Трамп сговорился по нефти с Путиным? - Forbes

21:10 06.04.2020 Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о сокращении добычи нефти, и это обрушило нефтяной рынок. Однако, похоже, что Трамп в итоге договорился с Путиным немного притормозить добычу. Издание Forbes пишет, что возможна новая сделка с участием ОПЕК, России и США.

Forbes (США): похоже, Трамп убедил Путина притормозить с добычей нефти



Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza)

Сговор на российском рынке нефти! Срочно вызывайте Роберта Мюллера! Звоните телеведущей Рэйчел Мэддоу! Начинайте расследование в палате представителей!

Тот "очень важный" звонок, который состоялся у президента Трампа с Владимиром Путиным во время передачи "Фокс и друзья", мог возыметь какое-то действие на нефтяные цены. Нефть сейчас по июньским и прочим фьючерсным контрактам снова стоит дороже 30 долларов.

Эта неделя должна была стать началом конца сделки ОПЕК+ и России об ограничении добычи в условиях снижения спроса. Это была главным образом договоренность между Саудовской Аравией и Россией, и действовала она как минимум три года. В основном это был ответ на конкуренцию со стороны американских компаний по добыче сланцевой нефти и газа.



Месяц назад Эр-Рияд и Москва уперлись и отказались сокращать добычу. Таким образом, и русские, и саудовцы стали добывать больше нефти в тот самый момент, когда из-за пандемии основные мировые экономики включили кнопку паузы.



Саудовская Аравия срочно созвала встречу ОПЕК+, в основном из-за опасений, что не останется места в хранилищах для той нефти, которую она добывает, но не продает, и в результате нефть станет бесплатной. А что еще им делать с этой нефтью?

Российские компании теперь подают сигналы о том, что после разговора между президентами Трампом и Путиным они готовы сократить добычу.

"В таком резком развороте нет ничего неожиданного", - говорит нефтяной аналитик из компании "Барклайс" Амарприт Сингх (Amarpreet Singh). Политическое вмешательство Вашингтона казалось вполне вероятным, ведь он был встревожен тем, что его союзники саудовцы пытаются сокрушить американских сланцевых производителей в момент, когда страна борется с пандемией.



Есть некая неопределенность относительно участия не входящих в ОПЕК стран в переговорах о добыче, и прежде всего это касается США. Но масштабы падения мирового спроса означают, что крупнейшим нефте- и газодобывающим компаниям придется собираться и договариваться. Это будет что-то вроде ОПЕК++.

Россия и США не входят в состав этого картеля, который возглавляют саудовцы.

Если ОПЕК договорится о сокращении поставок на два миллиона баррелей в день по сравнению с мартовским уровнем, это снизит дисбаланс прогнозов примерно на 30%, приведет к стабилизации нефтяных цен и остановит падение акций нефтяных компаний.

Саудовской Аравии трудно найти покупателей для части своей нефти, даже после того, как она предложила серьезные скидки. Прежде всего это относится к Китаю.

Российская нефть марки Urals сегодня стоит на 15 долларов за баррель дешевле, чем марка Brent, которая является европейским ориентиром.



В нынешнем сценарии чистая цена за баррель ниже себестоимости добычи, и это невозможно компенсировать за счет увеличения объемов продаж или снижения обменных курсов, если нефть никто не покупает.

"Мы рассчитываем на то, что нефтедобывающие страны из ОПЕК+ будут сотрудничать, поскольку сохранение доли рынка в нынешних условиях кажется тщетной и недальновидной затеей", - говорит Сингх.

Рост нефтедобычи в США начал замедляться еще до прихода пандемии.



Сланцевые производители отказались от излишних трат, боясь обанкротиться. По оценкам "Барклайс", средневзвешенная цена на нефть в Пермском бассейне, Баккеновской формации и в осадочных породах Игл-Форд составляет около 50 долларов за баррель.

Неамериканские поставки в последнее время увеличиваются, а из-за снижения цен стало меньше вводимых в строй новых проектов. Такие тенденции должны привести к более оптимистическим сценариям для ОПЕК и России после восстановления спроса, говорит Сингх.



Оригинал публикации: Looks Like Trump Convinced Putin To Stand Down On Oil Production

Опубликовано 05/04/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586196600

