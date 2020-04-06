Вирус в Узбекистане - 472

08:37 07.04.2020 Выявлено 472 случая коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 15 и достигло 472.



Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на утро вторника увеличилось на 15 и составляет 472. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов ранее пояснил ускорение роста числа выявленных случаев расширением охвата тестирования.

Как сообщил в ежедневном обращении главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте лечатся 92 пациента, у 23 наблюдается пневмония, состояние 5 человек тяжелое.



В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение проходят 66 пациентов, состояние 1 из них средней тяжести, 1 - крайне тяжелое.

Помимо Ташкента, пациенты с коронавирусом имеются еще в 8 регионах, сообщил Нурмат Атабеков. При этом, если судить по месту жительства пациентов, то они представляют все регионы страны - Ташкент, Каракалпакстан и 12 областей.

Поэтому жители ни одного региона не должны недооценивать опасность распространения заболевания, подчеркнул он.

Главный государственный санитарный инспектор призвал жителей Узбекистана оставаться дома, чтобы не приносить болезнь домой, не скрывать информацию о контактах с инфицированными, не заниматься самолечением и не затягивать с вызовом врачей при наличии признаков коронавируса.

"Время карантина - это время испытаний", - отметил он, выразив сожаление, что многие граждане до сих пор не осознают всей серьезности ситуации.



Коронавирус в Узбекистане

больны - 472

выздоровели - 30

умерли - 2

Коронавирус в мире

больны - 1 345 048

вылечились - 276 515

умерло - 74 565 Источник - gazeta.uz

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