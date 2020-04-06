Коронавирус не остановила экспансию Пекина на Тихом океане, - В.Скосырев

20:32 06.04.2020 Страх перед китайской угрозой вынуждает США раскошелиться

Владимир Скосырев



Американцы не хотят терять преимущества в Тихом океане.

Как только коронавирус ослабнет, Пекин попытается подорвать превосходство США на море. Под ударом окажутся базы на Гавайях и соседних островах, утверждают американские военные. Они просят Конгресс выделить дополнительно средства на противостояние КНР. Запрос удовлетворят, поскольку законодатели убеждены, что договоренность лидеров двух держав отказаться от взаимных обвинений по поводу того, кто виноват в распространении заразы, ничего не значит.

Индо-тихоокеанское командование США направило на Капитолийский холм доклад, где говорится, что нужно укрепить военный кулак в регионе. Иначе статус-кво изменится в пользу Китая. Ради этого потребуется израсходовать дополнительно 20,1 млрд долл. в период 2021–2026 годов к тем суммам, которые были предусмотрены в бюджете ранее.



Эти деньги потребуются для того, чтобы покрыть затраты на приобретение новых радаров, крылатых ракет, размещение дополнительных контингентов войск, создание новых центров сбора разведывательных данных, а также на то, чтобы проводить больше маневров совместно с союзниками. Все это призвано улучшить возможности Вооруженных сил США отразить удар Народно-освободительной армии Китая, говорится в документе.

Как пишет New York Times, Пентагон считает, что напряженность между Китаем и США во время пандемии будет расти. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в конце марта о зыбком мире в полемике о том, кто виноват в распространении вируса. Но служащие разведки США сказали, что раздоры снова вспыхнут и Китай попытается обелить себя, распространяя дезинформацию о причастности Америки к рождению патогена.



Американские чиновники, работающие в сфере безопасности, говорят, что запрос военных сейчас носит неотложный характер. Китай наверняка использует последствия пандемии, чтобы усилить свою хватку на пространстве Тихого океана.

В унисон с представителями "глубинного государства" выступают законодатели. "Китай понимает, что глобальная эпидемия – это поворотная веха. Он пытается использовать ее к своей выгоде. Не заблуждайтесь: китайцы все еще добиваются выполнения своих амбициозных стратегических планов. Когда мы победим пандемию, нам нужно будет не меньше, а больше сфокусировать внимание на экономических и военных амбициях Китая", – утверждает Джош Холи, сенатор-республиканец.



При этом конгрессмены и служащие Пентагона доказывают, что нужно обеспечить ассигнования для "оборонной инициативы, аналогичной тем мерам, которые были приняты в Европе после того, как Россия аннексировала Крым и начала войну с Украиной. Европейцы платят за проведение военных учений и размещение войск в государствах Балтии и Польше".

В докладе предлагается построить новые центры по сбору разведывательной информации. Сотрудничество со шпионскими службами Австралии и Новой Зеландии налажено хорошо, а вот с союзниками США в Юго-Восточной Азии взаимодействие хромает.



План намечает также создание противоракетной обороны на Гуаме и других компонентах так называемой второй цепи островов, которая дальше от побережья Китая, чем первая цепь – в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Нужно будет построить станции радаров на островах Гавайи, Палау, чтобы лучше отслеживать траектории гиперзвуковых ракет. Конгрессмены утверждают: ракетная опасность, исходящая от Китая, столь велика, что Америке следует рассредоточить военные силы в Азии. Сейчас они дислоцированы в основном в Японии и Южной Корее.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "У американцев нет оснований бояться установления китайского контроля над Тихим океаном в обозримом будущем. Но у них есть основания реагировать на изменения в соотношении сил. Проблема США в том, что они не могут сконцентрировать на Тихом океане все свои силы. А Китай постепенно строит флот, перераспределяет ресурсы в рамках военного бюджета в пользу ВМС. В результате у китайцев возникает преимущество по некоторым направлениям по сравнению с теми силами, которые США держат в регионе на постоянной основе, даже учитывая силы их союзников. Речь о количестве кораблей, оснащенных противокорабельными ракетами, некоторых видах авиации".



По мнению эксперта, пока нельзя утверждать, что китайцы способны установить контроль над западной частью Тихого океана. Но тенденция, с точки зрения США, негативная Источник - ng.ru

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