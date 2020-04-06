В Турции запретили продажу медицинских масок - будут раздавать бесплатно

07:18 07.04.2020 Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил 6 апреля о новых мерах, которые будут предприниматься в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет CentralAsia.

"Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на [государственном портале] "е-девлет", либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала ТРТ.

По словам Эрдогана, система здравоохранения Турции перешла важный рубеж, проводя свыше 20 тыс тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно.

Кроме того, заявил президент Эрдоган, в районе аэропорта Стамбула будут организованы еще две больницы на 1000 коек.



Турецкий лидер добавил, что правительство страны готовит план по оказанию помощи еще 2,3 миллионам семей на фоне пандемии COVID-19.



По последним данным, в Турции зафиксировано 27 069 случаев коронавируса, 574 погибли и более 1000 выздоровевших.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/world/20200407/v-turtsii-zapretili-prodazhu-meditsinskih-masok-ih-budut-razdavat-besplatno Источник - asiaplustj.info

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