|Вирус в Узбекистане - 472
08:37 07.04.2020
Выявлено 472 случая коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 15 и достигло 472.
Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на утро вторника увеличилось на 15 и составляет 472. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Министр здравоохранения Алишер Шадманов ранее пояснил ускорение роста числа выявленных случаев расширением охвата тестирования.
Как сообщил в ежедневном обращении главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте лечатся 92 пациента, у 23 наблюдается пневмония, состояние 5 человек тяжелое.
В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение проходят 66 пациентов, состояние 1 из них средней тяжести, 1 - крайне тяжелое.
Помимо Ташкента, пациенты с коронавирусом имеются еще в 8 регионах, сообщил Нурмат Атабеков. При этом, если судить по месту жительства пациентов, то они представляют все регионы страны - Ташкент, Каракалпакстан и 12 областей.
Поэтому жители ни одного региона не должны недооценивать опасность распространения заболевания, подчеркнул он.
Главный государственный санитарный инспектор призвал жителей Узбекистана оставаться дома, чтобы не приносить болезнь домой, не скрывать информацию о контактах с инфицированными, не заниматься самолечением и не затягивать с вызовом врачей при наличии признаков коронавируса.
"Время карантина - это время испытаний", - отметил он, выразив сожаление, что многие граждане до сих пор не осознают всей серьезности ситуации.
Коронавирус в Узбекистане
больны - 472
выздоровели - 30
умерли - 2
Коронавирус в мире
больны - 1 345 048
вылечились - 276 515
умерло - 74 565