Рынки не верят в новую сделку ОПЕК+, - О.Соловьева

20:30 06.04.2020 Москва и Эр-Рияд намерены убедить Вашингтон ограничить нефтедобычу

Ольга Соловьева



В новое соглашение ОПЕК+ надеются привлечь больше сторонников.

Планируемый на 9 апреля саммит ОПЕК+ может стать историческим. Больше всего надежд подбрасывает Россия. Москва заявляет, что вместе с Эр-Риядом они "очень близки к сделке". Рынки пока не поверили в эти обещания. В понедельник цены на нефть снижались в пределах 3%. В Кремле предлагают совокупно снизить добычу на 10 млн барр. в сутки и привлечь страны-экспортеры, ранее не участвовавшие в сделке ОПЕК+. В первую очередь речь идет о США. Экономисты сомневаются, что участникам и союзникам нефтяного картеля удастся убедить Вашингтон. "Для США в сложившейся ситуации логичней грозить санкциями или, наоборот, снимать ограничения", – полагают они. И даже если стороны и договорятся о снижении – это никак не решает проблему колоссально низкого спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса и карантинных мер, замечают аналитики.



Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о переносе экстренной встречи ОПЕК+. Июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем торговались на уровне 32,96 долл. за баррель, что на 3,37% ниже итогов закрытия предыдущей сессии. В конце прошлой недели цены на нефть показывали значительный рост в течение двух торговых сессий подряд на сообщениях о том, что альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 млн барр. в сутки (см. "НГ" от 05.04.20). Однако в понедельник рынки восприняли сам перенос встречи как плохой знак.

Напомним, срок действия предыдущего соглашения ОПЕК+ истек 1 апреля, после того как в начале марта Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах – участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. В итоге мировой спрос на черное золото снизился примерно на четверть, или 26 млн барр. в день (см "НГ" от 30.03.20). В дальнейшем, по разным оценкам, снижение может достичь 30%. При этом 70% хранилищ для нефти в мире уже заполнены, сообщала Wall Street Journal.

Теперь в РФ заявляют о готовности возобновить сделку и предлагают убрать с рынка 10 млн барр. в день. В Москве также уверяют, что Россия и Саудовская Аравия "очень близки" к достижению соглашения о сокращении добычи нефти. "Весь рынок понимает, что эта сделка важна и даст стабильность, столь важную стабильность рынку, и мы очень близки (к соглашению. – "НГ")", – сказал в интервью телеканалу CNBC глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, подчеркнув, что Россия также тесно сотрудничает с органами власти США, чтобы привлечь американских нефтепроизводителей к участию в сделке.

Стоит заметить, что до недавнего времени Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта. В королевстве даже ставят под сомнение возможность сторон договориться в условиях словесной войны. Такое мнение, в частности, высказал глава МИД Саудовской Аравии Фейсала ибн Фархана ибн Абдаллы. Он также подчеркнул: слова президента РФ Владимира Путина, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды.



Очевидно, словесные интервенции об "очень близком" достижении договоренностей по ОПЕК+ необходимы Москве на фоне снижения доходов казны от углеводородов. Так, объем экспорта нефти в январе-феврале в годовом выражении снизился на 4,2% и составил 40,697 млн т, доходы от него сократились почти на 2% – до 18 млрд долл., свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Тем не менее обе страны сегодня дают понять, что заключение новой сделки возможно, но только при условии присоединения к соглашению большего числа стран. В первую очередь в этом списке хотели бы видеть США. Вашингтон до сих пор давал понять, что такая вероятность даже не обсуждается.



"Производители (нефти. – "НГ") плывут в одной лодке вне зависимости от того, входят они в ОПЕК+ или нет. Каждый должен нести ответственность за стабилизацию посредством нового соглашения по сокращению (нефтедобычи. – "НГ") и принять решения об определении правильного пути для достижения общих целей", – приводит иракское агентство INA размышления министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана. Он подчеркивает: новое соглашение нуждается в поддержке со стороны не входящих в ОПЕК+ производителей нефти – США, Канады и Норвегии.

К слову, Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, не исключает возможности сокращения добычи. "Мы ведем диалог с заинтересованными сторонами, включая другие нефтедобывающие страны. Если большая часть нефтедобывающих компаний согласится значительно сократить добычу, Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения", – приводит агентство Bloomberg слова министра нефти и энергетики Норвегии Тины Бру. Отметим, в феврале страна добывала 1,75 млн барр. нефти в день, что составляет менее 2% мировых поставок.



Впрочем, большинство чиновников, занимающихся вопросами нефти, хотели бы видеть среди участников новой сделки в первую очередь Штаты. Как пишет Bloomberg, именно с целью привлечения к переговорам США представители, участвующие в переговорах стран ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти, пытаются добиться проведения встречи министров энергетики стран G20 в пятницу, 10 апреля. То есть сразу после министерской встречи ОПЕК+.

Организовать экстренную встречу G20 призывал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его мнению, "двадцатка" может сыграть ведущую роль в стабилизации рынка энергоресурсов. Он также предположил, что сокращение добычи странами – участницами соглашения ОПЕК+ на 10 млн барр. в сутки не поможет стабилизировать рынок нефти. "Даже с учетом этих сокращений рост запасов может превысить 15 млн барр. в сутки во втором квартале 2020 года", – подсчитали в МЭА.

Многие эксперты скептически относятся и к идее включить в нефтяную сделку США. Оптимизма не добавляют и заявления президента США Дональда Трампа о введении "существенных" пошлин на импорт нефти. Что примечательно, угрожая пошлинами, президент США тут же уточняет, что эта мера не выгодна ни РФ, ни Саудовской Аравии. "Нефть и газ являются их основными источниками дохода, поэтому, очевидно, это очень плохо для них", – заметил Трамп.



По мнению экспертов, без участия в сделке Вашингтона ОПЕК+ сложно будет вернуть баланс на рынок. "Большую часть (сокращения добычи. – "НГ") может взять на себя Саудовская Аравия, но Россия пойдет на сокращение только при условии, что присоединятся США, а их присоединение к сокращению добычи пока остается под вопросом", – замечает директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. Аналитик компании "Финам" Алексей Калачев также сомневается, что США смогут подписать обязывающее соглашение с ОПЕК об ограничении нефтедобычи. "Нефтяная отрасль США состоит из тысяч независимых частных нефтяных компаний, ни одна из которых не доминирует в национальной нефтедобыче. Власти США не имеют прямого влияния на нефтяную индустрию, как королевская семья Саудовской Аравии на свою монопольную компанию Saudi Aramco", – говорит он.

По мнению аналитика, участие США скорее всего и дальше будет сводиться к воздействию на других участников нефтяного рынка с помощью метода кнута и пряника. "В качестве пряника Трамп может предложить Саудовской Аравии и России обменять сокращение нефтедобычи на предоставление технологий или снятие санкций. В качестве кнута – угрозу ввести пошлины на импорт нефти в США", – рассуждает Калачев.



Заявленное же сокращение нефтедобычи в 10 млн барр. в сутки эксперты считают недостаточным. "Дисбаланс на рынке составляет 20 млн барр. в сутки", – напоминает Абрамов, отмечая, что и объявленного сокращения можно добиться только при участии стран, не входящих в ОПЕК+.

Даже при участии в сделке Бразилии, Канады и Норвегии с рынка можно убрать максимум 15 млн барр. в сутки, однако одно только объявление таких планов позволило бы вернуть котировки на уровень 40 долл. за баррель, рассуждает Калачев.



"В дальнейшем мы увидим два процесса: постепенное реальное сокращение нефтедобычи в мире в рамках новых договоренностей, с одной стороны, и постепенное ввиду накопленных избыточных запасов восстановление спроса на нефть по мере снятия карантина в пострадавших от эпидемии странах. Это может вернуть рынок нефти на докризисный уровень цен уже к следующему году", – прогнозирует аналитик. Источник - ng.ru

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