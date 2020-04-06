Талибы обвинили Вашингтон и Кабул в нарушении соглашения о мире

23:13 06.04.2020 Представители радикального движения "Талибан" заявили, что соглашение, достигнутое ими с США, было нарушено Вашингтоном и поддерживаемым им правительством Афганистана.



В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Представители группировки заявили, что считают нарушением соглашения промедление в освобождении пяти тысяч пленных талибов. Кроме того, талибы утверждают, что афганские силы при поддержке американских военных совершают удары по позициям "Талибана".

В своем заявлении "Талибан" призвал США и правительство Афганистана соблюдать соглашение, а также заявил, что "может нападать на любой аванпост афганского правительства", пока не будет подписано отдельное соглашение о прекращении огня по результатам межафганских переговоров.



Ранее сообщалось, что власти Афганистана и представители "Талибана" договорились начать обмен заключенными и пленными в четверг, 2 апреля. До этого предполагалось, что процесс будет начат 31 марта, но затем представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил, что стороны продолжают обсуждение вопроса. Источник - asianewsaf.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586203980

Новости Казахстана

