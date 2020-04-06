Лишние рты и нужные руки. Вирус вдруг стал великим проявителем..., - Т.Воеводина

08:51 07.04.2020 вирус вдруг стал великим проявителем



Татьяна Воеводина



Москва сидит на карантине.

Говорят: жизнь замерла. Да полноте, дорогие товарищи! Не замерла она. Все подлинно нужное – работает. И люди ходят на работу, и работают.



Вот наше хозяйство в Ростовской области под забавным названием ООО им.Фрунзе. Там идут плановые, рутинные работы. Всходы очень приличные, да напал клоп-вредитель. Обработали посевы – вредителя извели. Потом от сорняков обработали в плановом порядке. Трудятся и все компании, поставляющие все, что нужно агробизнесу.

Жизнь продолжается, как обычно. Вся пищевая отрасль работает. А как иначе-то? Едят люди не меньше прежнего, а то и больше: сидючи дома, многие развлекаются едой.

Сегодня утром позвонили мужу, что работники космической отрасли – работают. На завтра назначено обычное совещание.



Кстати, по сообщению "Газеты. Ру" многие предприятия автопрома возобновляют работу.

"В ближайшее время работу возобновят принадлежащие компании Sollers заводы во Владивостоке, Татарстане и Ульяновске".

"В компании "КамАЗ" также сообщили, что больше половины сотрудников выйдут на работу с 6 апреля. Возобновление производства позволит снизить экономические последствия от карантина и обеспечить техникой экстренные службы".



Кто же не работает? Торговля промтоварами. Рестораны-кафе. Фитнес-центры закрыты, отчего народ у нас в поселке высыпал на улицу – бегать. Видела вчера, как бежала целая семья. Довольно бодро. Закрыты салоны красоты, всякий там "ногтевой сервис", водительские курсы перешли на заочный режим. Не знаю, как уж будут ездить заочно. Но правила, разумеется, таким манером учить можно.

Что же получается? Все, что подлинно нужно, полезно, необходимо – все работает. А не работает то, без чего можно обойтись – вот его-то и закрыли. Или оно само закрылось.



Во всех больших городах огромные массы людей были заняты в сущности бесполезной деятельностью: продажей никому не нужных товаров, превышающих разумные потребности во много раз, рекламой этих товаров, проталкиванием их на рынок. Все эти маркетологи, рекламщики, мерчандайзеры – все они суть порождение переполненного рынка, их задача – впендюривание, впаривание, втюхивание ненужного. Потому что нужное – купят и так, без изощренной рекламы, без маркетологической манипуляции сознанием. Была, да и есть, масса каких-то консультантов, аналитиков, специалистов по выеденному яйцу, которые что-то прогнозировали, кого-то консультировали – от психологии до астрологии, включая мировую политику и глобальные финансы. Вот все они, хоть и забавны, но, безусловно, не принадлежат к предметам первой необходимости.



Если б в миг единый исчезло 9/10 СМИ, интернет-изданий, изделий топовых блогеров и прочей информационной жвачки – хуже бы не стало. Может, никто б особо и не заметил. Не заметили б и исчезновения 9/10 вымышленных, пустопорожних вузов, открытых для передержки молодняка и сбора денег с родителей. Разумеется, в том случае, если б возникли более конструктивные точки приложения молодых сил, чем высиживание бессмысленных дипломов.

Вирус вдруг стал великим проявителем: он отделил нужное от ненужного. Полезные занятия – от вымышленной жвачки. И оказалось, что многие люди заняты – нужным. Это те, которые работают. А многие – ненужным. Поэтому они сидят дома. Очень просто. Они работают "на удаленке"? Ну и пусть их работают и дальше, когда все закончится.

Простые люди это верно ощущают. Пенсионерка Елена К. пишет: "Я точно поняла, что и недели бы не выжила в городе на этой "самоизоляции", если бы не: фермеры и доярки, зоотехники и комбайнеры, работники элеваторов и овощехранилищ, водители, грузчики, службы водозаборов и очистки питьевой воды, пекари, повара, кулинары и все те, кто незаметно, но круглосуточно и стабильно поит и кормит нас всех сытно, вкусно, бесперебойно и молча. Простите нас за то, что в суете не замечаем вашего тяжелейшего жизненно необходимого труда, земной вам всем поклон от "самоизолированных" горожан, сил вам, здоровья, терпения, и храни вас Господь!!"



Наш мир переформатируется. Вполне возможно, и в это хочется верить, что отпадет значительная часть вымышленной, высосанной из пальца деятельности. Но люди-то останутся! И тогда их деятельность может быть перенаправлена в русло нужной, полезной деятельности. И тогда нам наконец удастся построить дороги, наладить переработку мусора, научиться делать для себя все, что требуется. Гораздо умнее почистить от валежника подмосковный лес, чем по тысячному разу мусолить детские травмы или рассуждать о предпочтительных фасонах для женщин бальзаковского возраста. А еще было бы здорово, если бы каждый труженик СМИ работал бы не менее трех дней в неделю в народном хозяйстве. Сколько интересного смогли бы они написать! Да и народному хозяйству бы польза. Но это может произойти только в том случае, если жизнь будет глобально перестроена. Если руководящее место в жизни займет государство, которое будет проводить сильную экономическую политику.



Сегодня люди – не нужны. Они все больше – лишние рты. Сделать из них дополнительные – и нужные! – рабочие руки – вот наиважнейшая задача. И Вирус может стать для этого пусковым механизмом.

Теги события: карантин экономика сельское хозяйство работа общество общество потребления коронавирус

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