 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан. Отправлен на окончательную пенсию правительственный эконом Ботир Ходжаев
08:30 07.04.2020

Ботир Ходжаев вышел на пенсию
Ботир Ходжаев освобожден от должности советника премьер-министра в связи с выходом на пенсию.

Ботир Асадиллаевич Ходжаев освобожден от должности советника премьер-министра по вопросам развития промышленности и кооперационных связей в связи с выходом на пенсию. Постановление об этом подписал глава правительства, сообщил "Газете.uz" источник в правительстве.
Ботир Ходжаев (1956 г. р.) занимал пост советника премьер-министра с февраля. Ранее он (с ноября 2017 года) был министром экономики (с 2019 года - министром экономики и промышленности).
Выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта (1979).

В 2011-2016 годах был первым заместителем министра экономики, в 2009-2011 годах - заместителем премьер-министра - председателем Государственного комитета по архитектуре и строительству, в 2006-2009 годах - министром экономики, в 2005-2006 годах - государственным советником президента по социально-экономическим вопросам.
В 2002-2005 годах работал начальником Сводного информационно-аналитического департамента Кабинета Министров, в 1998-2002 годах - первым заместителем председателя и председателем Налогового комитета, в 1997-1998 годах - заместителем начальника Информационно-аналитического управления Кабинета Министров, в 1996-1997 годах - первым заместителем председателя Госкомимущества, в 1992-1996 годах - первым заместителем хокима Чиланзарского района Ташкента и заместителем хокима Ташкента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586237400
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