Армянин Аваков как спаситель укр-хохло-нацизма, - К.Кеворкян

08:24 07.04.2020 "Аваков-спаситель" или Арсен последней надежды

Константин Кеворкян

07.04.2020,



Украинские дела, которые и до коронавируса были весьма неважны, с началом эпидемии пошли просто вразнос. Сценариев дальнейшего развития событий существует множество, но реально позитивных среди них практически нет



Развал дошел до абсурда, к которому на Украине, впрочем, уже привыкли и наблюдают за ним с равнодушием жвачных телезрителей. Как показали последние президентские и парламентские выборы, от мнения рядового избирателя мало что зависит. В рамках постмайданого режима любые демократические процедуры носят декоративный характер и не меняют сущность украинского государства - оно управляется извне и действует в интересах чужих стран и людей.



Но если на курс государства не влияет добрая воля его граждан, то в обществе неуклонно вызревает необходимость радикальных решений. И речь не о представителях антимайдана - людей в подавляющем большинстве законопослушных, а теперь еще и придавленных тяжестью политических репрессий. И сам режим не спешит трансформироваться, ибо у его представителей все складывается очень удачно: война приносит прибыль, бюджет распиливается с участием заинтересованных "активистов", неонацисты глумятся над беззащитными, местное гестапо - получая свою долю - всех контролирует…



И вот в устоявшуюся, стройную систему неожиданно ворвался нахальный, самовольно короновавшийся вирус - а заодно подверг существенной корректировке экономическую жизнь Европы, где нашли себе работу и пристанище миллионы украинцев-заробитчан. Сейчас эти граждане вынуждено оказались на родине: без работы, в панике из-за эпидемии, в последующей тревоге - впустят ли их обратно в Европу и когда; и если не пустят, то где брать деньги на пропитание?



Даже можно представить, как по какому-нибудь киевскому кабинету из угла в угол ходит один из местных фюреров и взволнованно повторяет: "В наши руки попал материал победы!". Сотни тысяч безработных, настроенных вполне националистически (основная масса из них с Западной Украины), загнанных в угол людей - настоящий дар для потенциальных заговорщиков. Ну, как "дар": расходы предполагаются, но проголодавшиеся "заробитчане" обойдутся заказчику значительно дешевле обычного.

Публичным поводом для массового возмущения ныне действующей киевской властью может послужить все что угодно: продажа евреями украинской земли ("зрада!"), желание заключить мир с Донбассом ("зрада-зрада"!), попытка ослабить дискриминацию русского языка ("зрада!", "зрада!", "зрада!"). Истиной причиной, конечно, являются чудовищные экономические реалии послемайданной Украины, но кто же из наследников госпереворота 2014 года выскажет это вслух. Напротив, официальная пропаганда будет купировать возможный протест, выставляя его участников марионетками в "лапах Кремля".

А кто может узаконить массовый протест, придать ему как бы легитимную в глазах общественности форму "мирного собрания" и обеспечить безопасность протестующих на первом, наиболее уязвимом этапе? Здесь обязательно возникает фигура главы МВД Арсена Авакова - хозяина законных и покровителя незаконных вооруженных формирований. Как известно, Арсен Борисович и сегодня наиболее могущественный человек среди министров, но в его неуязвимой вроде бы позиции имеется один досадный изъян - министра теоретически могут уволить, и тогда его империя рассыплется в прах.



Собственно, Авакова пока и не увольняют, поскольку боятся непредсказуемых действий с его стороны. Но, оставляя на ключевом посту, панически боятся и его дальнейшего усиления. Ситуация патовая, причем время играет на Арсена Борисовича. Президент с каждым днем слабеет, экономическая ситуация становится хуже, ропот народа нарастает. Если дружественная Европа в течении еще пары месяцев не откроет свои границы для отчаявшихся заробитчан, в его руках окажется весь инструментарий бунта: от расходного человеческого материала и инфоповода для массового недовольства до очередного бунта - с решительным переформатированием правительства недовольным как бы народом.



Иностранные хозяева Украины - ради поддержания стабильности в своей полуколонии - вполне могут допустить корректировку политической конфигурации, оставив откровенно слабому Владимиру Зеленскому представительские функции, как избранному подавляющим большинством избирателей президенту. А центр тяжести принятия решений полностью перенести в Кабинет министров, который и сегодня имеет немалые полномочия. Переформатировать монобольшинство под новый проект не составит большого труда, как и под давлением улицы довести перепуганного Владимира Александровича к самостоятельной идее о внесении кандидатуры Авакова на пост премьер-министра. Еще и уговаривать будет.

С опытом и хваткой Арсена Борисовича подгрести под себя остатки власти не составит большого труда и одновременно ему не надо будет тащить на себе малозначительные представительские функции. Всевластное пребывание в тени - излюбленная практика Арсена Авакова. Олигархат его знает как политика договороспособного, Запад к нему - памятуя о связях с тамошними спецслужбами и личными активами за пределами Украины - относится лояльно. А убедить народ в необходимости правления "твердой руки" для наведения порядка вообще сущая безделица.

Оттягивание этого назревающего решения для "партии войны" импотенции подобно. Ну, будут выдвинуты из рядов грантоедов-соросят еще парочка премьеров, ну, приведет Пинчук к власти какого-нибудь Сенцова, но ведь ситуацию они объективно изменить не смогут, а экономический запас прочности у Украины не вечный - необходимо предпринимать серьезные действия.



Терпеливо наблюдая за развитием эпидемии Арсен Борисович пробавляется громкими заявлениями в фейсбуке, из которых явствует его компетентность, решительность и умение справиться с кризисом. Аваков понимает свои перспективы и готовит к ним общественное мнение. А если общественное мнение окажется непонятливым, тем хуже для него: возможный сценарий "вразумления" описан выше. Источник - ukraina.ru

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