Вирус политической глупости. Переживет ли Евросоюз лихорадку в обществе, - В.Малышев

20:35 06.04.2020 Владимир МАЛЫШЕВ | 06.04.2020 |



Переживет ли Евросоюз лихорадку в обществе, спровоцированную коронавирусом?

"Кто-то положил глаз на итальянское золото", – заявил в интервью телекомпании SKY Tg24 лидер самой популярной в Италии партии "Лига" Маттео Сальвини, комментируя планы Германии и Франции оказать помощь тем странам ЕС, экономика которых страдает от эпидемии коронавируса, через фонд Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).



Маттео Сальвини обеспокоен судьбой итальянского золота

Подвергнув критике план, предложенный Берлином, Сальвини отметил, что "итальянцам все, связанное с ЕСМ, в конечном итоге напоминает то, что уже произошло с Грецией: продажу ее портов, аэропортов, дворцов, памятников и даже золота". Он говорит, что "Италия владеет третьими в мире золотовалютными резервами – это золото на 100 миллиардов евро, депонированное в Банке Италии".

Судьба золотого запаса Италии беспокоит итальянцев. В прошлом году, когда Сальвини занимал пост заместителя премьер-министра, он уже предлагал отобрать контроль над золотыми резервами у итальянского ЦБ. Он призвал тогда ликвидировать Центральный банк и национальный финансовый регулятор Consob, заявив, что оба эти института следует упразднить, а не просто сменить в них одного-двух человек, а жулики, виновные в потерях, которые понесла страна, должны "надолго сесть в тюрьму".



"Золото – собственность итальянского народа, а не кого-то другого", – говорил Сальвини. Однако предложение упразднить Банк Италии и национализировать золотые резервы страны стоило тогда Сальвини поста вице-премьера и расставания с правительством.



По оценкам Мюнхенского института экономических исследований, на устранение последствий кризиса в Европе понадобится около 800 миллиардов евро. Бундесбанк Германии отклонил предложение Франции, Италии и Испании о выпуске евробондов для выхода кризиса. Банкиры предлагают использовать механизм ЕСМ, предусматривающий ответственность каждой страны за расходование средств. В европейских странах, пострадавших от коронавируса, делается многое для нормализации ситуации, включая меры по оживлению конъюнктуры, финансовые инъекции, экстренные кредиты, но этого мало. Надо больше денег. Италия и Испания настаивают на введении еврооблигаций и снятии процентной нагрузки. Однако немецкие банкиры, а также Нидерланды и Австрия делать этого не хотят.



Европейский стабилизационный механизм жестко требует "реформ"

Кроме того, кредиты ЕСМ связаны с жесткими требованиями "реформ" и строгим контролем со стороны кредиторов, что, по мнению Сальвини, может поставить под угрозу сохранность золотовалютного резерва страны. Сейчас большинство итальянских политиков приходят к тому, что вопрос встает ребром: или Германия платит за всех в Евросоюзе с целью преодолеть последствия эпидемии, или Евросоюз перестает существовать.



Погрузка гробов в Бергамо

Как сообщает британская The Telegraph, группа итальянских политиков, включая членов парламента и мэров городов, принадлежащих к разным политическим партиям, выкупила полосу в авторитетной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, чтобы побудить немецкую политическую элиту перестать "сопротивляться организации общеевропейского финансирования программе по борьбе с коронавирусом и восстановлению экономик стран, пострадавших от коронавируса".

Итальянские инициаторы этой акции призывают к европейской солидарности, апеллируют к общей истории Запада и напоминают немцам, что после 1945 года другие страны помогали Германии. "Сегодня у Евросоюза нет средств реагировать на кризис единым фронтом. Если Евросоюз не докажет, что единый фронт существует, он сам перестанет существовать", – предупреждают итальянские политики.



Услышат ли в Германии это предупреждение? "Немецкие политики хотят, – пишет на страницах американского издания Project Syndicate бывший вице-канцлер и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, – чтобы Европу им подавали в виде меню à la carte: они хотят, чтобы в хорошие времена Германия была чемпионом по экспорту, получающим выгоды от открытых границ и свободной торговли, а во времена кризиса эти политики поворачиваются ко всем спиной. Именно поэтому Еврогруппа, состоящая из министров финансов стран еврозоны, не смогла договориться о совместной помощи Италии и Испании".



Проще говоря, COVID-19 – не единственная инфекция, угрожающая Европе: пока Италия и Испания с трудом пытаются остановить у себя распространение инфекции, Еврогруппу поразила другая инфекция – вирус политической глупости. Италия и Испания при существующем в этих странах общественно-экономическом строе могут не вынести финансовое бремя, возросшее в связи с задачами преодоления последствий инфекции и одновременно в связи с необходимостью не дать разрушиться реальному сектору экономики. А если они бремя не вынесут, это будет означать конец Евросоюза.



"Наверное, самым опасным последствием кризиса с коронавирусом стал вывод о том, что единственной защитой для граждан является национальное государство. Тем самым коронавирус стал угрожать не только людям, но и проектам международных объединений, включая Евросоюз", – заявляет Зигмар Габриэль.

Однако к чему этот немецкий политик клонит?

И какой выбор сделает Германия? Источник - fondsk.ru

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