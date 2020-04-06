Заразилась рос-певица Надежда Бабкина

18:02 06.04.2020 У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус и пневмонию



Народная артистка России Надежда Бабкина заразилась коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.



Сообщается, что народной артистке стало плохо еще 1 апреля в московской квартире. Врачи поставили предварительный диагноз - пневмония. Скорая забрала Бабкину в больницу, где ей после обследований и теста подтвердили коронавирус. После этого артистку госпитализировали.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть", - прокомментировал сообщение сын Надежды Бабкиной Данила Заседателев. Источник - Tengrinews.kz

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