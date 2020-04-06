Италия. Нелегальные пенсионные развлечения

21:43 06.04.2020 Нелегальные пенсионные развлечения



В Италии полицейские муниципалитета Кастано-Примо (Ломбардия) накрыли в лесу группу пенсионеров, которые играли в карты, несмотря на запреты властей, связанные с пандемией коронавируса. Об этом пишет La Repubblica.



"Нарушителям было от 65 до 72 лет. Все они сообщили дома, что идут за продуктами или ежедневной газетой, но отправились в ближайший лес, где играли в карты", - говорится в сообщении.



Этот эпизод мог бы остаться незамеченным, если бы любители настольных игр не были слишком темпераментны и не создавали слишком много шума. В результате их услышали местные жители, которые и сообщили об этом в полицию.



Отмечается, что нарушители были без медицинских масок, однако штрафовать их полицейские не стали. Пенсионеров доставили по домам и строго-настрого приказали близким следить за ними и не выпускать из дома без крайней необходимости. Источник - pikabu.ru

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