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В Туркменистане сегодня - массовый велопробег
07:57 07.04.2020

В Туркменистане 7 апреля пройдут запланированные на Всемирный день здоровья массовые праздничные акции, среди них велопробег и культурно-спортивные мероприятия. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

На прошедшем на днях заседании Кабмина президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил мэру Ашхабада Язтагану Гылыджову подготовиться к массовому велопробегу и другим культурно-спортивным мероприятиям на Тропе здоровья и спортивных площадках столицы.
По словам президента, эти мероприятия важны для укрепления физического здоровья туркменистанцев.
Напомним, что в 2019 году Туркменистан был включен в Книгу рекордов Гиннеса за самый протяженный в мире массовый велопробег. 3 июля в День велосипеда туркменские велосипедисты, численностью 2019 человек, выстроились в один ряд на определенном расстоянии друг от друга и объехали на велосипедах Олимпийский городок, преодолев дистанцию в 3300 метров.

Это второй рекорд Туркменистана в области массового занятия велоспортом. В 2018 году участники массового велопробега, совместно с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, установили мировой рекорд и вошли Книгу рекордов Гиннесса за "Самый массовый урок велосипедного спорта" в мире.

Источник - centralasia.medi
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