создания ОПЕК+ Россия в течение десятилетий никак не влияла на нефтяные цены. В конце 2016 года страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили сделку, которая действовала с 1 января 2017 года и более трех лет позволяла удерживать цены на уровне примерно $50 за баррель. Срок действия сделки завершился 1 апреля.



Но стоит помнить, что еще в конце прошлого года министр энергетики России Александр Новак заговорил о том, что сделка не вечная и когда-нибудь надо будет рассматривать выход из нее. Отсутствие договоренностей означает, что ОПЕК+ не только не поддержит нефтяные цены дополнительным сокращением добычи, но и может вернуть на падающий рынок около 2 млн баррелей в сутки. Выход из сделки позволяет России с 1 апреля наращивать добычу на 0,3 млн баррелей в сутки.



Саудовская Аравия, как и обещала, 1 апреля нарастила добычу и поставки нефти, несмотря на падение спроса и цен, а также попытки США убедить стороны договориться. По информации Bloomberg, в первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии) превысил 12 млн баррелей. Такой объем является для нее рекордным. Bloomberg отмечает, что компания наращивает и добычу нефти. Впрочем, из-за падения спроса компания не всегда может найти покупателей сырья, и заполненные танкеры вынуждены покидать порты без пункта назначения.



Позиции сторон



Встреча министров стран-экспортеров нефти должна пройти в формате вебинара. Министры попробуют спасти ситуацию на рынке топлива, где цены 1 апреля упали до минимума за многие десятилетия.



Именно Саудовская Аравия настоятельно попросила страны-участницы ОПЕК+ экстренно собраться, чтобы обсудить вопрос соглашения о сокращении добычи нефти.



Посредником на переговорах выступит президент США Дональд Трамп, который раньше сам требовал снижения цен на топливо. Теперь, по его словам, он не может бросить в трудную минуту американских производителей нефти, которые также пострадали от беспрецедентного снижения цен.



Становится очевидным, что интересы США и России в значительной мере совпадают. Производство сланцевой нефти становится невыгодным, если цены падают ниже $50 за баррель. Инвесторы ожидают массовых банкротств в этом секторе. Но с учетом того, что значительная часть американских нефтедобытчиков успешно застраховалась от низкой цены нефти еще в январе, сланцевая отрасль может выдержать 3-4 месяца низких цен на нефть без значимого снижения добычи.



2 апреля Трамп написал в Twitter, что договорился с Владимиром Путиным и крон-принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом о сокращении добычи нефти на беспрецедентные 10-15 млн баррелей в день (10-15%), и назвал это "прекрасной новостью" для нефтегазовой отрасли.



А 4 апреля Трамп назвал ОПЕК "незаконной структурой, которая уничтожает сама себя". И обвинил ОПЕК в том, что она несправедливо относится к Америке.



Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты "тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США".



Президент РФ Владимир Путин заявил 3 апреля, что одной из причин падения стоимости нефти стало решение Саудовской Аравии выйти из ОПЕК+. "Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть", - сказал Путин.



Также он подтвердил, что Россия согласна на сокращение добычи на 10 миллионов баррелей - это во много раз больше, чем настаивала Саудовская Аравия изначально, но тогда масштабы эпидемии были не так велики. Цены на нефть уже рванули вверх. Сделка, возможно, позволит нефтедобывающим компаниям и странам избежать катастрофы, которая им грозила из-за эпидемии коронавируса и мирового кризиса.



Эксперты полагают, что ничто не мешает России восстановить ОПЕК+, но уже на своих условиях - когда все остальные участники понимают размеры ее влияния на стоимость нефти и готовность к совершению резких и внешне самоубийственных движений. Источник - ukraina.ru

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