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Италия. Нелегальные пенсионные развлечения
21:43 06.04.2020

Нелегальные пенсионные развлечения

В Италии полицейские муниципалитета Кастано-Примо (Ломбардия) накрыли в лесу группу пенсионеров, которые играли в карты, несмотря на запреты властей, связанные с пандемией коронавируса. Об этом пишет La Repubblica.

"Нарушителям было от 65 до 72 лет. Все они сообщили дома, что идут за продуктами или ежедневной газетой, но отправились в ближайший лес, где играли в карты", - говорится в сообщении.

Этот эпизод мог бы остаться незамеченным, если бы любители настольных игр не были слишком темпераментны и не создавали слишком много шума. В результате их услышали местные жители, которые и сообщили об этом в полицию.

Отмечается, что нарушители были без медицинских масок, однако штрафовать их полицейские не стали. Пенсионеров доставили по домам и строго-настрого приказали близким следить за ними и не выпускать из дома без крайней необходимости.

Источник - pikabu.ru
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