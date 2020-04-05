Великое переселение народов - геополитическая катастрофа и этническая революция

15:51 06.04.2020 Фактически все современные народы и государства Европы, как западной так и восточной, являются результатом этого грандиозного катаклизма. Рухнула Римская Империя, народы жившие на этой территории были либо уничтожены, либо перемешались. В это движение оказались вовлечены даже этносы жившие далеко и изолированно. Начался процесс формирования новой Европы.



Конечно, это не одномоментный процесс. Началось это переселение народов примерно в 200-х годах I тыс. нашей эры. Достигло своего апогея в IV-V веках и именно этот период, в сущности, и называют "великим переселением народов". И далее потихоньку затихало вплоть до VII века.



В чем причины столь глобальных подвижек сказать трудно, но основной версией на сегодня считается глобальное похолодание, которое заставило северные народы искать более благоприятные места для проживания. Вполне возможно, но думается, что это и не важно.



Гораздо существеннее сам процесс и особенно его результаты.



Начало



Все началось с Гуннов. Это азиатский народ, который после поражения от китайцев развернулся и двинулся на запад. Но ведь на западе от гуннов тоже жили люди и в результате начался так называемый "эффект домино". Удар гуннов пришелся по ираноязычным сарматам и аланам, которые в свою очередь ударили по германским племенам готов в Причерноморье.



Каким образом обитатели северной Германии и Швеции готы оказались в Причерноморье это отдельная тема, но факт в том, что к моменту экспансии гуннов готы контролировали практически всю восточноевропейскую равнину и Крым. Однако удара гуннов, сарматов и алан они не выдержали и тоже побежали на запад.



В 239 году готы переходят римскую границу в Подунавье и просят там убежища. Рим соглашается, с условием службы готов в римской армии. Все вроде мирно. Однако через какое-то время готы восстали и разгромили римскую армию. Именно тогда и произошло разделение готов на остготов (восточных), которые продолжали борьбу в Причерноморье и Крыму и вестготов (западных) которые заселили балканы.



Однако гунны ведь не остановились и продолжали свою экспансию.



Апогей



В IV веке гунны сами непосредственно добрались до Европы. Они полностью разгромили остготское королевство в Восточное Европе и двинулись дальше вовлекая в свое движение множество разных племен. И начался полный беспредел. Под напором гуннов и остготов дальше на запад двинулись и вестготы, которые вторглись в Италию. Племена ютов, англов и фризов бежали от гуннов аж в Британию. Ираноязычные аланы в союзе с германцами вандалами вторглись в Испанию и образовали там свое королевство, но в свою очередь были вытеснены оттуда вестготами в 415 году.



Былой гарант стабильности в Европе - Римская Империя - была не в состоянии контролировать ситуацию на своих границах, да и вообще у них возникла проблема выживания. Ну это понятно, империя уже достаточно давно находилась в состоянии упадка и рухнула по сути от первых же серьезных испытаний. В 410 году вестготы захватили Рим.



Город, который более тысячи лет царил над тогдашним западным миром и никем никогда не был захвачен, пал даже без особого сопротивления. Римская империя рухнула, хотя официально существовала до 476 года. А в том году малолетний последний император Ромул Августул был официально свергнут военачальником-германцем Одоакром и все имперские регалии были отосланы в Константинополь. Одоакр провозгласил королевство.



Бывшие провинции Римской Империи выживали сами по себе, как могли. Но все таки Риму удалось сыграть хороший заключительный аккорд своей истории. 15 июня 451 года Римской империи в союзе германскими королевствами удалось разбить и остановить гуннов под командованием великого и ужасного Атиллы в битве на Каталаунских полях в Галлии. После этого гунны отступили на территорию современнной Венгрии и фактически прекратили свою экспансию ( Атилла, кстати, в Венгрии считается национальным героем). Командовал римской армией в том бою так называемый "последний великий римлянин" Аэций.



После этого все относительно успокоилось. Европа была поделена между различными "варварскими королевствами". Однако в VI -VII веках процесс все же еще продолжался.



Заключительные аккорды



Сыграли их славянские племена и тюркские племена аваров. Просто в силу своего географического положения эти народы были вовлечены в общее движение несколько позже, но выступили очень впечатляюще. Правда у них была разная судьба.



Авары промелькнули как комета. Захватили огромные территории, создали могучий аварский каганат, подступали даже к стенам Константинополя и исчезли. Да, да, просто исчезли. Современники утверждали, что от какой-то болезни. Так или иначе, авары вымерли, а в старославянском языке даже возникла поговорка: "Погибоша аки обре". Это когда кто-то умирал внезапно без всяких видимых причин.



А вот славяне очень серьезно раздвинули свой ареал обитания. Именно тогда славянские племена полностью освоили Балканский полуостров вытеснив или ассимилировав все предыдущие народы и племена - фракийцев, иллирийцев, остготов и многих других. И на этом великое переселение народов можно считать законченным и начались "темные века", когда была практически заброшена вся былые достижения и культура.



Ну это нормально, так всегда бывает после глобальных катаклизмов и при строительстве нового. А изменилось очень многое, почти все.



Итоги



За эти двести-триста лет вся Европа, как восточная, так и западная полностью изменила свой этнический и политический облик.



Прежде всего надо сказать, что это переход от античности к средневековью, от рабовладения к феодализму. Стало полностью господствовать христианство и изменились многие культурные и поведенческие установки.



Исчезли старые устоявшиеся этносы и на их месте появилось сильно перемешанное население из которого и начали формироваться практически все современные европейские народы и языки. Не случайно, что историки иногда называют великое переселение народов еще и "этнической революцией".



Рухнула Римская империя, а значит и вся политическая система Европы. Былые варварские племена стали основывать свои государства и развивать их. В сущности опять же практически все современные государства Европы восходят именно к этому периоду.



Короче говоря, можно сказать, что вся современная Европа ( в том числе и Русь) это продукт великого переселения народов в раннем средневековье. И как все такие глобальные изменения прошло все это через большую кровь и разрушения, в том числе и культуры.



Процесс возникновения нового всегда мучителен. Источник - Любитель истории и историй

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