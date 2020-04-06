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В Британии назначен врид премьер-министра - Доминик Рааб. Премьер Джонсон с вирусом в реанимации
07:59 07.04.2020

Кто такой Доминик Рааб, заменяющий премьера Британии?
Кыргызстан, общество 2:17, 07 апреля 2020 Просмотров: 5041

Доминик Рааб
CentralAsia (KG) - Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса. Об этом сообщает Би-Би-Си.
По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.
По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.
Доминик Рааб родился в 1974 году в Бакингемшире в семье выходцев из Чехословакии. По сообщению газеты The Jerusalem Post, он сын выходца из еврейской семьи Питера Рааба, которого родители ребенком увезли в Великобританию из Чехословакии в 1938 году после заключения Мюнхенского соглашения.
Доминик Рааб окончил Леди-Маргарет-Холл (Оксфорд) и получил степень магистра в колледже Иисуса (Кембриджский университет), затем занимался юридической практикой.
В 2010 году избран в Палату общин в избирательном округе Ишер и Уолтон (Суррей).
9 июля 2018 года после отставки Дэвида Дэвиса Рааб получил портфель министра по выходу из ЕС во втором кабинете Терезы Мэй.
24 июля 2019 года назначен в кабинете Бориса Джонсона Министром иностранных дел и первым министром.
Он обладатель черного пояса каратэ.

Источник - centralasia.media
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