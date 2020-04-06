КазОблАкиматам разрешили выпустить жилищно-строительные облигации

09:30 07.04.2020 Акиматы выпустят облигации для поддержки строительной отрасли



180 миллиардов тенге направят на строительство кредитного жилья через механизм выкупа облигаций акиматов. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По поручению Главы государства дополнительно для поддержания строительной отрасли в условиях кризиса и обеспечения занятости населения выделено 180 миллиардов тенге. Для получения данных средств акиматами ведется подготовка к выпуску облигаций. Выпуск облигаций запланирован на 7 апреля.



Четыре региона - Нур-Султан, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская области - готовы выкупить облигации, 12 регионов - на стадии реализации. Просим ускориться акиматы Алматы, Шымкента, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей. Атырауская область отказалась от реализации проекта. Всего кредитным жильем будет обеспечено 25 700 семей", - сообщил Ускенбаев.



По его словам, в 2020 году в рамках программы "Нурлы жер" планируется построить 15 миллионов квадратных метров жилья, или 150 тысяч жилищ. За счет государственных инвестиций будет построено и приобретено 38 300 квартир социального арендного и кредитного жилья.

"На строительство и приобретение арендного жилья без выкупа предусмотрено 90 миллиардов тенге. Планируется обеспечить арендным жильем 12 600 семей, 6000 многодетных семей, 1000 молодых специалистов, 5600 очередников социально уязвимых категорий", - сообщил первый вице-министр. Источник - Tengrinews.kz

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