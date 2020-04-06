 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Г.Киссинджер: Пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда
09:35 07.04.2020

6 апреля 2020 г.
Генри Киссинджер | The Wall Street Journal

"(...) Страны сплачиваются и процветают благодаря уверенности в том, что их институты могут предвидеть бедствия, пресекать их последствия и восстанавливать стабильность. Когда закончится пандемия COVID-19, институты многих стран будут восприниматься как потерпевшие неудачу. Является ли это суждение объективно справедливым, не имеет значения. Реальность такова, что после коронавируса мир никогда не будет прежним (...)", - пишет Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности в администрациях Никсона и Форда, на страницах The Wall Street Journal.
"Коронавирус ударил с беспрецедентными масштабами и свирепостью. Его распространение является экспоненциальным: количество случаев в США удваивается каждые пять дней. На момент написания этой статьи никакого лечения нет. Медицинских запасов не хватает, чтобы справиться с растущими волнами случаев. Отделения интенсивной терапии работают на пределе и за пределами перегруженности. Тестирование неадекватно задаче определения степени заражения, а тем более задаче обращения распространения вспять. Эффективная вакцина может появиться через 12 -18 месяцев", - говорится в статье.
(...) Окончательный тест для администрации США, пишет Киссинджер, "будет состоять в том, можно ли будет остановить распространение вируса, а затем обратить его вспять таким образом и в таких масштабах, чтобы поддержать общественное доверие к способности американцев управлять собой. Кризисные усилия, какими бы масштабными и необходимыми они ни были, не должны вытеснять насущную задачу запуска параллельного предприятия для перехода к посткоронавирусному порядку".
"(...) Хотя наступление на здоровье человека, будем надеяться, будет временным, вызванные им политические и экономические потрясения могут продолжаться в течение нескольких поколений. Ни одна страна, даже США, не сможет победить вирус исключительно с помощью национальных усилий. Решение необходимых на данный момент задач должно в конечном итоге сочетаться с глобальным совместным видением и программой. Если мы не сможем выработать и то, и другое в тандеме, мы столкнемся с худшим вариантом по каждому пункту", - считает бывший госсекретарь США.
По мнению Киссинджера, Соединенным Штатам необходимо предпринять усилия в трех областях: "во-первых, "укрепить глобальную устойчивость к инфекционным заболеваниям (...). Во-вторых, стремиться залечить раны мировой экономики. (...) Сокращение, вызванное коронавирусом, по своей скорости и глобальному масштабу не похоже ни на что, когда-либо происходившее в истории. А необходимые меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование и закрытие школ и предприятий, усугубляют экономическую боль. Программы также должны быть направлены на смягчение последствий надвигающегося хаоса для наиболее уязвимых слоев населения мира. В-третьих, защитить принципы либерального мирового порядка. (...) Демократии мира должны защищать и поддерживать свои ценности Просвещения. Глобальное отступление от баланса власти с легитимностью приведет к распаду общественного договора как внутри страны, так и на международном уровне. И все же этот тысячелетний вопрос легитимности и власти не может быть решен одновременно с усилиями по преодолению чумы COVID-19. Сдержанность необходима со всех сторон - как во внутренней политике, так и в международной дипломатии. Должны быть установлены приоритеты"
"(...) Сейчас мы живем в эпохальный период. Историческая задача для лидеров - справиться с кризисом, в то же время строя будущее. Неспособность сделать это может воспламенить мир", - заключает Киссинджер.

Источник: The Wall Street Journal

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586241300
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