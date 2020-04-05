 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.04.2020
15:53  В Таджикистане стартовал новый футбольный сезон. Кажется, его смотрит весь мир
15:51  Великое переселение народов - геополитическая катастрофа и этническая революция
15:48  Нефтяные игры с ОПЕК. При посредничестве Трампа, - Ф.Тихий
15:46  Анти-тренды в таджикском макияже: широкие брови, увеличенные губы и слишком светлый тон лица
15:43  Италия тонет как "Титаник"
15:42  Монголы против Халифата. Часть 1 и 2
15:34  Почему Запад пострадал от коронавируса сильнее Азии?

15:29  История Хазарии. Как иудеи вырезали тюркскую династию Ашина
15:26  В режиме "отжимания": как будут выживать нелегалы и маргиналы в РФ?
15:25  Монголия. Каракорум - руины былого великолепия
15:23  Хроника коллапса: как нефтяники пережили самый тяжелый месяц в истории
15:19  Как монгол Субэдэй в битве при Легнице в дымовой завесе перебил армию Европейских рыцарей (история)
15:18  Почему человечество сможет выжить только при коммунизме?
13:18  Из того, что было... Ашраф Гани пытатся слепить новое правительство для Афгана
10:15  Команды штангистов Таиланда и Малайзии отстранены от Токийской Олимпиады за допинг
09:28  В Кандагаре пойман главарь афганского филиала ДАИШ - Аслам Фаруки
09:27  В Казахстане разработали собственные тест-системы диагностики коронавируса
09:24  Крах США скор и неизбежен, - профессор Йохан Галтунг
09:21  Кыргызстан и вирус - 216 зараженных, 4 - умерших
09:03  Самоизоляция в Узбекистане стала принудительно-обязательной
08:33  Узбекистан начинает выпуск собственных аппаратов дыхания ИВЛ
08:28  Guardian: Забудьте о "рецессии" - это депрессия
08:26  "Свидетели" и "негационисты": коронавирус как стимул глобальной гражданской войны, - А.Дугин
08:25  Коронавирус наносит удары по НАТО. Умри ты сегодня, а я завтра, - В.Прохватилов
07:59  "Мы снова встретимся". Британского премьера Джонсона госпитализировали с вирусом
01:57  Москва проигрывает нефтяную войну. Новая сделка ОПЕК+ грозит РФ потерей рынка, а ее отсутствие – санкциями США, - О.Соловьева
00:34  Терроризм COVID –19. Пандемия обостряет мировые угрозы, - Вл.Овчинский
00:05  Травы и запреты: как Центральная Азия противостоит пандемии
00:04  Бахром Сироджев: достройка Рогунской ГЭС без иностранных инвестиций невозможна
Воскресенье, 05.04.2020
21:41  Россияне пойдут отнимать хлеб у мигрантов?
21:31  Коронавирус: число умерших за сутки в Испании и Италии продолжает снижаться
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане стартовал новый футбольный сезон. Кажется, его смотрит весь мир
15:53 06.04.2020

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

В минувшие выходные в Таджикистане начался новый футбольный сезон.

Сезон открылся матчем за Суперкубок, в котором "Истиклол" переиграл "Худжанд" со счетом 2:1, одержав волевую победу. Матч проходил без зрителей и приветственных рукопожатий. На зрительском секторе был плакат с надписью "Стоп коронавирус!". А перед началом игры прошла минута молчания в знак скорби по жертвам коронавируса.

Уже на 2-й минуте матча игрок "Худжанда" Санджар Рихсибоев открыл счет. Худжандцы держали победный счет до 78-й минуте, пока форвард "Истиклола" Манучехр Дажлилов не сравнял его. Спустя всего лишь две минуты душанбинец Мухаммаджон Рахимов вывел свою команду вперед. Таким образом, "Истиклол" одержал волевую победу и 9-й раз в своей истории выиграл трофей.

На следующий день стартовал национальный чемпионат.

Дебютанты высшей лиги – "Локомотив-Памир" и "Файзканд" сыграли в результативную ничью – 2:2. "Хатлон" одержал волевую победу над "Истаравшаном" – 2:1. Встреча между "Куктошем" и "Регар-ТадАЗом" завершилась без забитых голов – 0:0.

Еще два матча стартового тура чемпионата Таджикистана пройдут в среду, 8 апреля. "Худжанд" проведет гостевой поединок против ЦСКА. А "Душанбе-83" в Вахдате примет "Истиклол".

Таджикистан стал четвертой страной в мире, где в настоящее время продолжают играть в футбол. Несмотря на пандемию коронавируса, национальные чемпионаты продолжаются в Белоруссии, Никарагуа и Бурунди.

В эти выходные таджикский футбол привлек внимание всем мировой футбольной общественности. Онлайн-трансляции матчей чемпионата Таджикистан шли по каналам США, Японии, Аргентины, ОАЭ, Испании, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и ряда других стран.

А российский портал "День за днем" разместил большую статью про таджикский футбол "В Таджикистане нет коронавируса, поэтому там играют в футбол. Пять вопросов по местному чемпионату"

Отметим, что на телеканале "Варзиш" болельщики могут увидеть два-три матча с каждого тура.

Источник - Asia-Plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586177580
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  