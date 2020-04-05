В Таджикистане стартовал новый футбольный сезон. Кажется, его смотрит весь мир

15:53 06.04.2020 Сайфиддин Караев, Asia-Plus



В минувшие выходные в Таджикистане начался новый футбольный сезон.



Сезон открылся матчем за Суперкубок, в котором "Истиклол" переиграл "Худжанд" со счетом 2:1, одержав волевую победу. Матч проходил без зрителей и приветственных рукопожатий. На зрительском секторе был плакат с надписью "Стоп коронавирус!". А перед началом игры прошла минута молчания в знак скорби по жертвам коронавируса.



Уже на 2-й минуте матча игрок "Худжанда" Санджар Рихсибоев открыл счет. Худжандцы держали победный счет до 78-й минуте, пока форвард "Истиклола" Манучехр Дажлилов не сравнял его. Спустя всего лишь две минуты душанбинец Мухаммаджон Рахимов вывел свою команду вперед. Таким образом, "Истиклол" одержал волевую победу и 9-й раз в своей истории выиграл трофей.



На следующий день стартовал национальный чемпионат.



Дебютанты высшей лиги – "Локомотив-Памир" и "Файзканд" сыграли в результативную ничью – 2:2. "Хатлон" одержал волевую победу над "Истаравшаном" – 2:1. Встреча между "Куктошем" и "Регар-ТадАЗом" завершилась без забитых голов – 0:0.



Еще два матча стартового тура чемпионата Таджикистана пройдут в среду, 8 апреля. "Худжанд" проведет гостевой поединок против ЦСКА. А "Душанбе-83" в Вахдате примет "Истиклол".



Таджикистан стал четвертой страной в мире, где в настоящее время продолжают играть в футбол. Несмотря на пандемию коронавируса, национальные чемпионаты продолжаются в Белоруссии, Никарагуа и Бурунди.



В эти выходные таджикский футбол привлек внимание всем мировой футбольной общественности. Онлайн-трансляции матчей чемпионата Таджикистан шли по каналам США, Японии, Аргентины, ОАЭ, Испании, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и ряда других стран.



А российский портал "День за днем" разместил большую статью про таджикский футбол "В Таджикистане нет коронавируса, поэтому там играют в футбол. Пять вопросов по местному чемпионату"



Отметим, что на телеканале "Варзиш" болельщики могут увидеть два-три матча с каждого тура. Источник - Asia-Plus

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