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Россия обанкротила одну из крупнейших газовых компаний Америки Whiting Petroleum, - National Interest
21:04 06.04.2020

The National Interest, США

Кто-то обогащается в энергетической области - за наш счет, возмущается автор. Ведь обогащаться за чужой счет могут только американцы. А их права на обогащение попраны Россией, убеждает он, выставляя Саудовскую Аравию, инициатора войны нефтяных цен, чуть ли не пострадавшей стороной. Правила пропаганды он не нарушает…
The National Interest (США): Россия только что обанкротила одну из крупнейших газовых компаний Америки

Крис Уайт (Chris White)
Одна и самых крупных сланцевых компаний в стране недавно заявила о банкротстве, поскольку газовая промышленность столкнулась с двойной проблемой - со страхами в связи с распространением коронавируса, а также с продолжающейся войной России против американских энергетических компаний.
Компания "Уайтинг петролеум" (Whiting Petroleum) в прошлую среду первой среди газовых гигантов дошла до банкротства, поскольку сегодня многие производители в этой области вынуждены расплачиваться по кредитам, а происходит все это на фоне войны в области нефти, которую ведут между собой крупнейшие мировые производители энергоресурсов. На фоне этой междоусобицы компания "Уайтинг петролеум" решила воспользоваться главой 11 действующего в штате Техас закона о защите от банкротства.
Цены на нефть опустились до 30 долларов за баррель после того, как саудиты попытались добиться сокращения добычи для поддержания ценового уровня, а Россия в этот момент стала выбрасывать на рынок сотни тысяч баррелей нефти. Москва обеспокоена тем, что Соединенные Штаты и американские сланцевые компании попытаются воспользоваться ситуацией в том случае, если Саудовская Аравия сократит добычу нефти.

По данным Бадди Кларка (Buddy Clark), сопредседателя международной корпоративной юридической фирмы "Хейнс анд Бун" (Haynes & Boone), количество банкротств будет увеличиваться, так как добыча сырой нефти растет, а спрос на нее падает.
"Это очень сложная ситуация для всех", - отметил Кларк в четверг в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл". По его мнению, даже суды по банкротству находятся в настоящее время под давлением из-за большого наплыва дел. "Это странная динамика, однако люди хотят быстро начать процедуру банкротства, чтобы оказаться первыми в списке", - добавил он.
Другие энергетически компании, скорее всего, столкнуться с такими же проблемами.

Контекст

PS: Саудовская Аравия радикально изменила свою нефтяную стратегию
Project Syndicate24.03.2020
FT: российским нефтяным компаниям не опасно падение цен
Financial Times30.03.2020
Sohu: вот почему в нефтяной войне Россия не пойдет на уступки
Sohu02.04.2020
Американские добывающие компании в течение 2020 года могут объявить дефолт на сумму долга в 32 миллиарда долларов, если коронавирус и Россия продолжат наносить удары по энергетической отрасли. По данным рейтингового агентства "Фитч рейтингс" (Fitch Ratings), уровень дефолтов по долгам может составить 17%. До пандемии коронавируса эксперты этой компании предсказывали дефолты по кредитам на уроне 7%.

Тем временем цены на нефть пошли вверх в четверг после сделанного президентом Дональдом Трампом намека на то, что его российский визави Владимир Путин и наследный принц Мухаммед бен Салман сообщили ему о возможном сокращении добычи сырой нефти.
Г-н Трамп на своей странице в "Твиттере" рассказал о "своем разговоре с МБС (с наследным принцем), который перед этим имел беседу с российским президентом Путиным". "Я ожидаю и надеюсь, - подчеркнул президент Трамп, - что они сократят добычу нефти приблизительно на 10 миллионов баррелей".
Вскоре после этого цены на нефть немного поползли вверх. Промышленный индекс Доу-Джонса повысился более чем на 500 пунктов после публикации этого "твита" г-на Трампа. Смелые слова президента могут предоставить передышку находящейся в сложном положении нефтяной отрасли из-за того, что цена на нефть сократилась примерно на 60% за последний месяц.
Добыча природного газа была на подъеме более десяти лет до этого самого сбоя.
Управление по энергетической информации (Energy Information Administration) Министерства энергетики США в 2010 году опубликовало прогноз, в соответствии с которым Соединенные Штаты к 2019 году должны были производить примерно 6 миллионов баррелей нефти в день, а не 12 миллионов баррелей, как это было на самом деле. Управление по энергетической информации сделало тогда и другие прогнозы, которые в конечном счете не реализовались.

Согласно прогнозам Управления по энергетической информации, цена на нефть должна была составить в 2019 году порядка 100 долларов за баррель, а не 60 долларов, на котором она закрепилась. Кроме того, это управление, судя по всему, не смогло правильно предсказать, как применение гидроразрыва пласта повлияет на добычу природного газа в течение прошедшего десятилетия.

Оригинал публикации: Russia Just Bankrupted One Of America"s Biggest Natural Gas Companies
Опубликовано 05/04/2020

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586196240
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