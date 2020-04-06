США продвигают проект "Халифат" на Ближнем Востоке, - С.Тарасов

21:11 06.04.2020 США продвигают проект "Халифат" на Ближнем Востоке



После подписания между США и "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соглашения в Дохе, создан прецедент, который может получить распространение не только на Ближнем Востоке. Оказывается, можно договариваться и подписывать юридические документы с непризнанными государствами.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ



Движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступило с заявлением: "США и их внутренние и иностранные партнеры публично нарушили наши права. Освобождение 5000 заключенных было отложено по неоправданным причинам. Центры моджахедов, которые не являются полем битвы, неоднократно подвергались нападениям. В районах, находящихся под нашим контролем, были совершены нападения на простых моджахедов. В Гильменде, Кандагаре, Фарахе, Кундузе, Нангархаре, Пактии, Бадахшане, Балхе и других частях страны было много нарушений соглашения, подробности которых мы время от времени сообщали американцам по каналу связи. Мы настоятельно призываем американцев самим соблюдать содержание соглашения и информировать своих коллег о необходимости полного соблюдения соглашения. Если эти нарушения продолжатся, это приведет к атмосфере недоверия, а также росту уровня войны".



Напомним, что 29 февраля представители США и движения подписали в Дохе соглашение, которое стали называть "историческим". Американцы обязались в течение 135 дней со дня заключения сделки сократить свой военный контингент с 15 до 8,6 тысячи человек, затем в течение 14 месяцев вывести все свои силы с баз, а правительство Афганистана должно было освободить из тюрем сторонников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантировал, что не позволит международным террористическим группировкам вроде "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать Афганистан в качестве базы, собирался начать диалог с Кабулом по политическому урегулированию. Однако последовавшая вслед за этим попытка госсекретаря США Майка Помпео перевести договоренности в практическую плоскость провалилась. Афганистан переживает период двоевластия. По итогам состоявших президентских выборов победителем был объявлен Ашраф Гани. В то же время в Кабуле прошла церемония инаугурации его главного конкурента Абдуллы Абдуллы, который отказался признавать Гани. Решить проблемы между "двухголовым" Кабулом и "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американской дипломатии не удается, ситуация оказалась в "подвешенном" состоянии.



Но мы обратили внимание на адресованное США протестное заявление движения по другим причинам. Дело в том, что вскоре после подписания первого в своем роде соглашения в Дохе в американских изданиях появились сообщения, что оно содержит секретные статьи. Государственный департамент США отреагировал быстро, но своеобразно. "Мы, например, не хотим, чтобы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знало детали договоренности", - говорилось в заявлении американской дипломатии. Так обозначался страховочный механизм, адресованный не талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на тот случай, если джихадисты попытаются наносить удары по уходящим из Афганистана американским войскам. Тем не менее Госдеп принял решение опубликовать текст соглашения, что воспринимается как сенсация. Потому что, подписывая этот официальный документ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали свое прежнее самоназвание - Исламский эмират Афганистан, хотя американцы уточняли, что не признают его в качестве государства. Напомним, что Исламский эмират Афганистан существовал с 1996 по 2001 год, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживали власть в Кабуле. Его признавали всего три государства - Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. В то же время Кабул, официально именуемый как Исламская Республика Афганистан, не упоминается в соглашении даже в завуалированном виде.



Из этого следуют важные выводы. Первый и конкретный: США подписывают соглашение с непризнанной государством, которое де-факто контролируют значительную территорию страны. Это создает прецедент, который может найти применение не только на Ближнем Востоке, не говоря уже о том, что, как правило, непризнанные государства не допускаются к участию в международных договорах. Тут сразу вспоминаются такие конфликты, как нагорно-карабахский и приднестровский. Но будет ли новый Афганистан правопреемником старого, ведь США уже знают, как называть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Второй вывод регионального значения: остается открытой перспектива "Халифата", исламского эквивалента Соединенных Штатов. За этим стоит определенная логика действий Вашингтона на Ближнем Востоке. Понятие "халифат" принято во всем мусульманском мире, и миллионы верующих считают халифат идеальным устройством общества. Отметим также, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период нахождения у власти в Афганистане приобрели опыт в выстраивании государственности, сформировали соответствующие структуры - административную, военную, финансовую, социальную, образовательную и даже медицинскую. Сейчас они демонстрируют и свои военные возможности, а в принципе, как выразился один эксперт, могут превратиться в "пузырь", способный перетекать и раздуваться то в одном, то в другом регионе".



После подписания соглашения в Дохе, которое оказался на удивление конкретным, особенно по сравнению с другими договоренностями по афганскому урегулированию, официальный Кабул выступил против обозначения движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как Исламского эмирата Афганистана. В этой связи эксперты считают, что американцы сознательно политически легализировали этот термин, ослабляя Кабул, который утерял для них геополитическую перспективу, поскольку "халифат" может стать инструментарием для реализации целей в новых условиях. Остальное - это обычная афганская хроника. Источник - REGNUM

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